En plena recuperación, Sylvia Pasquel rompe el silencio y habla de su ausencia en la boda de Michelle Salas

Después de poco más de dos meses alejada de las redes sociales, Sylvia Pasquel regreso a Instagram con una transmisión en vivo en la que rompió el silencio y habló por primera ocasión de la fuerte caída que sufrió y que le impidió asistir a la boda de su nieta, Michelle Salas, realizada el pasado 13 de octubre, en La Toscana italiana. La actriz confesó lo mucho que lamentó no poder acompañar a su nieta en este día tan especial, más sincera que nunca, reconoció que la ola de especulaciones que se generó en torno a su ausencia en el enlace matrimonial, la llevó a alejarse de las redes sociales, debido a lo mucho que la lastimaron los rumores que comenzaron a circular. A pesar de que Sylvia compartió con la prensa un comunicado en el que explicó lo que le había ocurrido, muchos medios continuaron en la línea del amarillismo: “Es parte del show, siempre y cuando, se hable con la verdad y se trate la noticia con el respeto, no como la trataron. Dijeron que no me habían invitado a la boda, que yo no quise ir”, explicó.

Su ausencia en la boda de Michelle

Después de que sus fans le estuvieron escribiendo y haciéndole llegar muestras de cariño, Sylvia Pasquel decidió romper el silencio por ellos, que también se mostraron interesados por saber cómo va su recuperación: “Tuve un accidente muy fuerte y decidí alejarme de las redes sociales, porque sí fue una experiencia muy fuerte, muy difícil y sobre todo, porque me impidió ir a la boda de mi nieta que fue lo que más me dolió, no poder estar con ella en un momento tan importante”, reconoció la actriz quien, aseguró, fue muy retador enfrentar este problema de salud en medio de las especulaciones de la prensa: “Se manejó la noticia con mucha maldad, porque hicieron muchos comentarios muy desagradables, toda la información se trató con muy mala saña, muy mala fe y eso hizo también alejarme, no quería saber de nada. Se dijeron tantas mentiras”, puntualizó.

Sylvia también habló por primera ocasión de la serie de noticias que surgieron tras el paso del huracán Otis en Acapulco, lugar donde ella se encontraba recuperándose de la caída, cuando ocurrió el desastre natural: “Regresé de Europa a Acapulco y me agarró allá el huracán, esto me puso en una situación en la que estaba yo incomunicada, no estaba yo desaparecida, como dijeron. Por eso de alguna manera me alejé, pero no de mis fans”. La primera actriz reconoció que el cariño de sus seguidores ha sido de gran ayuda en su convalecencia, de hecho, por ellos fue que se animó a romper el silencio y compartir su verdad: “Sí duele que le digan a uno tantas cosas desagradables, que se expresen de uno con tanta negligencia, pero sus palabras me hicieron recapacitar y regresar a estar en contacto con todos ustedes”, señaló.

El amor de su familia, la mejor medicina

Sobre su estado de salud, confesó que se está recuperando favorablemente: “Estoy bien, he tenido momentos difíciles, ahora estoy bastante más repuesta, salgo a caminar, estoy haciendo ejercicio, todavía traigo mi manita inmovilizada, pero ya de salud estoy bien”. Confesó que el amor y cuidados de su familia fue la mejor medicina: “Gracias a Dios y a mi familia, mi hija y mis nietas estuvieron aquí siempre conmigo, mis hermanas, Rocío, Mari Paz, Ariadne, mi hermano Rafael, mi hermano Pepe, todos estuvieron aquí conmigo”, añadió. La actriz también compartió que durante este proceso su estado de ánimo sí se vio afectado: “Sí estuve en depresión, pero no me he medicado, le tengo mucho miedo a los medicamentos y más cuando se trata de depresión”, detalló.

La gran lección

Por primera vez, Sylvia Pasquel compartió cómo se sintió en lo momentos más duros de su recuperación: “Estaba muy deprimida, muy deprimida, al grado de que estaba ya tirando la toalla, ya no quería saber nada, ya no quería ni siquiera regresar a mi carrera”. A pesar de que por su cabeza sí pasó el retiro, Sylvia se dijo lista para retomar sus funciones de teatro el próximo año: “Aquí estoy y el año que entra voy a cumplir con todas esas fechas que tengo pendientes, no los voy a dejar colgados, voy a reponerme al máximo de esta peligrosa caída que tuve”. A sólo unos días de haber celebrado su cumpleaños número 73, cobijada por el cariño de su hija, Stephanie Salas y su nieta, Camila Valero, Sylvia comparte la gran lección que le dejó esta experiencia: “Me di cuenta que, en lo primero que tiene que pensar uno siempre es en la salud, porque yo estos 55 años que tengo de profesional me la he pasado trabajando y poco tiempo le he dedicado a mi persona, pero ahora sí ya estoy en el entendido que de primero está mi salud y que primero estoy yo”, finalizó.