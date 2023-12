Aislinn Derbez responde sobre su relación actual con Mauricio Ochmann

Desde que confirmaron su separación amorosa, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han mantenido un lazo de cordialidad inquebrantable, haciendo honor a ese amor que los mantuvo unidos por varios años como matrimonio, orgullosos también de haber procreado a una hija, Kailani. Pero más allá de esa dinámica familiar, los actores tienen muy claras sus prioridades, sobre todo en el terreno sentimental, pues ambos se han dado la oportunidad de tener otras parejas sin que eso afecte su convivencia y su amistad. Sin embargo, la cercanía de los dos ha dado pie a algunas teorías, pues hay quienes se preguntan si eso podría ser el origen de una reconciliación, sobre todo ahora que Mauricio se encuentra soltero tras confirmar su ruptura amorosa con la modelo Paulina Burrola.

¿Podría Aislinn reconciliarse con Mauricio Ochmann?

Abierta como suele ser con los medios de comunicación, Aislinn reveló cómo se encuentra en estos instantes, feliz por la gran armonía que prevalece en su familia. De hecho, se le cuestionó sobre las próximas fiestas decembrinas que celebrará junto a Mauricio, y si eso es acaso el indicio de una posible reconciliación, a lo que la actriz respondió con total seguridad: “El amor siempre ahí está, el amor hay, en pareja lo dudo mucho, no. La verdad es que estamos muy contentos como estamos ahorita, somos una súper buena familia, somos amigos él y yo, hay muchísimo amor, nos amamos mucho, pero como pareja la verdad es que no…”, explicó la también hija de Eugenio Derbez, declaraciones retomadas por la periodista de espectáculos Berenice Ortiz.

Más allá de las posturas establecidas y de la creencia que prevalece entre muchas personas, Aislinn defendió el hecho de mantener un lazo de amistad con su exmarido, algo de lo que se siente enteramente orgullosa, pues asegura que durante los años que ambos estuvieron juntos como matrimonio el amor fue verdadero. “Debería de ser normalizado que se llevaran bien los exes. La verdad es que cuando estás con una pareja lo amas muchísimo, si es amor real no tendría por qué convertirse en odio, no tendría por qué convertirse en nunca hablarse…”, dijo visiblemente tranquila antes los medios. “Si es de verdad ese amor, si es real, tendrías que estar feliz porque el otro esté feliz aunque no te incluya esa felicidad, como que no me hace mucho sentido cuando pasan del amor al odio en un segundo, ahí no había amor…”.

La celebración de las fiestas con Mauricio Ochmann

En otro momento, Aislinn conversó sobre los planes que tiene con Mauricio de celebrar la Navidad, un momento familiar tan esperado por la ilusión de su pequeña Kailani, de cinco años, quien anhela ver a sus papás juntos en esas fechas. “Sí, es que Kai sí pidió de regalo de Navidad que estuviéramos los dos ahí con ella, en la nieve, así que se lo vamos a cumplir…”, comentó, para luego dar más detalles de la celebración. “En familia, vamos a estar juntos con la nena y en Año Nuevo ahí veré, igual y con mis amigos, con mi papá, ando viendo…”. Recordemos que anteriormente, Mauricio habló de este plan que lo tiene muy motivado, pues también incluye a su hija Lorenza y a la mamá de esta, María José del Valle, con la que al actor ha podido consolidar una grata convivencia, aspecto del cual ha hablado en ocasiones anteriores.

En la charla, Aislinn además respondió a quienes le preguntaron por la postura de Mauricio, que recientemente se mostró dudoso ante la prensa al plantearle la idea de ir a conversar al podcast de La Magia del Caos de Aislinn Derbez. “Qué tal si le saco preguntas. Es que él es muy reservado, él como que es muy cuidadoso con lo que expone de él mismo, como que cuida mucho su vida privada. Ya sabe que soy medio filosa y le asustan mis preguntas…”, dijo con sentido del humor, respetando así la manera de pensar de su exmarido, aunque sin perder la esperanza de tenerlo algún día en su espacio. “Ya lo convenceremos, vamos a ver, voy a hacer ahí la talacha…”, comentó ante las cámaras y los micrófonos.

