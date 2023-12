Sophie Turner confirma su nuevo romance con un romántico paseo en Londres

Apenas un mes después de que la actriz británica Sophie Turner fuera vista por primera vez en compañía de un —hasta entonces— misterioso caballero identificado como Peregrine Pearson en la final del Mundial de Rugby celebrada en París, la también modelo y el aristócrata parecen ya no tener empacho en mostrar su romance, o al menos es lo que puede intuirse tras la revelación de una nueva serie de fotografías en las que se observa a la pareja de lo más cariñosos paseando por las calles de Londres. A finales de octubre, el dúo fue captado junto a un grupo de amigos con motivo del encuentro deportivo entre Nueva Zelanda y Sudáfrica, mismo en el que paparazzis inmortalizaron un beso; sin embargo, las recientes imágenes resultan aún más contundentes, pues ahora disfrutan del tiempo juntos con actitudes más románticas. Por si fuera poco, el hecho se produce en medio del proceso de divorcio que vive la protagonista de ‘Game of Thrones’ y el recién concluido conflicto por la custodia de sus dos hijas en común con el cantante Joe Jonas.

Las instantáneas tomadas por ‘Click News and Media’, y publicadas por el tabloide británico ‘Daily Mail’, muestran a Sophie junto a Peregrine caminando por la capital inglesa. La primera postal es protagonizada por un abrazo entre la pareja, pero no es cualquier apapacho, pues a la par enmarcaron el momento con un enternecedor beso. Si bien no es posible apreciar directamente el encuentro entre sus labios debido al ángulo en el que fue tomada la fotografía (vemos a Turner de espalda a la cámara), éste queda de manifiesto por sus posturas corporales. Debido a las bajas temperaturas, la actriz optó por una sudadera gris con capucha a la que agregó una chamarra acolchada en color negro. Para la parte inferior se decantó por un pantalón térmico del mismo color y tenis blancos con detalles en gris y negro. Como accesorio lució un gorro tipo cuff beanie color verde, guantes negros y una bolsa roja cruzada de aparente tela. En relación a su cabello lo manejó suelto.

Por su parte, Peregrine paseó por Londres luciendo una chamarra negra afelpada en su interior y con gorro de peluche blanco. Abajo de esta prenda portó un suéter de cuello redondo en la misma tonalidad. El pantalón es color gris y lo acompañó de unos clásicos tenis Converse negros con punta blanca. Finalmente, se cubrió con un gorro cuff beanie gris y una bufanda del mismo matiz. En cada una de las nuevas imágenes reveladas se les aprecia sonrientes incluso a carcajadas, tomados por el brazo uno junto al otro. Por instantes el aristócrata rodeó a la actriz a manera de abrazo mientras continuaban su andar. En algunas de las instantáneas la modelo sostiene su celular a la altura de su rostro mientras ambos fijan su mirada en la pantalla, por lo que se presume que estaban viendo un contenido en conjunto, o hasta tomándose una selfie. Por último, existen dos capturas en las que parecen interactuar con otras personas, como si de un grupo de amigos al que se adhirieron se tratara.

Así fue el primer avistamiento de la pareja

En octubre pasado, ‘The Sun’ hizo pública una fotografía en al que Sophie y Peregrine aparecen dándose un beso en las cercanías a la estación de tren Gare du Nord, donde además pasaron un buen rato charlando y riendo. De acuerdo con un testigo anónimo consultado por el tabloide, ambos llegaron juntos a la zona, pero separaron sus caminos en diferentes vehículos para reunirse más tarde en el State de France. “Llegaron juntos al lugar de recogida del chófer fuera de la estación. Parecía que ambos habían venido en el Eurostar desde Londres (…) Él se quitó el sombrero y se inclinó para darle un gran beso. Después del beso, se separaron”. Ya en el encuentro y en su papel de embajadora de Louis Vuitton, se vio a Sophie en el terreno de juego posando con el trofeo antes del partido, pero en un plan más relajado, parece que fue con un grupo de amigos —entre los que estaba Pearson— con el que disfrutó el partido; en las imágenes que se tomaron de Sophie mientras recorría los pasillos del estadio, se puede ver a Peregrine entre la comitiva que la acompañaba.

En aquella ocasión mantuvieron un perfil mucho más bajo. Turner intentó camuflarse con una gabardina larga negra hasta los tobillos, una gorra de beisbol roja con letras bordadas en blanco, y gafas de sol. En relación a su peinado, sobresale una trenza muy bien cuidada de la que apenas se escapan algunos cabellos. Cerró su atuendo con unos zapatos negros con hebilla dorada de piso bajo y una bolsa top handle de correa en color menta. En tanto, él también lució una gabardina negra con un suéter de punto gris de cuello redondo. En la parte inferior optó por un pantalón de mezclilla y tenis Adidas azules. Como accesorios utilizó gafas y una bufanda. Las postales fueron tomadas previo a que abordaran autos distintos. De hecho, se aprecia al chofer abriendo la puerta trasera del automotor.

¿Quién es Peregrine Pearson?

Peregrine nació en el seno de una familia aristocrática inglesa. Su padre, Michael Pearson, es el cuarto vizconde de Cowdray, y su madre, Marine Rose Cordle, hija de un diputado conservador, escultora, amante del mindfulness y aficionada al yoga. Ella no es la primera esposa de su padre, quien estuvo casado durante siete años con Ellen Heinhardt. Peregrine es el cuarto de cinco hermanos, y el primer varón de la familia, por lo que es el heredero del imperio Pearson y del título de vizconde.

Una de las joyas del patrimonio Pearson es Cowdray State, una extensa finca situada en Sussex Occidenteal donde han creado diversos negocios como el polo, golf, casas de vacaciones y un centro para retiros espirituales, todo ello basado en la gestión sostenible del campo. Además, dentro del terreno se encuentra Cowdray House, la antigua casa de los Pearson que se ha convertido en un hotel exclusivo. s descendiente de una familia de terratenientes que se encuentra entre las 100 familias más ricas de Reino Unido. En el ámbito profesional, Peregrine ha dirigido su carrera al mundo de los negocios y ha fundado Weetman Development, donde se dedica a la promoción inmboliaria. Ha sido considerado uno de los solteros más codiciados de la alta sociedad británica; su fortuna podría ascender a los 224 millones de libras esterlinas.