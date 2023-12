La contundente respuesta de Cynthia de la Vega tras las declaraciones de Lupita Jones

Los recientes cambios que se han dado al interior de la administración de Miss Universo México han puesto en el punto de mira a Cynthia de la Vega, quien ha sido la elegida para hacerse cargo de la franquicia tras la revocación de Lupita Jones como directora, puesto que la empresaria ostentó por poco más de tres décadas, un largo período en el que el país cosechó dos coronas. En medio de esta transición, los implicados han hecho frente a los cuestionamientos, empezando por la misma Jones, que, con total apertura, habló de los desacuerdos que tuvo con la organización liderada por Anne Jakrajutatip y compartió su opinión sobre la nueva dirigente de la sede, a la que le deseó la mejor de las suertes ante la enorme responsabilidad que ha asumido. La respuesta de Cynthia a estas declaraciones no ha tardado en llegar y, frente a las cámaras, ha querido dar réplica a lo dicho por su antecesora, con la que trabajó hombro con hombro años atrás.

La contundente respuesta de Cynthia de la Vega

Con total apertura, Cynthia se refirió por primera vez a los comentarios de la Miss Universo 1991, específicamente a los buenos deseos que le mandó: “Realmente no siento que sea real, que sean verdaderas sus muestras de éxito porque siento que revivió el pasado”, dijo en una entrevista para el canal de YouTube Qué buen chisme, “Una cosa es que tú digas le deseo lo mejor, éxito y hasta ahí, pero siento en cosas otra vez del pasado que yo ni siquiera he querido retomar”. Asimismo, la regiomontana especuló sobre lo difícil que habrá significado para Lupita romper relaciones con el concurso: “Cuando vi esa entrevista, ese fragmento, que ella platicó, no puedo más que sentir compasión y entender que, después de tanto tiempo, a lo mejor la está pasando mal”.

Su reconocimiento a Lupita Jones

De la Vega reconoció el impecable trabajo de Lupita: “Colgando para nada, porque ella es una mujer talentosa. Yo realmente sí le aplaudo lo que hizo por esta organización, por estos 30 años que ella le dedicó de su vida”, añadió destacando la trayectoria, dedicación y esfuerzo de la empresaria, “Ella tiene su nombre, ella fue la primera Miss Universo Mexicana”. La modelo mencionó que considera irrelevante hablar de las complejas circunstancias que enfrentaron tiempo atrás: “En el punto en el que está sí se me hace raro que vuelva a tocar el tema, cuando jamás lo había hecho, entonces si realmente fuera éxito real que dice me desea no hubiera tocado otra vez el tema”.

Ante las preguntas del reportero, la ex Miss Nuevo León recalcó que no desea profundizar en un capítulo que ha quedado atrás: “Yo ya no quiero hablar del pasado”, comentó para dejar en claro cómo recibió las palabras de Jones, “Lo tomé así y dije: ‘No siento que sea sincero’”. Sobre las declaraciones que hizo Lupita en cuanto a los nuevos criterios para la selección de las concursantes del certamen, Cynthia opinó: “Ella sus motivos tendrá, ella defiende su palabra, yo no quiero hablar para nada mal de ella, al contrario, estoy agradecida por los 30 años que dio porque si no hubiera sido de esa manera a lo mejor yo no estaría recibiendo la batuta en este caso”.

Su proyecto como directora de Miss Universo México

Emocionada por poder encabezar a Miss Universo en México, Cynthia señaló que está lista para arrancar el proyecto y dio un adelanto de sus planes: “(Queremos) Enfocarnos ya nosotros en hacer lo mejor posible, en hacer parte a los fans para que lo sientan un poquito más accesible, que yo sé que muchas veces había bloqueos por ahí con marcas, con maquillistas, con los fans, y yo quiero eso: quiero refrescar, que todos se sientan parte de”, afirmó haciendo énfasis en que ella no será la única en tomar decisiones, “Vamos a tener a nuestro comité de excelencia, entonces aquí no solo va a caer sobre mí la decisión y la responsabilidad, nada de eso, aquí somos un grupo muy grande, eso va a estar muy bien, muy padre”.

