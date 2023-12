Tras un año de muchas lecciones, Romina Poza nos confiesa: ‘No he perdido la esencia de lo que soy yo’

A lo largo del último año, Romina Poza ha logrado consolidar su carrera como actriz a través de diferentes proyectos que la han ayudado a crecer tanto a nivel personal como profesional. Algo por lo que se siente sumamente agradecida, pues a pesar de que un inicio sentía cierta inseguridad por elegir la actuación como carrera, ahora que se encuentra inmersa en el mundo de la televisión y que ha tenido la oportunidad de formar parte de importantes producciones, como lo son Vencer la Culpa o Isla Brava -la cual grabó en España-, la incipiente actriz no se arrepiente de haberle hecho caso a su intuición y de seguir los latidos de su corazón, pues ha podido descubrir nuevas facetas de su persona que la tienen sumamente sorprendida. Así lo compartió Romina en la entrañable charla que sostuvo con HOLA.com México para la portada digital con la que cerramos este año explorando la colección Cruise 2024 Chanel. En esta plática, a corazón abierto, Romina reveló cómo es que la actuación le ha cambiado la vida y le ha ayudado a conocerse con mayor profundidad, sin perder de vista su esencia y sus aspiraciones, por lo que su más grande deseo para el año que está por terminar es seguir labrando su propio camino y continuar creciendo como persona y actriz.

- Tras un año de mucho trabajo y de grandes momentos personales, ¿cómo te encuentras?

Romina: “Me encuentro muy contenta, muy feliz, afortunadamente he tenido mucho trabajo, y eso para mí es un apapacho al corazón, de saber que voy por buen camino, que escogí el camino que me gusta, y me siento muy orgullosa de mis logros”.

- ¿Cómo te sientes con la decisión de dedicarte a la actuación, a pesar de que al inicio lo dudabas?

Romina: “Me siento muy contenta de sí haberlo hecho, le agradezco profundamente a mi mamá el haberme dado esa patadita de ‘sí, atrévete’, porque ahora que he estado trabajando y que por fin puedo vivirlo en cuerpo propio, sí es algo que me fascina, es algo en lo que me encantaría estar el resto de mi vida, y es una carrera que está hecha para mí y lo disfruto cada segundo".

- ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en España

Romina: "Es de las experiencias más bonitas y enriquecedoras que he tenido. Fue mi primera experiencia laboral viajando, conocí a quien es ahora mi familia, y sin duda fueron los tres meses más bonitos de ese año, conocí muchísimas cosas, fue el proyecto más largo que había hecho hasta entonces. Había sido mi segundo proyecto, entonces para mí era un sueño, era mi segundo proyecto desde que escogí esta carrera, y que me hayan llevado tan lejos, para mí fue un regalo gigantesco".

- A punto de despedir el 2023, ¿cuáles son los aprendizajes que te ha dejado este año?

Romina: “Ha ido un año para mí laboralmente muy activo, lo cual es para mí un regalo, porque he aprendido la Romina que está en set, que yo no la conocía tanto, con personajes bastante importantes, para mí es conocer a una nueva persona, es una Romina actriz, que yo no sabía que existía, y que es capaz de muchas cosas, entonces la verdad estoy muy contenta por el año que fue 2023, me dejó mucho y sin duda alguna va a ser un año que se va a quedar por el resto de mi vida”.

- Viendo hacia el futuro, ¿cómo te gustaría que fuera tu carrera al margen de toda la historia que tú tienes?

Romina: “No he perdido la esencia de lo que soy yo, me gusta mucho en lo que me he convertido, simplemente nunca me había visto trabajando en lo que me gusta, pero no por eso perdí lo que era y lo que me gusta hacer, mas bien es ir alimentándome de cositas nuevas para hacer a una Romina más grande, que esté contenta con lo que hace y en donde está, y espero que en los próximos años esté trabajando mucho, esté en proyectos que me gusten y no solo por estar, sino porque de verdad lo estoy disfrutando y son cosas que me van a nutrir, y espero seguir trabajando”.

- ¿Cuáles son las metas que vienen para el 2024?

Romina: “Seguir cumpliendo mis sueños de estar en proyectos que me gustan, en proyectos que a lo mejor para mí ahora son inalcanzables o que no he tenido la oportunidad de estar, me gustaría mucho lograr esa parte. Me gustaría muchísimo hacer teatro, es algo que me da mucho miedo, pero para mi carrera creo que es de las cosas más hermosas que existen, y pues nada, seguir creciendo y creciendo”.

- Y a nivel personal, ¿qué te gustaría cumplir?

Romina: “Pues creo que el tema profesional para mí ahora sigue siendo personal, porque es algo muy nuevo, es algo en donde me estoy descubriendo y es algo que me reta muchísimo como persona, porque me saca de mi zona de confort, entonces es estarme poniendo a prueba todos los días, aceptarme, hablarme con muchísimo amor y estarme trabajando la cabeza y el corazón constantemente”.

- ¿Cuáles son tus deseos para este 2024?

Romina: “Mi lista de deseos para el 2024 es: seguir por el camino que estoy yendo que creo que es el correcto, que estoy contenta en él; seguir trabajando mucho, que mis personas amadas y cercanas siempre estén bien, con salud, con amor y que estén a mi lado”.

Fotografía: Santiago Ruiseñor. Video: Molvo Films. Styling: Chiara Primatesta. Hair: Claudia Reyna. Makeup: Robb Sierra. Moda: CHANEL Cruise 2024