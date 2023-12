Bradley Cooper recibe a Gigi Hadid e Irina Shayk en su nuevo food truck en NY

Nadie puede negar que el 2023 fue un año trágico en cuanto a temas del corazón para buena parte del mundo del espectáculo. Éste estuvo caracterizado por algunas de las rupturas y divorcios más controversiales de la industria, no solo por los problemas legales y mediáticos que derivaron de dichas decisiones —en los casos en los que la separación no resultó amistosa— sino por involucrar a parejas consideradas estandarte. Destacan Alejandro Sanz y Rachel Valdés, Sofía Vergara y el adiós a Joe Manganiello, Lucero y el empresario Michel Kuri, Rosalía distanciándose de Rauw Alejandro o Ariana Grande de Dalton Gómez. Sin embargo, cuando se trata de una buena causa, acompañada de comida, es posible observar reencuentros, tal fue el caso de Bradley Cooper y su ex pareja, Irina Shayk. A continuación te explicamos.

El actor Bradley Cooper acaparó la atención de los transeúntes neoyorquinos luego de que el pasado miércoles fuera visto atendiendo un negocio de comida rodante (también conocido como Food Truck), especializado en la elaboración de cheesesteak. El negocio consta de una copropiedad con su socio comercial Danny DiGiampietro, quien ya tiene experiencia en la rama al ser dueño de Angelo’s Pizzeria, ubicado al sur de Filadelfia, en Pensilvania; también participa Seth Braunstein. Por ello, la nueva marca piloto lleva por nombre Danny & Coop’s Cheesesteaks. El nuevo emprendimiento del protagonista que en 2015 dio vida a un chef Michelin resultó todo un éxito. Rápidamente recibió el apoyo de la comunidad, aunque las compras más destacadas fueron las de su ex pareja y madre de su hija, Irina Shayk y la de su actual interés amoroso, Gigi Hadid.

La modelo rusa, con quien dio la bienvenida a su hija Lea en 2017, fue fotografiada en la fila del automotor luciendo una sudadera negra con gorro a a la que añadió una chamarra acolchada con matiz brillante en la misma tonalidad. A ello le sumó unos pantalones negros de corte recto y zapatos de punta con tacón ancho. Como accesorios optó por un par de arracadas de diámetro amplio en plata, que involuntariamente quedaron a juego con el blanco de sus AirPods Pro. Además, enmarcó su rostro con gafas de sol con montura. Parece que la modelo no estuvo del todo feliz con la presencia de paparazzis, pues por instantes pareció intentar ocultar su rostro, buscarlos entre la multitud e incluso mostró el dedo del medio al lente con una sonrisa pícara que dejó en evidencia el disfrute del momento. Pero Irina no acudió sola a apoyar el nuevo negocio de su ex pareja, pues con ella estuvo la pequeña Lea, que aunque no fue vista formada para adquirir su sándwich, sí fue captada degustando del manjar que su propio padre preparó. La menor se enfundó en una chamarra de matiz brillante en tono rosado, un pantalón térmico blanco, botas beige con relleno de peluche interior afelpado y orejeras blancas a juego con una bufanda del mismo color.

Por su parte, Hadid también fue captada pidiendo su cheesesteak. Ella se decantó por una blusa corta negra de cuello redondo que cubrió con una chamarra de mezclilla abierta con botones y relleno afelpado café. Para la parte inferior lució un pantalón holgado negro de tela y tenis blancos. En cuanto a los complementos, hizo honor a la Gran Manzana con una gorra de béisbol del equipo local (New York Yankees); negra curva con interior blanco y las características letras “NY” bordadas en tonalidad clara. Acompañó su atuendo con gafas de sol, un collar de cadena dorado y una bolsa de mano negra con cierre dorado. Gigi tampoco acudió sola, pues se dejó ver co una amiga que curiosamente tenía una chamarra similar a la de Irina: negra acolchada con aspecto brillante. Ella conformó su atuendo de un mom jean, tenis, una bolsa cruzada negra y un gorro cuff beanie también negro.

Todo por una buena causa

Cooper, DiGiampietro y el equipo se alistaron desde primera hora y junto a su food truck se ubicaron sorbe la West Third Street, casi esquina con la sexta avenida del Greenwich Village en Nueva York. ¿La razón? Vender los clásicos sándwiches cheesesteak, ya característicos de Pensilvania. Cada manjar tuvo un valor de 10 dólares, aunque no se trató de ganancias para el actor y sus socios, sino de una colecta para una fundación sin fines de lucro dedicada a la alimentación de los locales más necesitados.

DiGiampietro se limitó a decir que él y Cooper esperan abrir una tienda de cheesesteak en Nueva York, donde han estado buscando ubicaciones durante dos años. Este evento benéfico sirvió de piloto para un eventual restaurante en Nueva York, por ello se eligió Manhattan como la sede del automotor: “Para ver si la gente quiere cheesesteaks en Nueva York".

Cooper y su romance con Hadid

La relación entre la modelo y el actor resultó una de las más grandes sorpresas de otoño. Los rumores de un romance surgieron a inicios de octubre, cuando Hadid y Cooper fueron vistos cenando en el conocido restaurante Via Carota, en West Village, para posteriormente compartir el mismo vehículo. A partir de ese avistamiento se mantuvieron un tanto ocultos, hasta que un mes más tarde —a inicios de noviembre— se dejaron ver de nueva cuenta por Nueva York para disfrutar de una obra de teatro en Brodway titulada ‘Danny and the Deep Blue Sea’; a esto se le sumó un paseo por la Gran Manzana una semana después.

Según informó a People una fuente cercana, la consideración del actor como padre es un aspecto que la supermodelo de 28 años valora enormemente, pues ella es madre de Khai, su hija junto a Zayn Malik. Esto contrasta con sus experiencias previas, marcando una diferencia significativa en su vida sentimental. “Su hija siempre será lo primero. Le encanta que Bradley sea padre, porque lo entiende” comentó la fuente. “Lo encuentra más maduro que los chicos con los que salió en el pasado”. Hadid “no sale por salir” y es bastante selectiva con los hombres, afirman que Cooper “la hace feliz”. De acuerdo con sus cercanos anónimos, no se trata solo de encuentros casuales, pues Hadid encuentra al actor de 48 años “interesante y atractivo”. Sea cual sea el caso, lo cierto es que su relación parece ir viento en popa.

