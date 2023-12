El agradecimiento de Ana Bárbara a su prometido por su apoyo en la crianza de su hijo Jerónimo

En los últimos meses, Ana Bárbara ha enfrentado varias adversidades familiares, desde la demanda que interpuso en su contra su hermano, Francisco Ugalde, por la supuesta autoría del tema Fruta Prohibida, hasta su distanciamiento de José Emilio Levy, el hijo de la fallecida Mariana Levy, a quien ella crió como propio tras su partida. En medio de las dificultades familiares, la cantante ha contado con el apoyo incondicional de Ángel Muñoz, su prometido, quien a pesar de los problemas se ha mantenido a su lado apoyándola con la crianza de su hijo menor, Jerónimo, quien actualmente es el único de sus hijos que vive con ella en Los Ángeles, ya que, según comentó, Emiliano, el mayor, quien ya tiene 23 años de edad, ya se independizó, mientras que Chema, de 16 años, se mudó a México para vivir una temporada con su papá, José María Fernández, El Pirru: comentó en agosto pasado la cantante a Ventaneando sobre la nueva dinámica familiar.

Conmovida por el apoyo de su prometido

Desde que sus hijos mayores se fueron de casa, Ana Bárbara se enfocó en Jerónimo quien el próximo 21 de diciembre celebrará su cumpleaños número 12. En esta labor, la cantante cuenta con el apoyo incondicional de su prometido quien se encarga de cuidar al adolescente cuando ella tiene que viajar por trabajo, además de haberse convertido en una importante influencia para él, al grado de verlo como un segundo padre: “(Ángel) ahorita está al 100 con Jerónimo, te digo al 100, es su coach de basquet, es coach de americano, y está al 100”, comentó hace unos meses a Ventaneando. En ese sentido, hace unas horas, Ana Bárbara compartió con sus seguidores en Instagram su orgullo ante el último logro deportivo de su hijo menor quien, desde hace varios años, comenzó a jugar futbol americano, una disciplina que le inculcó Ángel, quien se ha encargado de acompañar a Jerónimo en todos su entrenamientos y partidos.

El primer gran logro de su hijo en el americano

Emocionada por ver que su hijo recibió el reconocimiento de mejor jugador de la temporada por parte de su entrenador, la cantante aprovechó este importante acontecimiento para dedicarle unas palabras de agradecimiento a su prometido, pues de no haber sido por él, Jerónimo no hubiera descubierto su talento en la cancha: “Gracias amor Ángel Muñoz por ser el pilar de amor en el día a día de mi Jero. Los amo”, escribió Ana Bárbara como descripción de un clip en el que hizo una compilación de videos de su hijo entrenando junto a Ángel desde que era muy pequeño, hasta el clip donde el entrenador actual del joven le entrega su galardón por su gran trabajo esta temporada: “No habría ganado ningún partido sin él. Sin él no habríamos ganado la mitad de los partidos. Tengo que darle un reconocimiento al señor Jerónimo”, se escucha decir al coach del joven quien aparece a cuadro recibiendo este premio.

Por supuesto, Ana Bárbara también le dedicó unas palabras a Jerónimo a quien motivó a seguir adelante, trabajando por cumplir sus sueños en el futbol americano: “Hijo Jerónimo, sabes que me da mucho gusto, de la mano del orgullo de madre, saber que, aunque te ha costado, has apostado por la disciplina y eso te está dando los resultados, además de tu talento mi amor. Te ama mamá. Gracias por ser y por estar”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram donde etiquetó a Jerónimo y Ángel, pues considera que este logro fue resultado del gran trabajo en equipo que realizan en casa su hijo y su prometido. En septiembre pasado, durante la visita de la cantante al programa comandado por Pati Chapoy, le dedicó unas palabras a su prometido por apoyarla durante estos años en casa: “No tengo más que palabras de agradecimiento por los ya casi 9 años que llevamos y que me ha ayudado con la difícil tarea de la maternidad, haciéndola de padre sin ser padre de sangre”, dijo.

Ángel, un segundo padre para Jerónimo

La gran labor de Ángel Muñoz en casa ha dado frutos, pues Jerónimo, sí lo ve como un segundo padre, de hecho, en junio pasado, durante la celebración del Día del Padre, el adolescente compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a Ángel y a Reyli a quien felicitó en conjunto: “¡Feliz día del padre Reily y Ángel! Gracias a los dos por siempre estar allí. Los amo”, escribió el menor de los hijos de Ana Bárbara. En octubre pasado, durante la visita de la cantante al programa radiofónico de Martha Debayle, reconoció que en estos momentos en los que enfrenta dificultades familiares, Ángel y Jerónimo son quienes la mantienen en pie: “Hay unos momentos bien felices de mi vida cuando corro a mi casa, con Jerónimo mi hijito de 11 años que es el que está chiquito y su mamá es su mundo, también Ángel y Reyli que es su papá, somos su mundo y sabe que está protegido y yo también me siento protegida en ese ambiente con ellos dos”, aseguró.