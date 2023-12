Levi, el hijo de Matthew McConaughey, sorprende con lo mucho que ha crecido

El pasado jueves 7 de diciembre se llevó a cabo la décima edición de los ‘Game Awards’, premios que reconocen y defienden la excelencia creativa y técnica desarrollada dentro de la industria global de los videojuegos. El evento reunió a un centenar de desarrolladores, jugadores y personajes notables de la cultura popular con el fin de celebrar y promover a los juegos de video como una de las formas de entrenamiento más inmersivas, desafiantes e inspiradores del mercado. Entre los asistentes que se dieron cita en el Peacock Theater de Los Ángeles (también conocido como Teatro Microsoft) destacaron figuras de renombre, por ejemplo los actores Neil Newbon, Timothée Chalamet, Anthony Mackie y el DJ Zedd; sin embargo, quien acaparó los reflectores fue Levi McConaughey, de 15 años, que junto a su padre Matthew protagonizó una de las fotos más enternecedoras de la noche.

El actor Matthew McConaughey acudió a la reconocida premiación con motivo promocional de su protagónico en el videojuego Exodus, próximo a lanzarse y cuyo primer tráiler vio la luz durante la gala. Debido a la importancia del hecho, el histrión tenía su paso obligado por el photocall, pero no llegó solo, pues junto a él posó su primogénito Levi. El simple apoyo entre familia venidero con cada uno de los proyectos profesionales es digno de aplaudir, no obstante, lo que se convirtió en nota fue el notorio crecimiento del menor, que ahora ya es todo un adolescente. En la postal se puede apreciar a padre e hijo fusionados en un medio abrazo que les permitió mantenerse frontales a las cámaras. Ambos optaron por looks relajados. Levi lució una playera slim fit en color blanco con cuello redondo y un muy discreto decorado en negro en la parte izquierda del pecho. A manera de sobre todo optó por una chaqueta en matiz negro. Para la parte inferior utilizó pantalones de mezclilla de corte ancho y tenis blancos.

Por su parte, Matthew portó un suéter cerrado de manga larga color gris con botones a la altura del pecho. Un pantalón chino de algodón en color caqui y botas en una tonalidad puente que van del verde al marrón; como accesorio se inclinó por un collar de cadena dorada con colguije que emula la letra “T” en dorado con incrustaciones, acompañado de una pulsera plateada en la mano derecha que sirve de equilibrio para el anillo del mismo material que presume en la mano contraria. Los dos regalaron una gran sonrisa a los fotógrafos presentes, sinónimo de la excelente y sana relación que existe entre ambos. Entre otras cosas, la imagen destacó por el parecido que Levi adquiere con su progenitor al paso del los años, sin abandonar claro algunos rasgos de su madre, la modelo brasileña Camila Alves; al momento guarda un equilibrio de similitudes entre ambos. Además, otro factor a tomar en cuenta es su estatura. La última vez que los vimos posar juntos en un acto público fue durante la Mack Gala de abril pasado. Para entonces, el joven apenas llegaba al hombro del histrión. Ahora la distancia es mucho más corta.

Levi transiciona al ámbito público

Lo cierto es que desde mediados de este año Levi se ha mostrado mucho más activo en redes sociales. El 7 de julio aperturó su cuenta de Instagram, cuya primera publicación la dedicó a un video introductorio en el que a manera de resumen compartió parte de su día a día, pasiones y gustos. “Hola, soy Levi”, dijo en el primero de muchos clips conjuntos con los que realizó la edición. En el post de apenas 20 segundos de duración podemos verlo andar en bicicleta, surfear, cocinar, viajar, pasar tiempo de calidad con sus padres y hermanas, así como buscar su identidad. “Feliz de estar aquí”, escribió al pie de página. Actualmente cuenta con 305 mil seguidores y 19 publicaciones, que van desde una tarde montando a caballo, pasando por conciertos, hasta dedicatorias a su familia y aplausos a los logros de su padre Matthew. “La gente conoce a Matthew McConaughey como actor y ahora escritor, pero yo lo conozco como mi padre, el hombre que siempre nos dedica tiempo, pase lo que pase, el hombre que siempre está ahí para nosotros, pase lo que pase, y el hombre que me enseñó a apreciar el viaje y no solo el destino. Los viajes apenas comienzan”, escribió el 4 de noviembre a razón del cumpleaños 54 del actor.

¿De qué va el nuevo proyecto de Matthew McConaughey?

Tal como ya se mencionó, el actor acudió a The Game Awards para presentar una de las mayores sorpresas de la gala: el trailer del videojuego ‘Exodus’. Se trata del primer proyecto del recién creado estudio Archetype Entertainment, aunque en su creación hay de todo menos novatos, pues las personas involucradas son veteranas del desarrollo provenientes de casas como Naughty Dog y BioWare, responsables de éxitos como ‘The Last of Us’, ‘Dragon Age’, ‘Star Wars: Knights of the Old Republic’ y ‘Mass Effect’.

Exodus será un videojuego perteneciente al género de la ciencia ficción en el espacio, que tendrá varios elementos como naves espaciales, presencia de alienígenas, viajes espaciales y en el tiempo, además de una historia que se basará en la toma de decisiones para ir ramificando la narrativa. Será una historia en torno a los accidentes y dificultades propias de habitar en el espacio. Por si fuera poco, una guerra se activa, causando enemistades dispuestas a lo que sea con tal de eliminar al enemigo. “Este videojuego que estoy a punto de presentar es el primer videojuego en el que participo, pues daré voz al personaje principal de este juego y tendré una relación única con cada uno de los jugadores. Esta es la primera vez que se muestra algo al respecto”, dijo Matthew previo a la proyección del trailer. El título estará disponible para PS5, Xbox Series X y S Y PC.

