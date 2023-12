La celebración de Chantal Andere por su 15° aniversario de bodas con Enrique Rivero Lake

El amor llamó a la puerta de Chantal Andere hace poco más de una década, cuando su vida coincidió con la de Enrique Rivero Lake, su esposo y padre de sus dos hijos, Natalia y Sebastián. A lo largo de este tiempo han podido conformar una familia en la que prevalece la estabilidad y, aunque vivir en matrimonio es un asunto complejo para cualquier pareja, han podido salir adelante motivados por el cariño y el respeto que se tienen. De hecho, este 6 de diciembre es una fecha muy especial para ambos, pues fue en un día como este que tomaron la decisión de llevar lo suyo más lejos al celebrar su soñada boda, un acontecimiento tan memorable que la actriz ha festejado y recordado por todo lo alto, dedicando a su marido un sentido mensaje de amor, orgullosa de todo lo construido durante este periodo.

La celebración de Chantal por su aniversario de bodas 15

Abierta como suele ser con sus seguidores en redes sociales, Chantal compartió una dedicatoria a su marido. La actriz recordó el especial momento de su enlace matrimonial, el cual marcó un antes y un después en su historia personal. “Hoy hace 15 años nos casamos. Ha sido una aventura extraordinaria. Con altas y bajas, pero siempre el amor y el respeto por delante”, escribió en las primeras líneas de su texto en Instagram. Por supuesto, fueron varios los famosos que enviaron sus más sinceras felicitaciones a los enamorados, entre ellos Ana Brenda Contreras, Rebecca de Alba, entre otros. De esta manera, la intérprete de cine, teatro y televisión da muestra de lo mucho que la hace feliz mantener la estabilidad en este aspecto de su vida, el cual ha mantenido alejado de los reflectores.

Para hacer más emotivo su mensaje, Chantal ilustró su texto con un álbum fotográfico de varios instantes junto a su esposo, entre ellas una foto en la que aparecen los dos disfrutando de un día en la playa. Para la actriz, caminar de la mano de Enrique Rivero Lake ha sido fascinante, por lo que al final de su dedicatoria reiteró el gran cariño que tiene por su esposo, con quien ha podido consolidar sueños como familia. “Quiero seguir a tu lado no solo 15 años más sino, una eternidad. ¡Hoy con 2 hij@s maravillosos tengo la familia que siempre soñé! Te amo, @enriverolake”, finalizó Andere en su publicación, la cual ha acumulado varios “me gusta” y varios comentarios con buenos deseos por la llegada de esta importante fecha.

El secreto de su amor duradero

Hace algunos años, Chantal habló a corazón abierto de lo mucho que la hace feliz poder compartir su vida con Enrique. De hecho, fue cuestionada sobre la manera en que ambos han podido hacer prevalecer ese cariño del que se sienten enteramente orgullosos, y del que han sido testigos sus fieles fanáticos. “Primero yo creo que la base más importante es el amor, yo a mi esposo lo amo, le tengo una gran admiración y un gran respeto y es recíproco. Es una persona que me deja ser, me deja desarrollarme en lo que más me gusta, me deja trabajar sin cuestionarme nada, horarios y por qué…”, contó durante una entrevista concedida al programa televisivo Ventaneando en enero de 2019, segura de que junto a su marido podrá permanecer muchos años más.

En su charla, Chantal agradeció de manera infinita a Enrique por todo su amor y por la oportunidad de poder formar una familia a su lado. “Yo le agradezco a él siempre públicamente que sea un hombre tan brillante y tan inteligente de permitirme ser y ser feliz para poder hacer feliz a mi familia, y me ha dado lo más lindo que tengo que son mis hijos…”, dijo la actriz en esa plática. Recordemos que la boda de Chantal y Enrique se llevó a cabo en diciembre de 2008 el Museo Casa de la Bola, en la Ciudad de México. Una de las invitadas especiales de la pareja fue Angélica Rivera, quien además fungió como testigo de los novios durante la ceremonia civil. Para tan especial ocasión, Chantal lució un elegante vestido diseñado por Eugenio Alzás, y tras darse del “sí, acepto”, la pareja viajó a Nueva York para disfrutar de una inolvidable luna de miel.

