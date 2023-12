La confesión de Alex Fernández sobre su paternidad

Tras más de dos meses recorriendo Estados Unidos con la exitosa gira Amor y Patria, en la que ha acompañado a su padre en cada una de sus presentaciones, Alex Fernández y sus seres queridos han regresado a casa, listos para celebrar las fiestas decembrinas, una época del año en la que siempre se reúnen con los suyos, ya sea para disfrutar de la calidez de su hogar o visitar algún mágico destino invernal. Con la Navidad y los festejos de Año Nuevo a la vuelta de la esquina, el cantante y su esposa, Alexa Hernández, han vivido estas semanas con las emociones al tope ante el próximo nacimiento de su segunda hija, Nirvana. Mientras cuenta los días para darle la bienvenida a la hermanita de la pequeña Mía, el primogénito de El Potrillo se ha abierto de capa para hablar de uno de los mayores retos que ha enfrentado como padre, una confesión que ha hecho luego de compartir su deseo de tener una familia numerosa.

Alex Fernández y su gran desafío como padre

Con motivo del futuro estreno de su nuevo disco, Alex ofreció una entrevista a Blanca Martínez La Chicuela en la que se sinceró sobre su paternidad revelando lo complicado que ha sido para él no ceder a cualquier petición de su primogénita: “Sí (soy consentidor). Me trae con la baba. Siempre quiero hacerla feliz, pero sin consentirla al punto de que sea ya malo para ella, pero lo hago pues, porque es difícil y a veces me regaña mi esposa o alguien porque me dicen: ‘Es que la consientes de más, no le tienes que dar todo lo que quiere’”, reconoció antes de afirmar que, como cualquier padre, solo quiere ver a su hija sonreír, “Pero, ¿sabes qué? De repente me hace las caritas (…) y me parte el corazón”.

Sincero, el cantante admitió que, si bien, su prioridad es el bienestar de su pequeña, es consciente de que cumplir con todos sus deseos puede tener consecuencias poco favorables en su desarrollo: “Le quiero dar todo, pero también no la quiero echar a perder, por así decirlo”, dijo, “Pero sí procuro siempre que puedo darle todo lo que quiere”.

Entre risas, el intérprete no pudo dejar de hablar de su adorable perrhijo, Marco Aurelio, al que confesó tener muy consentido: “Siempre ha estado con nosotros y duerme en nuestra cama, o bueno, nosotros dormimos en su cama”, indicó a manera de broma, “Siempre lo hemos tratado mejor que a nosotros, entonces a él si le dan de ahí para abajo ya no acepta nada”. El cantante explicó que, aunque no publican contenido de su perrito con frecuencia, lo llevan con ellos a todos lados, además de que se ha convertido en el compañero inseparable de su hija: “De repente descuidamos sus redes, pero siempre está ahí. Es el mejor amigo de Mía, o sea, son uña y mugre, se llevan increíble. Es padrísimo cuando estamos todos”.

Tras anunciar el nombre de su próxima bebé, Alex Fernández y Alexia Hernández celebran en el lugar más feliz de la Tierra

El anhelo de una gran familia

Con una enorme sonrisa, Alex se refirió a su planificación familiar señalando que su anhelo era volver a ser papá de una pequeña: “Yo quería otra niña (...) Obviamente, la orden que Dios quisiera, yo estoy feliz con lo que caiga, pero teniendo a Mía, una niña primero, yo sí quería que la segunda fuera niña para que fueran como mis niñas y ya después ya sea otra niña o el niño”, agregó señalando que aún está, “Yo pienso tener de tres a cuatro”.

Sobre su paso por los escenarios a lado de su padre, el cantante dejó ver lo gratificante que fue compartir dichos momentos con su familia pese a los desafíos que enfrentaron: “Fuimos con Mía porque la quise llevar a que viviera la experiencia de ir a la gira, me traje también a mi esposa, Alexa, embarazada, digo siempre con todos los cuidados, pero sí ha estado súper pesado. Si de por sí la gira es pesada, ahora imagínate con bebé, diez veces más pesado, pero muy contento, muy emocionado y encantado también por todo lo que traemos, todo lo que se viene”.

