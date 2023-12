Aislinn Derbez acaba con los rumores alrededor de la ruptura de Mauricio Ochmann con su ex

La reciente ruptura sentimental de Mauricio Ochmann con la modelo Paulina Burrola dio pie a varias especulaciones. De hecho, hubo quienes aseguraron que tal situación se dio debido a la cercanía del actor con su exesposa, Aislinn Derbez, quien ahora ha roto el silencio sobre este tema para echar por tierra todas esas versiones. Orgullosa de la armonía al interior de su círculo familiar, la hija de Eugenio Derbez se refirió con total respeto a Paulina, a quien describió como a una mujer maravillosa, pues siempre fue atenta y amorosa con su hija Kailani, según confesó. De esta manera, la intérprete pone punto final a los rumores, entusiasmada por la llegada de la Navidad, pues festejará con su famoso exmarido para cumplir el sueño de la pequeña Kai, quien pidió a sus papás estar juntos en estas fechas.

¿Qué dice Aislinn de los rumores?

Atenta con los medios de comunicación, Aislinn concedió una entrevista durante su paso por la alfombra de un evento público, momento en el que fue cuestionada por las especulaciones que afirmaban que la ruptura de Mauricio con Paulina se debía la cercanía y convivencia con ella. “Por Dios, no, hombre, no tiene nada qué ver…”, dijo la actriz ante las cámaras y los micrófonos, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano. “Yo no me meto en esos temas, ella me cae increíble, es adorable, siempre respetó a mi hija, la quiso muchísimo, yo estoy muy agradecida con ella por eso…”, dijo la intérprete, poniendo de frente la buena relación que existió en todo momento.

Para no dejar lugar a ninguna duda, Aislinn reiteró que todo lo que se ha dicho en torno a la separación de Mauricio y Paulina no tiene ningún fundamento, específicamente por quienes le adjudican a ella esta ruptura. De hecho, explicó que la exreina de belleza siempre estuvo al tanto de la convivencia entre ambos, sin que eso fuera un problema. “Por supuesto que no tuvo que ver con eso porque ella siempre estuvo de acuerdo, siempre supo que él y yo éramos muy cercanos y, al contrario, lo tomó con la mejor actitud, con la mejor filosofía…”, dijo la actriz en otro momento de la conversación, haciendo evidente la madurez con la que asume las circunstancias, más allá de lo que se pueda decir.

Aislinn, enfática sobre lo que piensa de Paulina Burrola

En otro instante, Aislinn describió con los mejores adjetivos a Paulina Burrola, recordando que siempre le dio el mejor trato a Kailani, algo que valoró desde el inicio, cuando la modelo comenzó a salir con Mauricio. “Es una mujer maravillosa y súper abierta, súper amorosa y no tengo absolutamente nada malo qué decir de ella. Imagínate, trataba a mi hija increíble, qué voy a decir mal porque siempre quieren buscar culpables, siempre quieren buscar pretextos y pues no…”, expresó la intérprete, quien de esta manera ha cerrado lo que se dice al respecto, dejando claro que todo marcha por buen camino.

La Navidad junto a su exesposo Mauricio

Tal como en días pasados Mauricio Ochmann lo anunció, Aislinn Derbez está lista para celebrar la Navidad con su exesposo, un sueño hecho realidad para su hija Kailani, quien ha pedido que para esta especial fecha sus papás puedan estar juntos. Con total madurez, la expareja de actores ha hecho todo para hacer esto posible, algo que sin duda los tiene muy entusiasmados. “Lo que pasa es que sí creo que, a los hijos, no hay nada que los haga más felices que ver a los papás que se llevan bien y mi hija sí nos pidió que estuviéramos juntos en Navidad y que quería ver la nieve y que estuviéramos los dos juntos, entonces se lo vamos a cumplir…”, dijo la actriz. En su momento, Mauricio también habló del tema, dejando ver lo feliz que se encuentra de poder estar más unido que nunca a su familia, a pesar de las diferencias por las que se separó de la guapa actriz, con quien mantiene un lazo de amistad inquebrantable. “Voy a pasar Navidad con mis dos hijas y con las mamás de mis hijas, entonces va a estar padre… sí, todos”, declaró el galán.

