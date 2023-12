Los Tuohy acusan a Michael Oher de extorsión en el caso de The Blind Side

Han sido meses de controversia alrededor de Michael Oher, el hombre en el que se basó la historia que llegó a la pantalla grande en la cinta The Blind Side. En un primer momento, la noticia llegó por sorpresa, después de años de que la película llegara a los cines. Michael emprendía acción legal después de enterarse a inicios de este año que, en lugar de una adopción, lo que verdaderamente había pasado entre Oher y la familia Tuohy -que se veía retratada en la ficción- era una conservaduría, en la que la pareja mantenía poder legal sobre las negociaciones económicas del ex futbolista, así como sobre sus decisiones médicas. Ante esto, hubo una indignación inmediata y el abogado de Oher fue más allá al apuntar en una entrevista que durante esta investigación, Michael había descubierto que era el único miembro de la familia que no había sido remunerado por la explotación de su historia. Cuando esto sucedió, los Tuohy respondieron inmediatamente, asegurando que jamás habían explotado económicamente a ninguno de sus hijos y que la razón de la conservaduría era que, al ser mayor de edad, Michael ya no aplicaba a una adopción legal. Fue así como, hace unas semanas, la corte decidió remover de forma inmediata la conservaduría, especificando que no se entendía cómo se había permitido que pasara algo así, pero, solicitando que continuara el proceso por las cuestiones monetarias. Ha sido así que, ahora, los Tuohy han ingresado a la corte una serie de capturas de pantalla en las que aparentemente se ve que, recibieron mensajes en los que Oher pide una suma multimillonaria para no hacer pública la disputa legal, lo que ha sido considerado como extorsión.

Los mensajes de la supuesta extorsión de The Blind Side

Fue este lunes cuando el abogado de los Tuohy ingresó a la corte unos documentos en los que explican que Michael les ha llegado a pedir hasta 15 millones de dólares para no hacer pública la disputa por las ganancias de la cinta, llamándolos ‘ladrones’. Según los documentos a los que tuvo acceso People, en los mensajes se puede leer: “Si algo no se resuelve este viernes, voy a seguir adelante y decirle al mundo cómo me robaron mis supuestos padres. Esa es la fecha límite. Piensen en cómo se va a ver cuando salga”. En otro de los texto se lee: “Eran 10 millones, ahora quiero 15 después de impuestos”.

De acuerdo con TMZ, en otros de los mensajes apunta a que si no recibe el dinero, los difamaría como ‘falsos’ y ‘ladrones’. Aparentemente, en alguno de los mensajes los acusa de robarle alrededor de 50 millones.

Qué pasa con el dinero

Según documentos de la corte, cada miembro de la familia Tuohy, incluyendo a Michael, recibió una suma idéntica de 138,309.90 dólares -aunque se especificó que se entregó en 10 pagos a lo largo de los años, los cuales Oher dejó de recibir este año-. Se sabe que ante la batalla legal que se ha emprendido en su contra, la semana pasada los Tuohy removieron de su sitio de internet la información sobre la adopción de Michael y cualquier material en el que se le mencionaba

En el proceso sobre las cuestiones monetarias, los abogados de Oher han señalado que encuentran injusto que el dinero se repartiera de forma equitativa. “Sin el señor Oher, no habría habido una película. Los Tuohy lo tenían al revés, el 80% de las ganancias debieron haber ido al demandante y el 20% a la familia Tuohy”. Hasta el momento, se sigue esperando que la pareja entregue un estado financiero de Michael desde que tomaron posesión de sus finanzas en el 2004, lo único que han dado son los reportes de las cifras que fueron entregando a lo largo de los años. El abogado de Oher ha señalado que dichos documentos son: ‘contradictorios, confusos, falsos en ciertas maneras y un recuento completamente inadecuado de los bienes’. A pesar de que la cinta sumó 330 millones de dólares en taquilla, no se sabe cuánto se otorgó a los Tuohy.

