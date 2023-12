¡Sorpresa! Michelle Renaud y Matías Novoa se han casado

Desde hace unos meses, Michelle Renaud y Matías Novoa habían levantado sospechas de que su relación había tomado otros vuelos y que incluso habían llegado al altar de forma secreta. Sin embargo, la pareja se había limitado a negar dichos rumores, mientras disfrutaban de su relación al máximo y recorrían el mundo de la mano de sus dos hijos, Marcelo y Axel -frutos de relaciones anteriores-, con quienes han formado una familia de lo más especial. Pero de forma inesperada, este fin de semana los deseos de sus fans se hicieron realidad y tras un año y medio de noviazgo, Michelle y Matías finalmente se convirtieron en marido y mujer.

Los detalles de la inesperada boda

De acuerdo con la revista Caras, Michelle y Matías se prometieron amor eterno en una íntima ceremonia de lo más especial, en la que estuvieron presentes sus respectivas familias y sus amigos más cercanos, siendo sus principales testigos sus dos pequeños hijos. “Estamos emocionados, nerviosos, felices. Yo estoy súper emocionada. Estoy súper feliz de casarme con Matías”, fueron las primeras impresiones de la actriz, tras haberle dado el ‘Sí, acepto’ a su galán. "Yo también estoy feliz. Juré que no me iba a poner nervioso. Pero sí me puse nervioso y estoy bastante ansioso, pero feliz de unir nuestro amor y de prometer nuestro amor delante de mucha gente que queremos”, agregó el guapo chileno, según ha reseñado la publicación.

Por otro lado, Matías reveló que llevaban algún tiempo pensando en realizar esta ceremonia; sin embargo, la vinieron retrasando porque querían tener a todos sus seres queridos presentes, algo que finalmente lograron este fin de semana. "Hace muy poquito tiempo íbamos a casarnos, pero más chiquito todavía, con su familia, mi familia, mis papás y familia de Michelle, pero se fue agrandando. Y dijimos bueno, si vamos a celebrar nuestro amor pues celebremos un poquito más grande", explicó Matías. "No una gran fiesta, sino que sí sea petit, pero puro amor, con la gente más cercana y bueno se armó ya la fiesta que queríamos", compartió el actor.

Las pistas que dio Michelle sobre su gran día

Cabe destacar, que a lo largo de la última semana, Michelle compartió algunos guiños de lo que estaba por suceder en su vida próximamente, pues incluso compartió un video en sus redes sociales donde se le podía ver probándose distintos modelos de vestidos de novia en la boutique de Rosa Clará. Sin embargo, en aquella ocasión no dejó en claro si todo era parte de una campaña publicitaria o la preparación para un personaje, o si se trataba de su propia boda. Eso sí, al pie de la publicación escribió: “Este será un amor eterno”, en inglés, haciendo referencia a la canción This Will Be An Everlasting Love, la cual utilizó como fondo musical para su video.

Lo que había dicho Matías sobre una boda con Michelle

Sin duda alguna, la relación de Matías Novoa y Michelle Renaud ha evolucionado a pasos agigantados. Tanto así, que el intérprete considera que su vida ha quedado unida a la de su novia desde el primer momento y sin necesidad de pasar por el altar. Sin embargo, Matías y Michelle no están cerrados a la posibilidad de celebrar su unión con una fiesta en la que se dejen rodear por sus seres queridos. “Por supuesto, no estoy cerrado. Yo ya estoy casado, pero si tenemos que celebrarlo con nuestra gente más querida, en algún momento será…”, dijo sonriente a las cámaras de Televisa Espectáculos. Fue así que el intérprete deja claro el gran cariño que lo une a Renaud, un romance que fue destapado el otoño de 2022 a través de las páginas de ¡HOLA!