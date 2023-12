Con una entrañable foto juntos, Atala Sarmiento recuerda a su papá a 20 años de su partida

A pesar de que han pasado dos décadas desde el sensible fallecimiento de su papá, Atala Sarmiento lo sigue echando de menos como el primer día de su ausencia. A sólo un par de días de haber celebrado su cumpleaños número 51, en medio de grandes muestras de afecto por parte de su familia, amigos y de sus ex compañeros de Ventaneando quienes, por primera ocasión desde su salida de la emisión, le enviaron una felicitación hasta Barcelona, la periodista de espectáculos reapareció en Instagram para recordar a su papá, el señor Rafael Sarmiento quien, murió un 8 de diciembre de 2003. Con una foto del baúl de los recuerdos, junto a su papá, la presentadora confesó lo mucho que lo extraña y la falta que le ha hecho durante todos estos años.

El especial recuerdo junto a su papá

En la entrañable imagen, aparece Atala Sarmiento, con alrededor de tres años, sentada en las piernas de su papá, ambos mirando a la cámara: “Hoy hace 20 años que no lo tengo. Y lo único que sé después de todo este tiempo, es que el lugar en el que me sentí más segura y protegida que nunca, fue entre sus brazos, esos fuertes y grandes que, aunque ya no sea una niña, me seguirán haciendo falta siempre”, escribió la periodista de espectáculos sobre lo mucho que echa de menos a su papá, Atala compartió esta imagen también en sus historias donde dio a conocer que todavía no terminan sus festejos por sus 51 años de edad, que celebró el pasado 6 de diciembre.

Su nueva vida en Barcelona

A pesar de que su cumpleaños fue hace dos días, Atala continúa dejándose consentir por sus seres queridos en Barcelona, la ciudad que ha convertido en su casa desde hace cuatros años, cuando decidió dejar todo en México y acompañar de vuelta a su esposo, David Rodenas, a su tierra natal, luego de 8 años de vivir en nuestro país, un plan que tenían desde que se casaron: “David fue muy claro desde el principio, me dijo: ‘Yo en México estoy de paso, pero eventualmente regresaré a vivir a Barcelona’”, confesó Atala en entrevista con ¡HOLA! TV, en septiembre de 2019, días antes de mudarse a la La Madre Patria.

Aunque lleva varios años alejada de los reflectores, Atala Sarmiento se mantiene al día con sus fans a través de Instagram, donde suele compartir con sus más de 630 mil seguidores detalles de su vida en Barcelona donde ya tiene un importante círculo de amigos, además de la familia de su esposo. Por fortuna, poco tiempo después de que anunció su mudanza a España, su hermano, Rafa Sarmiento y su familia también dieron a conocer que se irían a vivir allá, solo que ellos se establecieron en Madrid. Si bien no viven en la misma ciudad, están a un tren de distancia, lo que permite que se mantengan cercanos, razón por la que, ahora que su cuñada, Jimena Pérez, enfrentó su silenciosa batalla contra el cáncer de mama, Atala pudo estar con ella y apoyar a la familia.

Su reconciliación con Ventaneando

A cinco años de su comentada salida de Ventaneando, las aguas se han calmado para Atala Sarmiento, quien se encuentra disfrutando con plenitud de su nueva vida en Barcelona y del amor de los suyos. De las cosas que se acomodaron con el tiempo destaca su reciente reconciliación con su ex jefa, Pati Chapoy, y con el resto de sus compañeros de Ventaneando quien, el pasado 6 de diciembre, dejaron atrás sus diferencias y le enviaron una cariñosa felicitaciones por su cumpleaños: “Un abrazo muy cariñoso Atala, que sigas disfrutando tu vida en España al lado de tu marido”, le comentó al titular de la emoción. En señal de agradecimiento, Atala les respondió, también con mucho afecto: “Gracias queridísimos compañeros de tantos años y batallas. Me pone muy contenta escuchar este mensaje. Cariño, Ross, Peter y Pati. Gracias”.