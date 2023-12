José Eduardo Derbez confiesa por qué la peor boda a la que ha ido es a la de su hermana Aislinn

Años atrás, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann hicieron realidad uno de sus sueños más anhelados, el de celebrar su soñada boda en compañía de sus seres queridos. A pesar de que la pareja anunció su separación en marzo de 2020, el recuerdo de su enlace sigue vivo entre sus más cercanos, uno de ellos José Eduardo Derbez, quien dada la confianza y cercanía que tiene con su hermana, se tomó la libertad de hacerle una confesión, al revelarle que su boda ha sido una de las peores a las que ha asistido. Ante la sorpresa de Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y Vadhir, el joven actor expuso sin filtros los motivos que lo hicieron llegar a esa conclusión, argumentos que incluso fueron tomados con sentido del humor.

¿Qué dijo José Eduardo de la boda de Aislinn?

Esta vez, los Derbez fueron los distinguidos invitados al programa en YouTube de Karla Díaz, Pinky Promise, espacio en el que además de hablar de su reciente aventura por Finlandia grabando la nueva temporada de De Viaje con los Derbez, se sinceraron sobre algunos aspectos personales. Fue justo en la dinámica de preguntas y respuestas del público que alguien cuestionó a Aislinn sobre si aún cree en el matrimonio, y tras exponer su argumento, José Eduardo no pudo evitar las ganas de tomar la palabra para evocar el día de la boda de su hermana, motivándolo a sincerarse sobre cómo recuerda ese momento. “Voy a ser el más sincero con mi hermana el día de hoy. Sí lo he dicho, la peor boda a la que he ido es a la de mi hermana…”, dijo en los primeros segundos de su intervención, palabras a las que Aislinn reaccionó con cara de sorpresa.

Al ahondar en sus declaraciones, José Eduardo explicó el motivo puntual detrás de ese sentimiento: “Como ellos no toman, dijeron que no se tomaba en su boda…”, dijo, a lo que Aislinn respondió confirmando lo dicho: “Prohibimos el alcohol para todos”. Acto seguido, el actor continuó listando otro de los aspectos que no fue de su agrado: “Después contrataron a un chamán que cuando haces un evento así como eso, el chamán hace una bendición rápida. No, se aventó tres horas con todos de pie abajo del sol, ni una carpa pusieron…”, agregó el intérprete. De inmediato, Eugenio intervino para apoyar lo dicho por José Eduardo: “Eso sí, fue larga pero aburrida, pero lo que estuvo mal es que no había donde sentarse…”, dijo, lo que desató las risas de todos en el set.

Lo que Aislinn a lo dicho por José Eduardo

Luego que su hermano agregara que además del largo discurso del chamán estuvieron expuestos a una tormenta que provocó que un vidrio se rompiera, Aislinn tomó la palabra para contar desde su perspectiva cómo fue su boda. “La verdad es que sí nos la pasamos (bien). Él no se la pasó nada bien, yo sí me la pasé bien, estuvo muy divertido…”, agregó la actriz, quien ahondó en los pormenores de su enlace matrimonial, festejo que además quisieron prolongar. “Es que también te voy a explicar, fueron como tres días de boda, entonces imagínense, él no tomar tres días”. Luego de las palabras de Aislinn, José Eduardo confesó cómo hizo para remediar el hecho de que no pudo beber en la fiesta. “Yo me terminé yendo a mi casa a echar trago con mi ex”. Finalmente, Aislinn agregó: “Yo quería que no hubiera borrachos en la boda…”, agregó.

En la divertida conversación, Aislinn también fue cuestionada sobre si todavía cree en el matrimonio, a lo que respondió de lo más sincera. “Buena pregunta, la verdad es que no mucho. No me fue muy mal, la verdad es que no me fue mal pero sí siento que qué caso tiene firmar el papelito… Me pudo haber ido mejor…”, dijo entre risas, para luego agregar: “El punto es que sí creo en el amor, definitivamente tengo el corazón abierto al amor pero al matrimonio como que (no)…”, explicó.

