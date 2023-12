La sincera respuesta de Tania Rincón ante los rumores sobre su vida sentimental

Para Tania Rincón el 2023 ha sido un año de muchos aprendizajes y crecimiento a nivel personal, pues la presentadora tuvo que adaptarse a los desafíos de su nueva dinámica familiar, la cual pasó por un periodo de transición luego de su separación de Daniel Pérez, el padre de sus dos hijos, a inicios de este año. Desde entonces, la intérprete ha volcado en su carrera profesional y en el cuidado de sus pequeños, quienes actualmente son su prioridad y con quienes ha tenido que trabajar muy de la mano para que los cambios por los que han pasado sean más llevaderos para ellos. Sin embargo, no ha logrado esquivar algunos rumores relacionados con su vida sentimental, especialmente en las últimas semanas, cuando comenzaron a tomar fuerza algunos rumores que apuntaban a que la presentadora del programa Hoy había decidido retomar su vida amorosa. Y aunque Tania prefirió guardar silencio, en un inicio, finalmente se ha pronunciado al respecto y ha aclarado si es que su corazón ya tiene dueño o todo lo que se ha dicho es falso.

Lo que ha dicho Tania sobre los rumores

Fue durante su asistencia al show Faisy Nights, que conduce Faisy, que el presentador intentó confundir a la presentadora con sus preguntas y así lograr una declaración de Tania respecto a su supuesto romance. Sin embargo, las cosas no salieron como el presentador esperaba, pues Rincón supo reaccionar y aprovechó la ocasión para dejar en claro que nada de lo que se dice es cierto. “¿Y en qué momento los niños? ¿En qué momento la pareja con la que estás saliendo? ¿Cuánto llevas saliendo y cómo le hace él con la novela?”, dijo el conductor con una sonrisa en el rostro, a lo que Tania respondió: “¿Qué?”, a lo que Faisy respondió: “Ay, iba buscando para ver si encontraba petróleo”, confesando su intención de indagar más sobre su vida sentimental.

Fue entonces que la conductora del programa radial La Caminera comenzó a bromear con la situación, revelando así que el amor platónico que tiene por Fernando Colunga. “Fernando, ahorita que está en El Maleficio….”, dijo entre risas. “Mira, Fer y yo tratamos de… a veces cuando él tiene tiempo, cuando yo tengo tiempo… Fer… Fer Colunga”, remató la presentadora, para después poner fin a esta situación alegando que no quería que se malinterpretaran las cosas.

Lo que le gustaría encontrar en un nuevo galán

Cabe destacar, que a finales de septiembre de este año, Tania Rincón se sinceró con TVyNovelas sobre su vida sentimental, dejando en claro que por ahora se encontraba soltera. “Todavía no hay galán, estoy solterita, pero no te voy a mentir, por supuesto que me gustaría encontrar el amor”, expresó la intérprete, quien incluso se animó a enlistar las cualidades que busca en un nuevo galán. “Quiero un hombre divertido, muy ameno, que esté interesado en el ejercicio porque a mí es algo que me apasiona mucho, entonces me gustaría alguien que me pueda acompañar a un partido de futbol, por ejemplo, pero al cine también”, agregó.

¿Cómo se encuentra tras el fin de su relación con Daniel?

Hace unas semanas, Tania Rincón abrió su corazón con sus seguidores en redes sociales para hablar sobre lo difícil que ha sido transitar por esta etapa, consiente de los esfuerzos que ha realizado para estar mejor cada día. “Creo que estoy bien, me ha costado muchas lágrimas, mucha terapia, pero voy bien. Estoy entendiendo mi nueva rutina, mi nueva dinámica yo sola, cuando los niños se van con Dani, la dinámica yo sola con los niños, la verdad es que voy bastante bien…”. Entre otras cosas, se limitó a revelar los motivos de su ruptura. “Yo sé que hay mucho morbo por saber los motivos por lo que nos separamos Dani y yo y eso siempre se va a quedar con Dani y conmigo, vamos a guardar nuestras razones, porque eso sólo nos incumbe a nosotros…”, dijo.