El elegante look de Nadia Ferreira en la noche más especial de Marc Anthony en Nueva York La esposa de Marc Anthony, Nadia Ferreira dio lecciones de estilo durante la décima gala de la Fundación Maestro Cares

Durante la gala de este año de la Fundación Maestro Cares, su co-fundador Marc Anthony acudió de la mano de su esposa, Nadia Ferreira, quien acaparó todas las miradas a su paso sobre la alfombra roja de este evento realizado anoche en Nueva York. Desde muy temprano, la paraguaya compartió con sus más de tres millones de seguidores en Instagram su get ready with me en donde se vio cómo luciría para este evento donde se celebró la labor de esta fundación encargada de mejorar la calidad de vida de los niños en situación vulnerable en América Latina y Estados Unidos. Entre los detalles de cómo se preparó para esta importante cita, Nadia compartió un breve clip del proceso de maquillaje donde colocó mayor atención en los ojos con un acabado smokey eyes en un tono café, una tendencia que muchas celebridades estuvieron utilizando sobre las alfombras rojas desde inicios de este 2023. A su llegada a la gala, Nadia posó enamorada junto a Marc Anthony quien para este compromiso mostró su elegancia con un impecable traje azul marino.

Un look negro de red carpet

Para esta noche tan importante para su esposo, la modelo eligió un elegante vestido negro de terciopelo, de manga larga y con un importante escote en la espalda enmarcado por piedras que aparentaban un collar de cristales y perlas, detalle que complementó con unos discretos pendientes de diamante que se convirtieron en el único accesorio extra de su outfit. En la misma línea de darle total protagonismo al vestido, Nadia llevó su cabellera peinada en un elegante moño bajo con el que le dio un toque de sofisticación a su look: “Una vez más celebrando el maravilloso trabajo que Fundación Maestro Cares está realizando”, escribió la modelo como descripción de un par de fotos de su paso sobre la alfombra roja de esta gala benéfica encabezada por su esposo y su otro co-fundador Henry Cárdenas.

Ya al interior de la gala, Nadia utilizó su cuenta de Instagram para compartir varias historias de la ceremonia en la que este año fueron reconocidos el trabajo altruista de la cantante y actriz Queen Latifah y del productor, director y actor mexicano, Eugenio Derbez. La joven influencer también dio a conocer que compartió la mesa con la modelo Emina Cunmulaj, esposa del empresario Sam Nazarian quien también recibió un reconocimiento por sus contribuciones a la causa. Gracias a sus historias en Instagram, vimos como Nadia y su amiga Emina disfrutaron de la ceremonia en la que Marc Anthony deleitó a los presentes con su voz: “Qué honor esto que están haciendo es maravilloso. Estamos celebrando los 10 años de todo este trabajo y ayuda para todos estos niños, jóvenes y adolescentes”, comentó la modelo durante su encuentro con la prensa en esta gala.

Esposa, madre y modelo

A cuatro meses de haber dado a luz a su primer hijo, Nadia Ferreira se muestra regia en cada aparición junto a su famoso esposo con quien se casó en enero de este año en una espectacular boda realizada en Miami. Hace dos semanas, la modelo abrió su corazón durante una sincera entrevista que le concedió a su amigo, el joven periodista Carlos Adyan para el programa Mi Casa Telemundo, a quien le habló del vuelco que ha dado su vida ahora que es una mujer casada y mamá primeriza: “Han pasado muchos cambios positivos en mi vida, de lo mejor que me ha pasado. Tener a mi familia es algo que siempre soñé, me siento una mujer realizada en muchas partes de mi vida. Estoy muy feliz, amo a mi esposo, amo a mi bebé, realmente no puedo pedir más”, confesó la paraguaya en esta conversación entre amigos.

El amor a su hijo

Por primera ocasión desde que nació su bebé, Nadia compartió detalles de la maternidad y del amor incondicional a su hijo: “Es lo más bello que me ha pasado, doy la vida por esa criatura que me mira con amor y que yo lo miro. Es un sentimiento que ni siquiera puedo explicar, es algo maravilloso, yo creo que las madres lo podrán entender. Mi hijo es lo más importante en la vida y el tiempo que yo pueda pasar con él, estar con él, no importa si es todo el día”. Cuando el periodista la cuestionó si planea convertirse en madre nuevamente, respondió de inmediato: “Sí, ¡claro!”. A punto de celebrar su primer año de casada, Nadia comentó sobre su matrimonio: “Estamos muy felices, es una gran bendición poder decir eso”, finalizó.