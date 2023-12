La reaparición de Mason, el hijo mayor de Kourtney Kardashian, en redes sociales

A poco más de un mes de que Kourtney Kardashian recibió a su cuarto hijo, el primero en común con su esposo, Travis Barker, su primogénito, Mason, de 13 años de edad, reapareció en redes sociales junto a su papá, Scott Disick y de su famosa tía Kim Kardashian. Fue en 2019 cuando, por decisión propia, Mason quiso alejarse del ojo público para disfrutar de una vida más privada, luego de haber aparecido en el reality familiar desde que nació, momento que quedó documentado en uno de los capítulos de Keeping Up with the Kardashians donde Kourtney y Scott compartieron todos los detalles de la dulce espera de adolescente quien sorprendió a todos posando en esta imagen que rápidamente se viralizó, pues muchos fans de la familia se preguntaban desde hace mucho tiempo, por qué Mason dejó de aparecer públicamente, incluso en la boda de su mamá con Travis, un evento en el que no se dejó ver.

El regreso de Mason a las redes

A través de su cuenta de Instagram, esta tarde, Kim Kardashian causó revuelo con un álbum con dos fotografías que acompañó de la para: “Todo”, haciendo referencia al peso que tiene en su vida su familia. La empresaria utilizó como portada una foto en la que aparece cargando a su hija Chicago, mientras abraza a su primogénita, North West. Sin embargo, la imagen que rápidamente se popularizó en redes fue la segunda que publicó en la que posó al lado de sus cuatro hijos y de Scott Disick, ex pareja de Kourtney, quien estaba acompañado de sus dos hijos mayores, Mason y Penelope.

Igualito a su tío Rob

En la imagen, la familia aparece portando sus prendas más casuales, en lo que parece una convivencia cotidiana entre ellos. En la foto, el adolescente de 13 años de edad, aparece junto a su papá, quien lo abraza por el cuello, mientras él y su prima North hacen una señal de amor y paz a la cámara. De las cosas que llamaron la atención en la reaparición de Mason es lo mucho que ha crecido el joven, quien rebasa en altura a su tía Kim y se acerca mucho a su papá. Entre los comentarios más frecuentes sobre la apariencia de Mason destacan los que hacían evidente el gran parecido que guarda el mayor de los hijos de Kourtney con su tío Robert Kardashian.

En cuestión de horas, la publicación de Kim alcanzó los más de un millón de likes en Instagram y un sinfín de comentarios en los que resaltan que el joven heredó varios rasgos Kardashian. Los fans de la familia consideran que Mason es muy parecido a su tío Robert quien, desde 2020 decidió alejarse del ojo público. Algunos internautas opinaron que el joven de 13 años de edad, también tiene un cierto parecido con su papá, Scott Disick: “Es una mezcla entre Scott y Robert, ¡Es encantador verlo!”, se lee en los comentarios. A más de cuatro años del retiro de Mason en redes, todo apunta a que ha regresado para tomar su lugar en las redes sociales donde su hermana Penelope y su prima North son muy populares.

Su decisión de buscar su privacidad

Para las fans de las Kardashian, Mason no es un desconocido, pues fue el primero de la nueva generación de la familia en estar frente a las cámaras desde que era un bebé. De hecho, en el reality está documentado cómo el anunció de su llegada emocionó a todo el clan que se involucró en todo lo referente a su dulce espera, como la consulta médica en la que el doctor le reveló a Kourtney que su primogénito sería un niño. A pesar de estar acostumbrado a la exposición, prácticamente desde que nació, el adolescente pidió a su mamá no aparecer en el reality: “A él no le gusta, no quiere tener nada que ver con esto. No está en las redes sociales. Quiero que mis hijos sean niños, anhelo la normalidad”, declaró Kourtney hace un tiempo durante su visita al podcast Not Skinny But Not Fat.