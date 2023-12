La sincera confesión de Irina Baeva sobre el por qué no se ha podido casar con Gabriel Soto

Desde el momento en el que Irina Baeva y Gabriel Soto se comprometieron, en enero de 2021, las expectativas respecto a su boda y las celebraciones en torno a esta importante fecha comenzaron a rodearlos. Sin embargo, por diversos factores ajenos a ellos han tenido que posponer dicho evento en más de una ocasión, por lo que sus fans se mantienen al pendiente del instante en el que por fin anuncien por todo lo alto que se han convertido en marido y mujer. Mientras tanto, todo parece indicar que el 2024 será el año en el que Irina y Gabriel se den el ‘Sí, acepto’, por lo que el esperado enlace podría ocurrir en cualquier momento. Algo de lo que habló la hermosa actriz en un reciente encuentro con la prensa, en el que con total sinceridad se refirió a sus planes a futuro, así como de las razones por las que hasta ahora no han podido dar ese importante paso en sus vidas.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

¿Para cuándo la boda?

Con la sinceridad que suele caracterizarla, Irina enfrentó los cuestionamientos de la prensa, especialmente los relacionados con su esperada boda con Gabriel, dejando en claro que se encuentran aún en plena planeación, mientras buscan el mejor momento para llevarla a cabo, negando también los rumores que surgieron hace unos días, los cuales apuntaban a que se habían casado en secreto. “Todavía no, estamos en eso, es cuestión de tiempo, Gabriel estaba grabando Vencer la culpa, yo no terminaba Nadie como tú, él también estaba atendiéndose el problema de las cervicales, pero esperamos que el próximo año ya podamos encontrar el huequito en nuestras agendas y podamos llevar a cabo esa boda tan esperada por ustedes”, comentó la intérprete con una sonrisa en el rostro, en declaraciones retomadas por el programa Despierta América.

En ese mismo espacio, Irina se refirió a los rumores que apuntan a que su relación con Gabriel no va por buen camino, algo a lo que dijo no darle tanta importancia, pues muchas de las cosas que se han llegado a decir sobre ellos vienen de gente que realmente no los conoce. “Cada quien es libre de pensar lo que quiera, nosotros sabemos nuestra realidad. Uno vive su realidad y uno sabe cómo están las cosas, la gente puede opinar… Ya es cuestión de ellos”, compartió la actriz originaria de Rusia. “Cualquier relación tiene problemas, no solo la de novios, hasta las de la familia, pero lo resolvemos de la mejor manera y nos ha ido bien”, finalizó.

VER GALERÍA

¿Por qué Gabriel llamó esposa a Irina?

En días pasados, Gabriel Soto acudió a sus redes sociales para dedicarle a Irina Baeva un romántico mensaje que llamó la atención de sus seguidores en redes. La dedicatoria, con motivo del cumpleaños de la actriz, fue un detalle que causó revuelo, pues el cariñoso texto también estuvo escrito en ruso. Sin embargo, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores fue el hecho de el actor llamó a Irina esposa. “Quería escribirte esto para que sea algo diferente mi amor. Deseo que este retorno solar sea saludable, sobre todo con muchas bendiciones y abundancia. Y obvio, amor, pero ya está ahí. No tienes idea de lo orgulloso y feliz que estoy por ti, por todos tus logros a través de tus esfuerzos y disciplina. Te amo cada día más y gracias por ser mi esposa. Los ojos más bellos, inteligentes y hermosos del mundo. Te amo con todo mi corazón”, se puede leer en la publicación ilustrada con algunas fotografías de la guapa actriz.

Como era de esperarse, las palabras del actor generaron todo tipo de reacciones de parte de sus fans, quienes comenzaron a especular con la posibilidad de que los actores se habrían casado en secreto. Es por eso que, durante una visita que hizo Gabriel al foro de Despierta América, decidió aclarar de una vez por todas esos rumores, explicando la razón por la que llamó esposa a Irina. “Lo que pasa es que usé el iTranslate (traductor) y puse: ‘A Mi mujer, no sé qué’, y lo tradujo en ruso como si fuera ‘esposa’…”, explicó en un instante de la plática.

VER GALERÍA