Las pistas que Selena Gomez ha dejado sobre su supuesto nuevo romance

En las últimas horas, el nombre de Selena Gomez ha acaparado los titulares, convirtiéndola, una vez más, en trending topic. A pesar de que había anunciado su retiro temporal de las redes sociales, la cantante regresó para causar revuelo con sus últimas publicaciones en las que ha dejado ver su cercanía con el que podría ser su nuevo galán. Todo comenzó hace unas horas cuando la cantante comentó en una publicación en la que se le relacionaba sentimentalmente con el músico Benny Blanco, andes de este gesto, horas más tarde, utilizó sus historias en Instagram para compartir una fotografía en la que, aparentemente, aparece acompañada de él; sin embargo, en la imagen no se ve el rostro de su acompañante.

Las primeras pistas

Después de semanas alejada de lo ojo público, Selena Gomez mostró una vez más su poder en Instagram donde cuenta con 429 millones de seguidores alrededor del mundo que notaron el comentario que la cantante hizo en la publicación de Poofactions en esta red social donde se aseguraba que había confirmado su nueva relación sentimental: “Hechos”, fue la palabra con la que la intérprete reaccionó al rumor que la relacionaba con el músico. Más tarde, como si Selena estuviera preparando el terreno para dar una noticia, volvió a hacerse presente en el perfil de uno de sus clubs de fans en Brasil donde retomaban dicha información.

Lo que dijo Selena de su nuevo galán

Fue en su segunda aparición en redes cuando, la también actriz, compartió más detalles de la supuesta cercanía con Benny Blanco: “Él es todo mi corazón”, escribió en otro comentario que no pasó desapercibido entre sus seguidores quienes le hicieron ver lo mucho que se merece ser feliz: “Ha sido lo mejor que me ha pasado”, se lee en otra reacción de la cantante a este post que, muchos medios comenzaron a tomar como la confirmación de su romance; sin embargo, la cantante ha querido ir dejando pistas, ya que no es fan de publicar pormenores de su vida amorosa en redes.

En esta serie de mensajes en los que Selena estuvo interactuando con sus fans, reveló que sale con el músico desde hace más de 6 meses: “Siempre defenderé a mis amigos, familia y fans, hasta el día de mi muerte”, escribió la cantante en apoyo a los seguidores que han difundido la noticia de su nuevo romance. Hace unos días, durante el rodaje del especial navideño Selena + Chef ya había confesado que estaba enamorada de alguien, pero no se animó a revelar que se trataba de Benny con quien colaboró en 2021 en la canción Get Enough.

¿La foto que confirmaría el romance?

Después de este intercambio de mensajes con sus fans en los que reconoció la cercanía con Benny Blanco, Selena Gomez tomó su cuenta de Instagram y compartió una imagen, captada en blanco y negro, donde se le ve recargada en una figura masculina que, aparentemente se trata del músico; sin embargo, la foto se corta justo en el rostro del hombre, por lo que, aunque muchos medios aseguran que esta foto es con el músico y hasta la toman como la gran confirmación de Selena Gomez a su romance, lo cierto es que no es una prueba clara de la identidad del nuevo galán de la cantante de Same Old Love.