Tras haber sido desalojado de su departamento, Leonardo García acudió a interponer su denuncia

Tal como lo anunció la semana pasada, Leonardo García llevó a cabo una marcha, en conjunto con otras personas, para manifestarse en contra de la inmobiliaria a la que acusa de fraude, esto tras ser desalojado de su departamento el pasado 4 de diciembre, un penthouse ubicado en la zona de Polanco de la Ciudad de México. En la movilización realizada la mañana de este lunes, el hijo de Andrés García, acompañado por su equipo legal, se tomó el tiempo para conversar con los medios de comunicación, no solo para corroborar su denuncia ante la fiscalía, sino también para exigir justicia y que le sea resarcido el daño, tras dar a conocer las irregularidades de las que él y sus vecinos fueron víctimas, según comentó anteriormente al responder al comunicado de la empresa encargada de la construcción del inmueble.

La denuncia legal de Leonardo García

Puntual a la cita, Leonardo y más personas marcharon del inmueble en Polanco a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lanzando gritos para expresar así su inconformidad ante lo sucedido. A las afueras de la dependencia, uno de los abogados defensores del intérprete destacó que se presentaron algunas pruebas en contra de la inmobiliaria, para exhibir así las malas prácticas de la misma. Fue en ese instante en que Leonardo tomó la palabra y expresó su sentir ante lo ocurrido. “Llegar a un acuerdo justo… no se tenía que llegar a tanto, a parte ellos me desalojaron de esa forma y pues yo tenía que hacerlo para que la gente vea, el que nada debe nada teme…”, dijo, declaraciones retomadas por el periodista de espectáculos Edén Dorantes para su canal en YouTube.

En medio de la manifestación, Leonardo también expuso parte de los acontecimientos en los cuales se centra su denuncia, pues asegura que tanto él como sus vecinos tuvieron que resolver los problemas originados por los daños en el inmueble. “Los vecinos gastamos casi 5 millones de pesos porque ellos nos abandonaron dentro de la garantía del año que teníamos. Se deslindaron y no vinieron a arreglarlos, nosotros tuvimos que arreglarlo, casi pagamos más de la mitad… Por eso, los vecinos dijimos, agarramos un abogado para que se encargue de arreglar estos desperfectos de vicios oculto porque ya que lo vives empiezan a salir. Cambiamos el techo casi siete veces, se inunda hasta la fecha todavía…”, expresó.

¿Qué buscan obtener Leonardo y sus vecinos?

Durante la entrevista con los medios de comunicación, Leonardo expresó de manera puntual qué buscan obtener tanto él como sus vecinos afectados, luego de haber invertido dinero en las reparaciones que requería la construcción. “De los 5 millones tendrían que regresarnos a cada uno un millón, y después, como nos dijo el abogado, dejen de pagar hasta que lleguemos a un acuerdo y que el juez dictamine qué es. Pero claro, el abogado no nos avisó cuando vinieron las notificaciones, no me avisó cuando mis pagos, que son de mi cuenta bancaria… afortunadamente ahora sí tengo varios abogados para que se encarguen y que la gente sepa lo que realmente pasó…”

¿En dónde se encuentra viviendo Leonardo García?

En su charla con los medios, Leonardo también se sinceró sobre cómo se encuentra luego de haber sufrido el desalojo de su departamento, un suceso que emocionalmente lo tocó. “Sigo mal, sí me afectó bastante. Yo no sabía lo que iba a ser, para dónde iban las cosas, yo obré bien, yo pagué bien… hasta la fecha no se ha podido arreglar…”, dijo. En su plática con la prensa, también reveló en donde se encuentra viviendo tras haber sido desalojado. “En casa de mis amigos, ¿a dónde voy a ir con una situación así?”, señaló el intérprete, quien en próximos días volverá a la fiscalía para ratificar su denuncia, según contó su abogado.

