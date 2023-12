Michel Kuri, exnovio de Lucero, habría respondido a los rumores de romance

A unos meses de la ruptura sentimental entre Lucero y Michel Kuri, la atención se ha fijado en la expareja, pues ninguno de los dos ha escapado de los rumores en torno a sus vidas sentimentales. Mientras la cantante ha desmentido lo que se dice ella, dejando claro que sigue soltera, ahora el empresario ha tomado la palabra tras darse a conocer la noticia de un supuesto romance con una chica argentina. La información fue dada a conocer en días pasados en el programa radiofónico de Maxine Woodside, Todo Para la Mujer, una noticia que causó revuelo y a la que Kuri no ha sido indiferente, pues de acuerdo con la titular del espacio informativo de espectáculos, él mismo se puso en contacto con ella para aclarar lo que se ha dicho en relación con ese tema, el cual generó gran interés mediático.

¿Qué habría dicho Michel Kuri?

Luego de que se hablara sobre esta supuesta relación amorosa, Michel Kuri se habría comunicado con Maxine para poner un alto a las especulaciones, así lo reveló la periodista en una reciente emisión de su programa. “Fíjense que quiero hacer una aclaración, ayer o antier, no me acuerdo, dijimos que el señor Kuri andaba de novio con una chica argentina muy guapa, güera de ojos azules, por lo menos en la foto se ve espectacular, en persona no sabemos porque ahora con el Photoshop, a saber…”, dijo en los primeros segundos de su intervención, recordando parte de lo que se comentó en su espacio radiofónico, lo que generó que se encendieran las alertas de inmediato entre sus escuchas.

Maxine finalmente contó qué fue lo que le dijo Kuri, quien descartó estar enamorado de una nueva mujer en estos instantes. “El caso es que habló y nos dijo que no, que es mentira, que él no anda con esa chica argentina y pues bueno, aclarado el punto, el señor dijo que no, que no anda con la chica argentina, está muy guapa… bastante jovencita y guapetona…”, dijo la comunicadora ante los micrófonos de su programa, poniendo así punto final a las dudas que se generaron en el momento. Sin embargo, señaló que el empresario tampoco dio más información sobre la identidad de la chica. “No nos aclaró (quién es), nada más sabemos que es argentina y que es muy guapa…”, agregó Woodside.

La ruptura de Lucero y Michel Kuri

Por una década, Lucero y Michel Kuri decidieron llevar una relación de la que poco hablaron frente a los medios de comunicación. Sin embargo, la cantante expuso en esporádicas ocasiones lo feliz que se encontraba de compartir su vida con quien ella llamaba su novio eterno. A pesar de la ruptura, la cual fue anunciada a mediados de julio, Lucero no descarta volver con Kuri en cuanto la situación se los permita, pues el cariño entre los dos prevalece. “La verdad es un tipazo, yo creo que nos amamos y seguramente volveremos, lo que pasa es que hay momentos que el trabajo a veces no permite”, dijo la intérprete en una entrevista concedida al programa televisivo El Gordo y la Flaca. En ese espacio, se refirió al gran cariño que tiene por su ex, tanto así que lo echa de menos. “Como tres meses, una cosa así, ya nos extrañamos. Siempre (lo extraño), pero mira yo creo que eso no va a terminar”, reveló durante la charla, abierta a compartir cómo se encuentra en estos instantes de constantes cambios en su vida.

Recordemos que meses atrás, Lucero emitió un comunicado a través de sus redes sociales, en el que expuso las razones de su rompimiento con Michel. “Desde el profundo amor que nos tenemos Micho y yo, queremos compartirles que por ahora hemos decidido poner una pausa en nuestra hermosa relación de pareja de tantos años. Los tiempos nos están jugando una mala pasada, el trabajo nos absorbe y no podemos compartir tantos momentos juntos y convivir como siempre lo hemos hecho. De común acuerdo, en paz y de la mano hemos tomado esta difícil decisión, que deseamos sea temporal, por el bien del gran amor que nos tenemos. Agradecemos siempre su cariño y respeto para ambos”, escribió la cantante en Instagram.

