Romina Poza y el profundo agradecimiento a Mayrín Villanueva: 'A ella le debo todo lo que soy'

Para Romina Poza, crecer viendo a sus padres desarrollar sus carreras frente a las cámaras y triunfando como actores en la televisión, cine y teatro, fue el detonante para que más adelante ella decidiera seguir de cerca sus pasos y elegir la actuación como su profesión. Y aunque en un inicio no lo tenía claro, el consejo de sus famosos papás, Mayrín Villanueva y Jorge Poza, la llevó a encontrar en lo profundo de su corazón las respuestas que necesitaba para aceptar que su destino estaba ligado a las artes desde el momento en el que nació. Es por eso que la joven actriz hoy se dice agradecida con sus progenitores, quienes, sin duda, han sido sus grandes maestros a nivel profesional, pero también a nivel personal, pues la intérprete reconoce en sus papás a sus mejores amigos y sus más grandes mentores, por lo que no deja de agradecer por contar con su total apoyo y su sabio consejo. Así lo ha compartido Romina en la sincera charla que ha concedido en la portada digital de HOLA.com México, luciendo looks de la temporada Cruise 2024 de Chanel, en la que se ha abierto de capa para referirse a la cercana relación que mantiene con cada uno de los miembros de su familia, a quienes reconoce como parte fundamental de su día a día y como grandes maestros de vida, pues cada uno de ellos se han encargado de cuidarla y alentarla en los momentos más decisivos y complicados, además de fortalecerla en los instantes en los que le toca enfrentar en solitario sus propias batallas.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

- Romina, hemos podido ser testigos de la complicidad que existe entre tú y tu mamá, ¿cuáles son esas lecciones de vida que ella te ha transmitido?

Romina: “A ella le debo todo lo que soy hoy. Sin duda alguna ha sido una parte esencial de mi vida. No es solo mi mamá: es mi mejor amiga, mi compañera de vida, mi maestra de vida, y gracias a ella estoy donde estoy hoy. Sin su apoyo yo no estaría diciendo que soy actriz, diciendo que ya cumplí mi sueño, que ya estoy pudiendo trabajar, a ella le debo todo lo que soy y se lo agradezco con el corazón”.

Loading the player...

- Eres hija de dos grandes figuras de la televisión mexicana, ¿cómo ha sido crecer al lado de ellos?

Romina: “Siempre lo he dicho, ahora que ya soy actriz, la verdad es una fortuna y un privilegio tener una escuela tan grande al lado de mí, que si tengo la menor duda, puedo llegar y tocarles el hombro y decirles: ‘¿Cómo hago esto?’, ‘¿Qué significa esto?’, ‘Para esta escena ¿qué hago?’, pero para mí nunca han sido las estrellas de la televisión, para mí son mis papás, y yo los veo como mis papás, como esa figura materna y paterna, no me siento o no es más el hecho de que ellos sean figuras públicas, para mí son mi mamá y mi papá”.

VER GALERÍA

- ¿Qué representa tener a tus hermanos en tu vida?

Romina: “Representan un compañerismo incondicional en la vida. Mis hermanos son de las cosas más bonitas que me han regalado mis papás, los he escogido como amigos, y los dos han sido unos maestros importantes para mí, los dos me han enseñado cosas que, si ellos no hubieran estado, probablemente yo no estaría aquí, probablemente yo vería la vida con menos importancia, y se los agradezco muchísimo. A pesar de que son mis hermanos chicos, que se supone que soy la mayor, ellos me han agarrado la mano para caminar y decirme: ‘Hey, sí se puede, camina más, camina más’”.

- Y a nivel personal, ¿cómo está tu corazón?

Romina: “Está muy contento, está bien, está estable, claro que a veces tengo mis batallas porque es difícil… Para mí ha sido un camino difícil de aceptación. Entonces muchas veces estoy en contra de mi corazón y he decidido trabajarlo, llevo un par de años trabajándolo, y hoy puedo decir que estoy bien, estoy contenta y estoy en paz”.

VER GALERÍA

Fotografía: Santiago Ruiseñor. Video: Molvo Films. Styling: Chiara Primatesta. Hair: Claudia Reyna. Makeup: Robb Sierra. Moda: CHANEL Cruise 2024