En ¡HOLA!, Dulce María y Paco Álvarez: sus Navidades más especiales a través de los ojos de su hija, María Paula

La temporada más especial del año ha llegado. La época de celebrar, compartir y agradecer por lo que se ha vivido en los últimos doce meses es una de las más esperadas alrededor del mundo. En el caso de Dulce María, éste ha sido un año muy importante y el que cerrará de forma espectacular. Después de largos quince años de espera, RBD decidió cumplir el sueño de sus fans y reunirse en una gira que ha roto cualquier expectativa. Será el 21 de diciembre cuando en un momento nunca antes visto, los cinco integrantes que se han unido en este proyecto se despidan en grande de su público con una presentación multitudinaria en el Estadio Azteca. Pero si estos logros personales son impresionantes, los momentos personales tienen un lugar inigualable en el corazón de Dulce María. La inocencia de su pequeña María Paula hace que ella y Paco Álvarez disfruten al máximo de esta temporada, viviendo a través de la mirada de su hija las fiestas. En esta edición de ¡HOLA!, ya disponible a la venta, mientras la gira de RBD sigue rompiendo récords, confidencias con Dulce María ante su Navidad más especial.

“Si no fuera por el apoyo de Paco y María Paula no hubiera podido. Ellos me dan la fuerza y el amor que necesito”, nos dice emocionada la cantante. A unas semanas de concluir el Soy Rebelde Tour, la también actriz cuenta los días para disfrutar con los suyos los últimos momentos de este 2023 que se ha visto marcado por un sinfín de satisfacciones. Paco, el apoyo incondicional de Dulce, también se confiesa emocionado ante las fiestas: “Mi hija tiene la ternura de Dulce y un carácter similar. Es muy paciente, pero cuando hay cosas que desea, las pelea y las lucha a como dé lugar”. La pareja también nos ha hablado de cómo ha sido vivir como familia el éxito de la gira de RBD después de quince años de espera por parte del público. No te pierdas el reportaje y la entrevista al completo en este número.

