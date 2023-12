Rodeado por su familia, William Levy es reconocido en Almería

Desde hace varias semanas, William Levy y su familia anunciaron que estaban disfrutando de unas merecidas vacaciones por Almería, España, destino que ahora sabemos, eligieron por una razón muy especial. Después de que este viaje se convirtió en el prexto ideal para anunciar públicamente su reconciliación con la madre de sus dos hijos, Elizabeth Gutiérrez, el cubano compartió con sus seguidores de Instagram, una serie de fotos de los compromisos con los que cumplió durante su estancia en la provincia española donde, hace unos días, plasmó sus huellas para formar parte de su paseo de la fama, ubicado junto al Teatro Cervantes, donde se le rinde homenaje a los actores y cineastas más destacados que han trabajado en la provincia española. Además, fue reconocido en el marco del Festival Internacional de Cine de Almería, una cita a la que acudió de la mano de la madre de sus hijos. A través de un álbum de entrañables fotos, William compartió un mensaje de agradecimiento en el que hizo una especial mención a su familia que siempre será su mejor premio en la vida.

El mensaje de William Levy

Esta importante visita a Almería estuvo marcada por el apoyo de su familia, pues cabe destacar que fue el primer evento público al que asistió de la mano de Elizabeth y de sus dos hijos, quienes, por primera ocasión, sintieron el cariño del público de su papá: “Gracias España, gracias, Almería por tanto cariño. Gracias por dejarme vivir un momento tan especial junto a mi familia y mi gente que me ha apoyado y brindado tanto cariño. Gracias a Diputación de Almería y al Festival Internacional de Cine de Almería por ese reconocimiento a mi carrera, se los agradezco de corazón. Gracias a todas las fans que estuvieron presentes dándome su cariño como siempre, son las mejores”, escribió William Levy como descripción de una publicación que acompañó de una foto del momento en el que plasmó sus huellas rodeado por su familia.

Agradecido con Elizabeth y con sus hijos, William les escribió: “Gracias a mi familia por acompañarme y estar siempre ahí para mí”. El cubano reconoció que no esperaba que su público en Almería lo recibiera de esta manera: “Qué sorpresa, sabía que vendría a hacer algo, pero no me esperé que viniera tanta gente a acompañarme, estoy súper agradecido con ustedes que me vinieron a acompañar a dejar una huella aquí en Almería. Ya me siento parte de Almería”, comentó mientras plasmaba sus huellas. En entrevista con El Gordo y la Flaca, el actor habló de la serie de reconocimientos que recibió durante sus días en La Madre Patria: “Lo recibo con mucho cariño y con mucha humildad, porque ser artista y recibir el cariño del público no pasa todos los días”.

El orgullo de Elizabeth Gutiérrez

Además de William Levy, el programa conducido por Lili Estefan y Raúl de Molina también entrevistó a Elizabeth Gutiérrez quien se dijo muy orgullosa de lo lejos que ha llegado el papá de sus hijos con su talento: “Estoy súper orgullosa de William, de lo que ha logrado, empezar con él desde cero y ver todo lo que ha logrado, en verdad que me enorgullece muchísimo, se merece todos los premios y todas las cosas lindas que le suceden, porque de verdad no pierde su esencia de ser ese hombre humilde y agradecido que conocí hace más de 20 años”. La actriz reconoció que también la tomó por sorpresa el cariño de los fans del cubando: “Qué belleza de verdad. No nos lo esperábamos, creo que ni él se lo esperaba, el recibimiento ha sido espectacular”.

Su nueva oportunidad en el amor

Para la actriz fue muy especial ver por primera ocasión a sus hijos interactuando con los fans de su papá: “El recibimiento de la gente a mis hijos, ellos se estuvieron tomando fotos con todas las fans de su papi. La verdad estamos súper, súper agradecidos con este caluroso encuentro”, confesó Elizabeth, también en entrevista para el El Gordo y la Flaca. Sobre el gran momento que está viviendo con William Levy como pareja, explicó: “Creo que lo mejor es el tiempo, el tiempo que ponga todo en su lugar y eso es lo más importante, nosotros somos una familia normal, como todas, con altas y bajas, pero creo que lo más importante es el amor y lo más importante para nosotros siempre ha sido nuestra familia”, finalizó.