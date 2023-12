El inesperado debut de Joe Manganiello y Caitlin O'Connor como pareja en una alfombra roja

Seis meses después de haber hecho pública su separación, todo parece indicar que tanto Sofia Vergara como Joe Manganiello han rehecho sus vidas al lado de nuevas parejas, por lo que sus nombres no han dejado de ser objeto de algunos titulares. Mientras que los rumores sobre un posible romance han rodeado a la colombiana desde hace algunas semanas, quien ha sido fotografiada en más de una ocasión al lado del cirujano ortopédico Justin Saliman, el guapo intérprete finalmente ha confirmado su relación con la también actriz Caitlin O’Connor, con quien ha sido visto en plan romántico mientras pasean por el mundo. Y es que el protagonista de Magic Mike finalmente ha hecho oficial su romance durante una alfombra roja celebrada este fin de semana, en donde acudió de la mano de Caitlin.

El debut de Joe y Caitlin como pareja en una alfombra roja

Fue durante la gala de Children of Armenia Fund (COAF), la cual se llevó a cabo la noche del pasado sábado en Cipriani, Nueva York, que Joe y Caitlin decidieron hacer oficial su romance, al caminar de la mano por la alfombra roja del evento y posar juntos y de lo más enamorados para las cámaras, dejándose ver sumamente sonrientes y felices de poder gritar al mundo su amor. Y aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones respecto a lo que está sucediendo en sus vidas, esta aparición no deja dudas de que sus corazones están latiendo a la misma velocidad.

Como era de esperarse, la pareja lució de lo más elegante y glamourosa durante esta aparición, tal y como lo ameritaba la ocasión, pues el actor optó por un traje negro clásico, el cual combinó con una camisa gris y una corbata oscura y zapatos a juego. Por su lado, Caitlin lució hermosa en un vestido verde, de escote en forma de corazón y detalles de corse y abertura en la falda a la altura de la pierna. La intérprete de 33 años llevó el pelo recogido en una cola de caballo alta y maquillaje en tonos rosados. Cerrando todo su look con un par de zapatillas descubiertas en tonos metálicos, lo que le otorgó el toque de glamour a todo su atuendo.

Lo que se sabe sobre su relación

De acuerdo con People, que cita a fuentes cercanas a la pareja, su relación habría iniciado oficialmente a finales de septiembre. Sin embargo, previamente habían sido vistos en plan cariñoso saliendo juntos de un gimnasio en Venice, California. O m as recientemente paseando en plan casual por Florencia, Italia, en donde incluso fueron vistos refugiándose de la lluvia bajo el mismo paraguas, mientras ella lo tomaba del brazo de forma cariñosa. Cabe destacar, que se conocieron durante una pequeña fiesta que se realizó posterior al estreno de Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, serie de HBO sobre la época dorada de los Lakers en los años 80.

¿Quién es Caitlin O’Connor?

Caitlin O’Connor es una actriz y presentadora estadounidense de 33 años que ha trabajado como imagen publicitaria de diversas marcas como Budweiser Black Crown y PepsiNext. Ha ejercido además como presentadora de Fox News o AfterBuzz TV de Maria Menounos. Ha participado en series como Two and a Half Men. Participó además en el rodaje de la película Southpaw en 2015. En 2013 su nombre fue incluido entre las diez mujeres más atractivas en una lista elaborada por la revista Maxim y en sus perfiles sociales acumula más de 610 mil seguidores, en donde suele compartir algunos vistazos sobre su vida profesional, como los compromisos a los que asiste, y detalles personales acerca de cómo mantiene un estilo de vida sano y saludable.