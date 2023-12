La sincera respuesta de Paulina Mercado al ser cuestionada sobre la posibilidad de boda con Juan Soler

Desde que hicieron pública su relación, Juan Soler y Paulina Mercado se han mostrado abiertos a compartir algunos detalles de su noviazgo, así como las reflexiones a las que han llegado a través de las experiencias que la vida les ha dado desde que están juntos. Tal y como sucedió recientemente, cuando la presentadora se abrió de capa para hablar de algunos asuntos relacionados con su vida personal, durante una sesión de preguntas y respuestas que organizó en sus redes sociales. Y como era de esperarse, no pudieron faltar los cuestionamientos relacionados con su noviazgo con Juan, especialmente después de que hace unas semanas el intérprete le entregara un anillo muy especial, que si bien, no es un anillo de compromiso como tal, sí tiene un valioso significado para ellos. Es por eso que sus seguidores se han mostrado curiosos al respecto, por lo que no han dudado en cuestionarla respecto a la posibilidad de que se volviera a casar, esta vez con el guapo argentino. Algo a lo que la conductora respondió con total apertura, dejando en claro su postura respecto al tema de las bodas, algo con lo que coincide con Juan.

¿Habrá boda próximamente?

Así lo compartió la guapa presentadora en un video que compartió en sus historias de Instagram, en las que con total apertura respondió a las preguntas relacionadas con la posibilidad de que llegara al altar con Juan Soler, una oportunidad en la que fue sumamente sincera y puntual a la hora de hablar de este tema. “No nos vamos a casar. Tanto Juan como yo no creemos en la firma de una pluma sobre un papel, sí creemos en el compromiso de corazón a corazón, de mirada a mirada”, compartió la presentadora con una sonrisa en el rostro, generando el aplauso de sus seguidores y el de su novio, quien retomó dicha historia en su propio perfil, agregando el siguiente mensaje: “¡Amé tu respuesta! Te amo, Market”.

Cabe destacar, que no es la primera vez que Paulina y Juan habla sobre este tema, pues en más de una ocasión han sido cuestionados al respecto. Tal y como sucedió hace unas semanas, cuando el actor también fijó su postura sobre el tema de las bodas. "Seguramente no va a haber matrimonio, nada de eso, ya los dos somos divorciados y los dos ya aprendimos la lección. Creo que el compromiso va desde otro escenario y queremos ponerlo de esa manera”, compartió el intérprete en un encuentro con la prensa, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Edén Dorantes.

Una celebración de amor

Por otro lado, en una reciente alfombra roja, Juan y Paulina también enfrentaron cuestionamientos respecto a la posibilidad de una boda: Quizá sí hacer una fiesta con nuestros hijos, comprometernos frente a ellos, que vean que esto es algo serio y hacerlos partícipes”. Por su parte, Juan Soler aprovechó este encuentro con la prensa para agradecer las muestras de cariño hacia Paulina, luego de que hacer público que se someterá a una cirugía en la que se le va a retirar un tumor cerebral: “Muchas gracias a la gente que está interesada, preocupada, gracias por sus oraciones, gracias por las bendiciones que nos mandan permanentemente, la verdad es muy conmovedor ver a la gente tan involucrada”.

¿Qué han dicho sobre el misterioso anillo de Paulina?

Después de que Paulina Mercado apareció sobre una alfombra roja luciendo el misterioso anillo, durante el espacio de Pájaros en el Alambre del programa Sale el Sol, Joanna Vega-Biestro cuestionó directamente a su compañera sobre este accesorio: “Paulina Mercado, ese anillo que traes en la mano, ¿qué?”, la periodista de espectáculos resaltó que la conductora utiliza la joya en un sitio que dice mucho: “Está en el dedo donde va el compromiso”. Entre risas, Paulina Mercado dijo: “Es un anillo de compromiso de vida, es un compromiso de amor, de vida, nada más”, comentó mientras mostraba por primera ocasión a cuadro esta hermosa pieza con una esmeralda al centro. Debido a que no es un anillo de compromiso matrimonial, como tal, la novia de Juan Soler había preferido guardarse los detalles de este obsequio.