A través de un comunicado de prensa, Consuelo Duval confirma el robo a su casa

Después de que esta tarde el nombre de Consuelo Duval se convirtió en tendencia luego de que un rumor sobre que había caído en una estafa tomara fuerza, la propia conductora de Netas Divinas rompió el silencio en redes sociales y, a través de un comunicado de prensa, dio a conocer que fue víctima de un asalto en su propia casa. De acuerdo con el relato de la actriz, todo ocurrió la tarde de ayer cuando regresó a su domicilio, luego de una jornada laboral, momento en el que se dio cuenta de que habían sustraído varias cosas de su propiedad, mientras estaba ausente. De acuerdo con lo que relata en el documento dirigido a los medios de comunicación y público en general, en las primeras investigaciones, se presume que su personal de servicio habría estado involucrado en el delito, de hecho, señaló directamente a la persona que se hacía cargo de sus perros.

¿Qué fue lo qué pasó?

La conductora lamentó haber experimentado en primera persona una situación como esta: “Desafortunadamente el día de ayer me tocó a mí vivir en carne propia lo que a muchos mexicanos les ha tocado vivir. Cuando regresé de un día de trabajo a mi casa, me di cuenta de que, la persona de servicio que trabajaba para mí y que cuidaba de mis perros, en complicidad con otras dos personas, habían entrado a robar y despojarme de lo que tanto trabajo y esfuerzo me ha costado ganar, además de algunas cosas de gran valía sentimental. En cuanto a mis perros, estoy esperando terminar mi llamado del día de hoy, para llevarlos al doctor y los puedan revisar y evaluar. Están muy asustados, porque los mantuvieron encerrados y amarrados, mientras todo esto sucedía”, puntualizó.

Tras el susto de haber sido víctima de un asalto en su propia casa, Consuelo decidió poner su caso en manos de la autoridad y como cualquier ciudadano acudió al Ministerio Público a levantarla denuncia: “Por el momento no puedo dar más declaraciones porque, como corresponde en estos casos, levanté la denuncia y una investigación en curso. Les agradezco mucho su preocupación e interés, saben que soy una mujer de trabajo y fuerte, creo en la justicia de mi país y, aunque hoy me siento vulnerable y frágil, sé que estoy protegida por ustedes y que esto también va a pasar. Los quiero mucho”, escribió en la parte final del documento la actriz quien publicó este mensaje también en sus historias.

La solidaridad de sus compañeros actores

A través de los comentarios fueron varias celebridades las que le mostraron su apoyo ante tan penosa situación. De las primeras en reaccionar fue su compañera de Netas Divinas, Natalia Téllez quien, como el resto de los seguidores de Duval, se enteró por este mensaje: “¡Consuelo! Lo siento tanto. Te quiero”. Por otra parte, otras famosas se mostraron solidarias al recordar que, en el pasado, experimentaron algo similar como Ludwika Paleta que le escribió: “A mí me pasó lo mismo hace años. Te abrazo fuerte. Espero que se haga justicia”. Por su parte, Claudia Álvarez, quien también denunció un robo similar en 2019, le escribió: “Ojalá y sí haya justicia, pero hay un karma y te juro que terminan pagando”. Sebastián Rulli, Angelique Boyer, Maribel Guardia y Adriana Louvier, fueron otros famosos que lamentaron lo ocurrido.

Desmiente versión de la estafa

Aprovechando que rompió el silencio sobre cómo fue que la robaron, Consuelo Duval utilizó otra de sus historias para desmentir la información que se convirtió en trending topic, en forma de rumor, y que apuntaba a que había sido estafada a través una nueva modalidad en la que aplican la inteligencia artificial: “Lamento confirmarles que el método de La Patrona o la inteligencia artificial no fueron los culpables del robo en mi casa, fue el abuso de confianza de la persona que trabajaba conmigo, en complicidad con personas de fuera. No sé de dónde salió esta teoría, pero es falsa”, aclaró Consuelo Duval quien acompañó su comunicado con la frase: “Si todo se ha perdido, pero tú sigues con vida… entonces nada se ha perdido”.