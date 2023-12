Jimena Pérez se conmueve al recordar el apoyo de su familia en su silenciosa lucha contra el cáncer

Después de compartir con sus seguidores de Instagram la noticia de que venció al cáncer de mama que le fue diagnosticado hace unos meses, Jimena Pérez regresó a México donde, esta tarde, visitó el foro de Ventaneando. Luego de su valiente confesión en redes sociales, la presentadora tomó su lugar en el programa de espectáculos para compartir con la audiencia su testimonio tras vencer esta enfermedad. Visiblemente conmovida, la esposa de Rafa Sarmiento, le agradeció a la titular del programa, Pati Chapoy por su apoyo incondicional durante esta batalla que prefirió enfrentar en privado. La Choco también se quebró al recordar la incansable labor que realizó su mamá quien la acompañó a lo largo de todo su tratamiento: “De verdad me partía el alma mi mamá porque decía: ‘Pobre…pobre’, tener que darle estas preocupaciones a mi madre, a esta edad, es lo que menos uno quiere”, comentó entre lágrimas la presentadora.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Por qué guardó el silencio

Por primera ocasión, Jimena Pérez explicó por qué esperó hasta ser dada de alta para contar su experiencia: “No lo compartí antes, porque no sabía qué iba a suceder conmigo, no por la gravedad. Cuando llegué a México bajé mucho de peso y trataba de compartir lo menos en las redes sociales, porque yo no estaba lista emocionalmente a que la gente me dijera: ‘Te veo muy delgada’. Yo estaba muy frágil y muy vulnerable y lo que menos que quería es que la gente me señalara”, recordó la conductora. Aprovechando se reencuentro con sus compañeros de Ventaneando, La Chocho le agradeció frente a las cámaras a la titular del programa: “Primero, gracias a ti, por haber estado desde el día uno, ya te lo había dicho, pero no me cansaré de agradecerle a toda la gente que tuvo cerca de mí”, le dijo a Pati Chapoy. Con voz entrecortada, Jimena habló del apoyo que recibió de su cuñada, Atala Sarmiento: “Rafa, mis hijos, mi suegra, que también me acompañó, todos, la familia, Atala, no saben cómo me estuvo acompañando también en este proceso”, detalló.

VER GALERÍA

El apoyo de sus amigos de Ventaneando

Además de su familia, La Choco compartió que sus compañeros de Ventaneando también se hicieron presentes durante el tiempo en el que luchó contra esta enfermedad: “A ustedes los vi antes de la operación, a ti Peter, antes de empezar el tratamiento. Muchas gracias a ustedes por ser mi familia”, les dijo a los conductores. La ex concursante de MasterChef Celebrity, confesó que detrás de su decisión de no hacer pública su lucha contra el cáncer, en su momento, fue pensando en sus dos hijos, Iker e Iñaki: “Yo siempre me mantuve bien, compartía cosas bien, porque quería que mis hijos me vieran bien, por lo menos tranquilidad les voy a dar. Ha sido un proceso en el que me he sentido acompañada a pesar de que no mucha gente lo sabía”, añadió.

Por primera ocasión, La Choco compartió cuál fue su reacción tras conocer el diagnóstico: “Lloras y te quiebras, lo haces. Cuando me dieron el diagnóstico me aguanté hablando con el doctor, lloras, te rompes y para delante, porque uno no puede vivir llorando. El ánimo es súper importante”, añadió. Una vez que conoció el panorama médico, Jimena Pérez comentó con el tratamiento que, por fortuna, su cuerpo aceptó de la mejor manera: “No tenía náuseas, no tenía esa necesidad de llegar a mi casa y dormirme horas. Traté de seguir con mi vida lo más normal que pude”. En su caso, reconoció que fue clave el enfoque positivo con el que afrontó la enfermedad desde que diagnóstico: “El estado de ánimo y la actitud, porque no importa qué nos pase en la vida, uno tiene que afrontarlo y ver el problema, la enfermedad o lo que sea desde otra perspectiva”, explicó.

VER GALERÍA

El amor de su familia, la mejor medicina

La conductora dio a conocer que sus hijos se enteraron del diagnóstico en cuanto ella lo supo: “Les tuve que decir, con todo el dolor de mi corazón, porque yo no sabía qué iba a pasar. Es el mayor miedo, incertidumbre que me ha tocado vivir en la vida y yo sé que todas las personas que están pasando por esto saben a lo qué me refiero, porque no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo o si vas a vivir. Me acuerdo cuando Iker me dijo: ‘Mamá, ¿no tienes cáncer verdad?, porque si tienes cáncer me muero’, yo me derrumbé. He llorado mucho, me sigo rompiendo cuando recuerdo esos momentos”, comentó visiblemente emocionada. La conductora también agradeció a su esposo quien fue fundamental para su recuperación: “Fueron meses muy difíciles, muy complicados, aunque la lucha la tenía yo, porque la enfermedad la tenía yo, esto no lo llevas sola, lo llevo de la mano de mi familia. Rafa que estuvo ahí desde el día uno acompañándome, abrazándome, mis hijos”, añadió.