La confesión de Eugenio Derbez sobre cómo logró que Victoria Ruffo apareciera en su reality familiar

A lo largo de los años, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo han aprendido a tomarse con humor todo lo que se dice en torno a ellos, por lo que incluso ya se les hizo una costumbre mandarse una que otra indirecta o mensaje a través de la prensa, quienes se han convertido en sus mejores mensajeros. Tras años de desencuentros, la madurez y la experiencia les ha permitido entender que lo mejor para ellos es llevar una relación cordial y a la distancia, pues de alguna manera sus vidas estarán unidas para siempre a través del amor que ambos tienen por su hijo José Eduardo Derbez. Tal y como sucedió hace unas semanas, cuando en un encuentro con la prensa, la actriz fue cuestionada sobre si le gustaría participar en el reality familiar de los Derbez, dejando en claro que, aunque ella quisiera, no creía que Eugenio lo permitiría. Sin embargo, tras el estreno de la nueva temporada de De Viaje con los Derbez, causó revuelo el que Victoria haya aparecido en uno de los capítulos del reality, lo que desató la euforia de los fans de ambos actores. Algo de lo que habló Eugenio recientemente con la prensa, a quienes reveló cómo surgió la idea de tener a la protagonista de Corona de Lágrimas en el show y la forma en la que José Eduardo influyó en dicha decisión.

¿Cómo logró tener a Victoria en su reality?

Fue durante la presentación del reality que se llevó a cabo en la Ciudad de México, que Eugenio accedió a hablar con la prensa respecto a cómo fue que se logró el cameo que hizo la actriz en dicha producción, el cual se dio a través de un video tomado -con el consentimiento de la actriz-, de sus redes sociales, en el que aparece bailando al lado de su hijo. “Ahí sí fue José Eduardo a quien le dijimos: ‘Ahora vas’, porque le dije ‘Estaría padre meter una imagen (tuya y de tu mamá)”, compartió el intérprete, quien después reveló: “Aquí entre nos, yo fui el maldoso que dije, porque ya ves que (José Eduardo) menciona: ‘No, yo traigo los genes de mi mamá’, y le dije: ‘Pon un video de la mamá para que vean como bailan, para que vean quién baila y de dónde salió José Eduardo’, entonces finalmente fue a conseguir el permiso y lo dejaron”, agregó Derbez.

En ese mismo sentido Eugenio fue muy directo a la hora de responder si es que estaría dispuesto a pagarle a su ex por aparecer en su reality, pues recordemos que la misma Victoria señaló en una entrevista, en tono de broma, que estaría dispuesta a participar en dicho show, siempre y cuando le llegaran al precio. Algo a lo que finalmente el intérprete ha dado respuesta con su característico sentido del humor: “Pues que lo haga por su hijo, que lo haga por la familia”, dijo entre risas.

¿Qué ha dicho Victoria sobre participar en De Viaje con los Derbez?

Tan abierta como suele ser, hace unas semanas fue captada por algunos medios de comunicación a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, en donde no pudo evitar los cuestionamientos respecto a su relación con Eugenio Derbez y la posibilidad de que se uniera al reality de la familia. Sobre este tema, la actriz sorprendió a todos con su respuesta, pues además reveló que ha sido el mismo José Eduardo quien la ha invitado a De Viaje con los Derbez. “Yo estoy dispuesta pero también hay que hablar de lana, de tiempos, porque estoy muy ocupada yo…”, dijo entre risas a los reporteros que la abordaron. En otro instante, de acuerdo con People en Español, dijo: “(José Eduardo) quiere que entre. No creo que quieran allá (Eugenio Derbez) que entre. Pero yo sí entro (a De Viaje con los Derbez)…”, dijo Ruffo.

Además, explicó cómo se le ocurre que pueda darse ese particular encuentro en De Viaje con los Derbez, un reality familiar que logró alcanzar el éxito durante la emisión de sus tres temporadas. “Para ellos no tanto (que les guste). Para mí sí, me encantaría, la verdad, sería un buen detalle. Una buena cena (podría ser parte de la negociación) ...”, explicó la protagonista de melodramas como La Madrastra, que a lo largo de los años ha sido muy transparente al hablar de diversos aspectos de su vida privada.

