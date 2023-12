Por primera ocasión, Alessandra Rosaldo le entrega un especial galardón a Eugenio Derbez

A lo largo de su exitosa carrera en México y Estados Unidos, Eugenio Derbez ha recibido importantes premios; sin embargo, el que le entregaron anoche en los Voice Art Awards fue uno de los más especiales debido a que fue su esposa, Alessandra Rosaldo, la encargada de dárselo. Gracias a los 15 personajes que ha interpretado como actor de doblaje, en español y en inglés, el mexicano fue galardonado por este gremio que también premió a la reconocida actriz estadounidense Viola Davis. Emocionada por el importante papel que jugó en la gala donde fue reconocido Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo estuvo compartiendo con sus seguidores detalles de esta ceremonia en la que utilizó un atuendo muy especial que, según comentó, es una prenda que le trajo mucha suerte hace dos años, cuando comenzó la temporada de premios en la que, CODA, la cinta donde participó Eugenio ganó el Oscar a Mejor Película.

Un premio especial para Eugenio

Para Alessandra fue muy importante ser la encargada de entregarle este premio a su esposo quien, durante el desayuno previo a la gala, estuvo enseñándole a su hija Aitana un poco de su talento como actor de doblaje: “Hoy me van a dar un premio de doblaje”, comentó el actor en una de sus historias de Instagram donde se escucha a su esposa preguntarle: “¿Quién te va a dar el premio?”, a lo que sonriente respondió: “Mi mujercita”. En este clip, el mexicano se animó a jugar con sus diferentes tonos: “Me lo entregan los Voice Art Awards, entonces le estoy diciendo a Aitana cómo hace voces y está impresionada con una voz que estoy haciendo especial. Estoy haciendo una vocecita y Alessandra dice que, si no me duele la garganta y no, no me duele, esto es muy fácil para mí, nada más tengo que apretar aquí abajito de mi garganta”, explicó el actor mientras su pequeña hija se mostró impresionada: “Está muy padre”, comentó la niña.

Una vida en el doblaje

Más tarde, ya rumbo a la gala, Alessandra compartió varias historias en su Instagram en el que reconoció los nervios que tenía por participar en este acto tan importante para su esposo: “Aquí voy con el galardonado de hoy a quien yo tendré el inmenso honor de entregarle un premio, es la primera vez que yo le voy a entregar un premio”, comentó en uno de sus videos, donde también explicó por qué Eugenio fue acreedor a esta galardón especial: “ Es el Icono por su trabajo como actor de doblaje, la comunidad de artistas de doblaje lo está reconociendo, aquí en Estados Unidos por su carrera como actor de doblaje, que está cañón, porque es todo lo que ha hecho como El Burro de Sherk, Mushu, de Mulán, El Grinch, todo lo que ha hecho en su carrera de doblaje”, dijo.

A través de su feed de Instagram, Alessandra también compartió una entrañable imagen de ambos en la ceremonia que acompañó del texto: “Hoy tengo el honor de entregarle a este hombre maravilloso el Voice Arts Icon Award en la décima gala de los Voice Art Awards. Gracias por elegirme amor Eugenio Derbez para ser la voz que reconozca tu extensa y exitosa carrera en el mundo del doblaje, una de las disciplinas más difíciles para un actor y gracias por las innumerables risas y memorables momentos que nos has regalado a través de tu impecable trabajo. Te amo”. Por su parte, Eugenio Derbez publicó una foto sosteniendo su premio: “Me siento honrado y agradecido de recibir este premio. Estoy aliviado de que no me hayan escuchado cantar, probablemente, habrían cambiado de opinión, pero ¡ya es demasiado tarde!”, escribió mostrando su sentido del humor.

El especial significado del vestido de Alessandra

Para el actor fue muy importante que Alessandra fuera la encargada de entregarle este premio: “Qué padre, ¿no?, me siento súper honrado de que mi mujer me entregue el premio”. Debido al especial significado que tenía para ambos este acto, la vocalista de Sentidos Opuestos utilizó un vestido muy significativo: “Yo me siento más honrada, por eso es que me puse el vestido de la buena suerte. Estoy repitiendo vestido, porque es el de la buena suerte. Con este vestido, hace dos años, fue que inició la temporada de premios que terminó ganando el Oscar CODA, por eso me estoy poniendo este vestido”, explicó Alessandra sobre la elección de su atuendo.