En medio de su recuperación, El Chicharito viaja a Londres para visitar a sus hijos

A cinco meses de que Javier El Chicharito Hernández se sometió a una operación de rodilla para tratar la lesión que lo dejó fuera de las canchas esta temporada, el mexicano continúa en recuperación y, en medio de su convalecencia, hizo sus maletas y viajó a Londres para visitar a sus hijos, Nala y Noah, con quienes tiene una relación muy cercana, a pesar de la distancia. A través de su cuenta de Instagram, el futbolista dio a conocer que se encontraba rumbo al Reino Unido, país en el que reside su ex esposa, Sarah Kohan, junto a sus dos hijos, desde que se divorciaron en el verano del 2021. Aunque la ex pareja enfrentó algunas diferencias tras su separación han llegado a un gran momento como padres y han llevado a buen puerto su relación de co-paternidad, de ahí que sean cada vez más cercanos los encuentros entre el futbolista y los pequeños quienes recientemente disfrutaron de unas espectaculares vacaciones a África al lado de su mamá.

Su llegada a Londres

Desde ayer por la tarde, el tapatío compartió una historia en la que dio a conocer que estaba viajando para reencontrarse con sus hijos: “Físicamente muy cansado, pero a punto de sentir mi corazón así nuevamente”, escribió haciendo referencia al emoji de un corazón en llamas, una analogía a cómo se siente cuando tiene a sus pequeños cerca. Horas más tarde, El Chicharito compartió algunas instantáneas en las que hizo evidente su llegada a Londres donde arribó a la casa de su ex esposa y de sus pequeños donde todo parece indicar continuará su recuperación de rodilla y con la terapia física que está llevando desde que salió del quirófano. Siguiendo la regla de cuidar la identidad de sus hijos, el futbolista compartió una tierna foto junto a su hija mientras veían una versión animada de La Sirenita.

Más cerca que nunca de sus hijos

En otra de sus historias, El Chicharito compartió otra imagen, ahora de su primogénito, Noah, de cuatro años de edad. Hace un par de semanas, el futbolista compartió con sus seguidores en Tik Tok un video de la llamada que recibió de sus hijos mientras realizaba una transmisión en vivo, en la presumió que, aunque la primera lengua de los niños es el inglés, ya han comenzado a aprender algunas en español como “Te amo”, una frase que su hijo siempre utiliza para expresarle su cariño. Por otra parte, a su pequeña hija ya le está enseñando a contar del uno al diez en nuestro idioma, lecciones que seguramente practicarán ahora que su papá se encuentra con ellos en Londres.

Aunque Javier Chicharito Hernández atravesó su divorcio en silencio, sin compartir detalles públicamente, hace un año, durante una sincera entrevista con Jorge Ramos, el futbolista rompió en llanto al admitir lo difícil que fue para él alejarse de sus pequeños tras el divorcio: “Yo no he querido que sepan de eso, pero son los dos seres que más amo en mi vida y me encantaría que las cosas fueran diferentes. Mis hijos cuando crezcan sabrán cosas, tendrán contexto y harán que haya valido la pena todo lo que no he podido vivir con ellos ahorita”, comentó entre lágrimas en aquella ocasión.

La co-paternidad de El Chicharito y Sara Kohan

Tras aquella sincera confesión público, las cosas entre El Chicharito y su ex esposa se fueron acomodando y el futbolista ahora está más involucrado en su crecimiento, tal como lo anunciaron en junio pasado, poco después de la operación de rodilla a la que se sometió el futbolista: “Continuamente aprendiendo de la co-paternidad de nuestros bebés con todo el amor del mundo”, escribió la ex pareja como descripción de una foto juntos en la que también aparecen los hijos de la pareja. A partir de aquel momento, trabajan en conjunto para darle la mejor educación a sus pequeños a quienes había visitado en Londres en septiembre pasado, según sus publicaciones en Instagram.