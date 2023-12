Conmovida, Consuelo Duval da una actualización del robo que sufrió

Luego de que en días pasados Consuelo Duval sufriera el robo de dinero y de algunas pertenencias, todo sustraído de su domicilio, la actriz rompió el silencio para hablar de cómo se encuentra, dando detalles de lo ocurrido. Así mismo, la también conductora de Netas Divinas, aclaró que no se trató de un asunto orquestado a través de la inteligencia artificial, pues afirma una de sus empleadas fue la encargada de llevar a cabo el hurto en complicidad con otras personas. A la par del mensaje videograbado y difundido a través de las redes sociales, se ha reportado la detención de la supuesta responsable, quien en su momento tenía en su posesión joyería, dinero en efectivo y artículos identificados como propiedad de la intérprete.

Aunque Consuelo ha retomado su actividad en los foros televisivos, tal cual lo ha dejado ver en sus historias de Instagram este 8 de diciembre, la actriz dio a conocer un mensaje en el que se deja ver totalmente consternada por lo sucedido. “De todas las novelas, películas, series que he hecho en mi vida, ninguna ha sido más difícil que esta que estoy viviendo. Lamento que se me quiebre la voz, estoy frágil, estoy vulnerable, en algún momento me sentí sola y han sido tantos mensajes de su parte que me tienen muy conmovida. Quiero decirles que mis perritos están bien, gracias por preguntar tanto por ellos, con tanta empatía, con tanto amor, tanta dulzura…”, dijo mientras se deja ver derramando algunas lágrimas.

Consuelo desmiente las versiones en torno al robo

Tan pronto se destapó la noticia, se difundió una versión en la que se aseguraba que Consuelo había sido víctima de un robo haciendo uso de la inteligencia artificial, suplantando su voz a través de una llamada telefónica. Sin embargo, la actriz de cine, teatro y televisión ha echado por tierra esa información. “No, no fue inteligencia artificial lo que hicieron estos señores…”, explicó, para luego revelar quién y cómo fue que todo ocurrió. “Fue un robo, mi muchacha, que tenía cuatro meses desde que Anita se fue a tener a su bebé, entró esta señorita de 22 años que tiene un hijo y, que coludida con su esposo y una persona más, hicieron todo esto…”, dijo en su mensaje que ha logrado viralizarse con el paso de las horas.

Finalmente, Consuelo confirmó que las autoridades ya trabajan en la investigación, siguiendo el orden debido de la circunstancia. Sin dar más detalles por el momento, también aprovechó para confesar cómo se encuentra emocionalmente. “Seguiremos como dice la ley, como se hacen las cosas, yo estoy a punto de que mi cabeza explote un poquito porque estoy repleta de pensamientos, entonces perdónenme, gracias”, dijo. Por ahora, la intérprete se ha refugiado en su trabajo, tal cual lo ha dejado ver en sus redes sociales, medio de contacto con los seguidores que no han parado de manifestarle su rotundo apoyo. De hecho, mostró que ya se encuentra en el foro de grabación desde donde compartió algunas imágenes. “Terminando las grabaciones de Tal Para Cual”, escribió.

Detienen a la supuesta responsable del robo

En las últimas horas, también se dio a conocer la detención de la supuesta responsable del robo de las pertenencias y el dinero de Consuelo Duval. Así mismo, ha comenzado a circular la fotografía del retrato de la joven, quien aparece con los ojos cubiertos, mientras permanece en calidad de detenida. De acuerdo con el diario mexicano El Universal, el arresto de la responsable se llevó a cabo por policías preventivos en el domicilio de la actriz. En el medio antes citado, también se muestra una imagen de las que serían las pertenencias de Consuelo que fueron incautadas, joyería, un reloj y más artículos. Así mismo, se reporta que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuajimalpa, de la Coordinación General de Investigación Territorial, ordenó el trabajo conjunto con detectives de la Policía de Investigación con la finalidad de obtener datos y posibles testigos de lo ocurrido. Además, se buscará el acceso a todas las cámaras de videovigilancia, tanto las ubicadas en la casa así como en el área y las pertenecientes a particulares, según se ha dado conocer en los reportes.

