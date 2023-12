La sincera invitación que ha recibido José Emilio Levy de parte de Ariel López Padilla para Navidad

A lo largo de los últimos meses, Ariel López Padilla ha sido un apoyo muy especial para José Emilio Levy, hijo menor de la fallecida actriz Mariana Levy, quien actualmente se encuentra distanciado de sus hermanas mayores, María y Paula, así como de Ana Bárbara, a quien quiere como una madre. Y es que el actor, que también es padre de María Levy, le ha tendido una mano en medio del complicado escenario familiar por el que atraviesa, por lo que le ha abierto las puertas de su casa y su familia, para recibirlo como uno más de ellos. Es por eso que, al enterarse de que el jovencito pasaría la Navidad en solitario, no ha dudado en reiterarle su total apoyo y su disposición a que pase estas fechas en su casa, en compañía de toda su familia.

Lo que ha dicho Ariel sobre José Emilio

Así lo compartió el actor en una reciente charla que sostuvo con el programa De Primera Mano, en donde fue cuestionado sobre el hecho de que José Emilio ha revelado que pasará la Navidad en solitario, una ocasión en la que Ariel dejó en claro que las puertas de su casa siempre han estado abiertas para él. “Claro que sí, le voy a tener que escribir, solo no está y eso se lo hemos hecho saber… A veces quieres estar solo, eso es otra cosa, y también es válido ¿no? Son épocas, yo siempre digo, que tienes que hacer ajustes emocionales fuertes…”, señaló el también bailarín con total honestidad.

En ese mismo sentido, López Padilla insistió en que para José Emilio, su casa siempre ha estado abierta, por lo que incluso dijo, que no necesita invitación para ser bien recibido. "Con José Emilio él tiene su casa, mi casa, la casa con mi esposa, con mis otros hijos que (son) sus otros hermanos, también tiene a María, ella va a estar conmigo en la Navidad. Si él quiere, todo es a partir de voluntad, la puerta está abierta, si tienes la voluntad la casa está abierta para él", compartió el intérprete.

Ariel López Padilla, como un padre para José Emilio

En una reciente charla con los medios de comunicación, Ariel respondió los cuestionamientos respecto a su relación con José Emilio, una ocasión en la que el intérprete quiso compartir algunos detalles de lo que piensa sobre los hermanos de su hija María, así como el cariño que siente por cada uno de ellos. “Alguna vez alguien dijo, de broma y en serio, en los pueblos dicen: ‘Si está del lado de la cerca es nuestro’, ¿no? Entonces, parece gracioso, pero es verdad, cuando mi hija tiene una relación con sus medios hermanos pasan a ser mis hijos automáticamente, y no en el sentido figurado, sino pasan a ser mi responsabilidad, porque si ellos están bien, mi hija va a estar bien”, comentó el artista con total honestidad. “Todo lo que haya sucedido queda en anécdota, y por amor y lealtad a su mamá, a Mariana (Levy), que donde quiera que esté, sepa que yo voy a estar al pendiente de ellos”, agregó conmovido.

Lo que dijo José Emilio sobre las fiestas de fin de año

Hace unas semanas, el hijo menor de Mariana Levy habló de cómo planea pasar las fiestas decembrinas ahora que atraviesa por un distanciamiento con varios miembros de su familia: “Una pizzita y ver series en Netflix, no me voy a reunir con nadie, no tengo con quien reunirme, entonces, pasaré mi Navidad feliz y a gusto conmigo mismo”, comentó el joven, en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano. En ese sentido, admitió que continúa distanciado con sus hermanas, María y Paula, pero confía que con ellas la relación se restablezca cuando el asunto de la herencia de su mamá se finiquite: “Ya estamos en la última etapa que es la adjudicación y repartición de bienes, pero pasaron 10 años para llegar a eso, entonces no tengo fecha, ni estoy seguro cuándo se va poder arreglar esta situación, yo por eso estoy buscando otros caminos para salir adelante por mi propia cuenta”, añadió.