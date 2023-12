Por primera vez, Omar Chaparro y su esposa hablan de la crisis matrimonial que los llevó al borde del divorcio

Con la misma sinceridad con la que todos los invitados asisten al Rincón de los errores, el podcast de Marimar Vega y Efrén Martínez, Omar Chaparro y su esposo Lucy se convirtieron en la primera pareja en abrir su corazón y conversar sobre las lecciones más importantes que han aprendido juntos. Por primera ocasión, el matrimonio habló de la crisis que enfrentaron hace un par de años que los llevó a plantearse la posibilidad de divorciarse. A corazón abierto, recordaron cómo fue que, no sólo lograron salvar su relación, sino que también los llevó a enamorarse nuevamente, desde un punto de vista más real: “Nos ayudó a sanar muchas cosas de nuestro matrimonio”, reconoció Omar Chaparro sobre aquella época.

La crisis más fuerte que han enfrentado

Para Lucy, uno de los errores que ambos cometieron cuando llegó aquella crisis fue suponer lo que el otro estaba experimentando: “Entendimos que cada quien tiene su propia película, fueron precisamente esos momentos de confrontación y resistencia, de dolor, que nos herimos, el poder vernos a los ojos y decir: ‘Cuéntame tu película'", explicó Omar quien aseguró que a pesar de que estuvieron al borde del divorcio, aquella situación los ayudó a madurar como pareja: “Tuvimos el valor de enseñar lo peor de nosotros, verlo, acomodarlo y lidiar con eso”. El actor recordó que fue durante el confinamiento que la convivencia comenzó a complicarse: “La pandemia nos golpeó y duele tanto que te obliga a salir de la caja, del programa que tienes para poder pensar diferente, para poder manejar tus emociones, porque o te divorcias o te suicidas”.

Un amor a prueba de todo

El actor reconoció que cuando enfrentó la crisis, le fue muy complicado gestionar sus emociones: “Nuestro matrimonio dio un giro desde el 2021, estuvimos a punto de divorciarnos y fue el mejor regalo que nos pudo haber pasado, no sólo como pareja, sino como seres humanos (…) Nos agarramos la mano y fue más grande el amor que todo. Eso me lo dijo un amigo de Chihuahua al que yo le dije: ‘Se acabó’, pero yo estaba pensando se acabó el matrimonio y la vida, yo estaba pensando en irme de este mundo y él me dijo: ‘No sé por lo que estén pasando, pero su amor va a poder con eso y más”, recordó Omar quien con aquel episodio aprendió a amar de otra manera de La Mojarrita, como le dice de cariño: “Ves el dolor de los dos, lo que nos hemos lastimado, es cuando dices, estoy enamorado de tu alma”.

Por su parte, Lucy compartió aquella conversación en la que le planteó a Omar terminar con su matrimonio de más de 22 años: “Yo decía: ‘¿Qué hacemos con este dolor?’ y así se lo dije: ‘Tú y yo hemos estado juntos mucho tiempo, podemos firmar con honor nuestra historia y cerrar el libro y guardarlo en la gaveta en la que están todas las cosa que queremos, con todo el honor, con todos los viajes y los hijos y amándote como te amo, vamos a cerrarla, nos damos la mano y te ayudo a que cada quien separe su vida’”, recordó. En aquel momento, Lucy quiso hacer un último intento que Omar también estaba dispuesto a hacer: “O vamos a ver qué hay después de esto: ‘¿Quisieras conocer qué hay después de esto?, ¿te atreves a conocer qué hay después?’ y Omar me dijo: ‘Estoy muy enojado, confundido, pero quiero saber qué hay después’”, añadió.

Una relación más real

Aunque aquella crisis fue uno de los episodios más retadores de su historia de más de 27 años de amor, terminó por cambiar por completo el concepto que tenían de su relación: “Tenía la idea de que se me había acabado mi matrimonio y yo decía: ‘Era lo más bonito que tenía, mis hijos’, se me había roto lo que para mí era lo más sagrado. Me obligó a salirme de la matrix y pensar más allá, descubrí que realmente no hay un destino, tú puedes construir la realidad que quieras, si te lo puedes imaginar, qué tal que salvo mi matrimonio y va a ser mejor de lo que antes era, mejor la relación”, añadió el actor quien compartió cómo fue que volvieron a unir las piezas de su matrimonio: “Vamos a tirar el ego y vamos a agarrarnos de las manos del alma”, reconoció.