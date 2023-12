La cariñosa felicitación de cumpleaños que Pati Chapoy le dedicó a Atala Sarmiento

A cinco años del duro momento profesional que atravesó Atala Sarmiento, tras su salida de Ventaneando, luego de más de dos décadas de pertenecer a las filas de TV Azteca, el tiempo se ha convertido en el mejor aliado para la periodista de espectáculos quien, actualmente, vive alejada de los reflectores en Barcelona, al lado de su esposo David Rodenas, pero cercana a sus seguidores a través de sus redes sociales, por donde se mantiene al día con su público en México. En ese sentido, este 6 de diciembre, la presentadora compartió un poco de cómo celebró su cumpleaños número 51, fecha en la que recibió el cariño de su familia y de sus fans a través de redes sociales. Este año, sorprendió a la audiencia de Ventaneando que Pati Chapoy le dedicara una cariñosa felicitación a Atala, quien también recibió los buenos deseos de sus ex compañeros de trabajo, Daniel Bisogno y Pedro Sola.

Las felicitaciones para Atala

Dejando claro que las diferencias son cosas del pasado, contagiada por el espíritu navideño, Pati Chapoy le dedicó unas palabras a su ex colaboradora con quien, en su momento, fue muy cercana. A pesar de que el cumpleaños de Atala fue este 6 de diciembre, esta tarde, la titular de Ventaneando dijo en el programa: “Ayer fue cumpleaños de Atala Sarmiento y se nos olvidó felicitarla”. Fue en ese momento que Daniel Bisogno tomó la palabra y comentó: “Mi Ata querida, un beso con todo el cariño. ¡Feliz cumpleaños!”. Por su parte, Pedrito Sola y Rosario Murrieta hicieron lo propio y enviaron sus mejores deseos a la festejada.

El mensaje de Pati

Después de las felicitaciones en grupo, Pati Chapoy tomó nuevamente la palabra para decirle a Atala: “Un abrazo muy cariñoso Atala, que sigas disfrutando tu vida en España al lado de tu marido”, comentó la periodista mirando a la cámara. Además del mensaje de su ex jefa, Daniel Bisogno recordó los momentos de diversión que pasaba la conductora, cuando jugaban a cantar como en un coro de Iglesia. Todos los ex compañeros de la conductora mostraron lo mucho que la echan de menos, incluso, Pati Chapoy comentó: “A ver cuándo nos vemos Atala”. De inmediato, los seguidores de Atala le enviaron el video con las felicitaciones de los de Ventaneando para que lo viera.

Conmovida por las palabras de su ex jefa y del resto de su ex compañeros, Atala reaccionó compartiendo este clip en sus historias donde escribió junto a varios emojis de corazón: “Gracias queridísimos compañeros de tantos años y batallas. Me ponen muy contenta escuchar este mensaje. Cariño, Ross, Peter y Pati. Gracias”. Ayer por la tarde, Atala compartió con sus seguidores algunas imágenes del íntimo festejo de cumpleaños que disfrutó por sus 51 años: “Mis 15 (invertidos claro), pero, a ver muy bien puestos caramba. Estoy estrenando los botines que me regaló mi guapo. ¡Cumpleaños total a mí!”, escribió la festejada como descripción del álbum con fotos y videos de la romántica cena para dos que disfrutó con su esposo, David Rodenas.

El apoyo incondicional de La Choco

Entre las felicitaciones que Atala Sarmiento compartió en sus historias, resalta un clip de un fragmento del testimonio que Jimena Pérez compartió la tarde de ayer en Ventaneando, sobre su silenciosa batalla contra el cáncer de mama, en el que se quebró al recordar el apoyo incondicional de su familia, sobre todo el de su cuñada Atala quien le escribió sobre este video: “Gracias a ti @Jimenachoco por permitirme hacer este duro viaje a tu lado y estar cerca. Ha sido un verdadero honor transitar este camino acompañando a una mujer tan fuerte y entera como tú. Tienes mi amor y mi admiración para siempre”.