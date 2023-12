En familia, Elizabeth Gutiérrez y William Levy presumen su arbolito navideño

A unas semanas de concluir el 2023, William Levy y Elizabeth Gutiérrez viven su reconciliación amorosa motivados por su familia. Así lo ha dejado ver la pareja tras su reciente viaje por España, país desde donde ambos posaron muy enamorados, fotografía que la actriz presumió recientemente en sus redes sociales. Ahora, con motivo de las próximas fiestas decembrinas, los actores han protagonizado un inolvidable momento al colocar juntos su enorme arbolito de Navidad en casa, un acto que ha generado gran ilusión en ellos y que la guapa intérprete pudo presumir con sus seguidores en redes. De esta manera, hacen evidente la gran unión que prevalece entre ellos, tal cual Elizabeth lo explicó al hablar por primera vez de su situación con el cubano, echando por tierra cualquier rumor en torno a su situación amorosa.

Elizabeth y William, listos para la Navidad

Aunque no se sabe cómo celebrarán las fiestas William y Elizabeth, queda claro que ambos están listos para hacer de estas fechas las más especiales. Con total emoción, la actriz publicó recientemente un clip en sus redes sociales, en el que se puede ver cómo ella y el padre de sus hijos colocan el enorme pino en su hogar. En la publicación de tan solo unos segundos, ambos aparecen decorando el árbol con esferas rojas y doradas, mientras de fondo suena el clásico tema de Frank Sinatra titulado Santa Claus is Coming To Town. Sin más palabras que estas imágenes, Elizabeth festeja así el positivo cierre de año que ella y los suyos han tenido, tras un periodo de diversos acontecimientos familiares y profesionales, como el nuevo reconocimiento que William recibió en Almería, España, por sus años de trayectoria.

La reacción de William Levy

La emoción en casa de los Levy Gutiérrez es tal, que esperan todos la Navidad ansiosos para celebrar como se merece. El video de la puesta del árbol no solo emocionó a los fans de la actriz, pues entre las reacciones también está la de William, quien regaló un “me gusta” al video que ha sido muy comentado entre sus seguidores. Recordemos que el actor suele ser demasiado discreto con los asuntos relacionados a su vida privada, aunque de vez en cuando suele dar vistazos de la convivencia con sus hijos o de sus románticos paseos junto a Elizabeth, quien ha permanecido a su lado a lo largo de estos años en el los que ambos han trabajado para sacar adelante a su familia, dispuestos a cumplir cada uno de sus sueños.

Este es un gran momento para William y Elizabeth, así lo dejó ver la actriz, quien a la par de presumir la puesta de su arbolito reveló un nuevo y romántico posado junto al padre de sus hijos, postal que ha sido la sensación entre sus seguidores, felices de verlos unidos y disfrutando juntos instantes significativos. “Amo, @willevy”, escribió ella al pie de la postal, la cual fue capturada durante su visita a Almería. Así, la pareja escribe un nuevo episodio de su vida juntos, dejando atrás cualquier circunstancia y enfocándose de lleno en el presente, algo que los tiene muy ilusionados.

Elizabeth rompe el silencio sobre su vida con William Levy

Meses atrás, los rumores de una supuesta ruptura rondaron a William y Elizabeth, quienes fueron muy reservados sobre lo que realmente ocurría. Sin embargo, el tema de la reconciliación ocupó los titulares de espectáculos, lo cual la pareja confirmó de manera indirecta con su interacción en redes sociales y su reciente viaje por España. Fue precisamente en ese destino en donde Elizabeth se dispuso a conversar con la cámara y el micrófono del programa televisivo El Gordo y la Flaca, en donde confirmó que lo suyo con William va por buen camino. Así mismo, al preguntarle si tenía algún mensaje para quienes dieron por hecho su separación, dijo: “Nada, absolutamente nada, yo creo que lo mejor es el tiempo, el tiempo que pone todo en su lugar y eso es lo más importante. Nosotros somos una familia normal como todas, con altas y bajas, pero creo que lo más importante es el amor y lo importante para nosotros siempre ha sido nuestra familia…”, explicó como pocas veces, reiterando su enorme admiración por William.