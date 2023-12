El orgullo de Alejandro Fernández ante el nuevo logro musical de sus hijos Valentina y Emiliano

A casi tres meses del lanzamiento musical de Valentina y Emiliano Fernández, hijos de Alejandro Fernández y Ximena Díaz, los jóvenes continúan dando sus primeros pasos bajo el concepto Tinu X Emi con el que, en las últimas horas, consiguieron un gran logro. Luego de la gala, realizada en septiembre pasado, en la que presentaron su concepto musical durante un íntimo concierto realizado en la Ciudad de México, donde contaron como madrina de lujo con Pati Chapoy, los hijos menores de El Potrillo escalan un importante peldaño en su carrera al firmar con una disquera. A través de su cuenta de Instagram, el orgulloso papá de Valentina y Emiliano, Alejandro Fernández, dio a conocer la noticia con una imagen del momento en que firmaron su contrato.

Ya tienen disquera

Esta tarde, El Potrillo compartió emocionado una foto de Valentina y Emiliano luego de aceptar la oferta de Universal Music, según se aprecia en el folder que sostiene la menor de los hermanos Fernández: “Celebrando que los dos polluelos van volando solos, pero bien acompañados. Felicidades @Tinuemi a disfrutar nuevos horizontes”, escribió el cantante como descripción de esta foto en la que compartió un poco de la felicidad de sus hijos. Para Alejandro ver a sus hijos continuar sus pasos en la música ha sido muy especial, así se los expresó durante la presentación de su concepto, donde fue el encargado de darles la patadita de la buena suerte: “No saben lo feliz que me hace verlos aquí, verlos divertirse, verlos que ya crecieron mis chiquitos y los veo muy contentos, así que, no se pueden ir sin la patada de la suerte. Los amo y les deseo lo mejor, felicidades, quedó padrísimo”.

El lanzamiento de Tinu x Emi

Para los jóvenes es muy importante la opinión de su papá quien, quedó impactado con la propuesta musical de sus “pequeños”, como los llamó de cariño: “Le gustó mucho y eso me pone a mí demasiado feliz y contenta, me esforcé mucho”, comentó Valentina a las cámaras de Ventaneando el día de su lanzamiento, una gala a la que también asistió su abuelita: “Estoy demasiado feliz de ver a mi Cuquis ahí sentada enfrente viéndome, es lo mejor que pude pedir”, comentó la joven visiblemente emocionada. Durante su presentación, América Fernández, la única hija de El Potrillo que no es cantante, anunció que pronto incursionará en la música también: “Yo voy a terminar en diciembre la escuela y en cuanto termine voy a sacar mi música, ahorita la estoy haciendo, es una mezcla entre bolero y música más moderna, está cool”.

La nueva generación de los Fernández

En febrero de este año, Alejandro Fernández se sinceró con Roberto Martínez durante su visita al podcast Creativo sobre la decisión de sus cinco hijos de seguir sus pasos en la música. Aunque reconoció que todos sus hijos heredaron el talento Fernández, se sinceró sobre por qué quería que sus hijos se desarrollaran profesionalmente en sus negocios: “Yo estaría más que rayado de que mis hijos se metieran a mi oficina a trabajar y que vieran todo lo que tienen y que sacaran todos los proyectos adelante, que los manejaran y los llevaran a cabo, pero no quieren. He trabajado toda mi vida para dejarle algo a mis hijos y lo que quiero es que mis hijos estén metidos en todo lo que he generado, sino se meten ellos, ¿quién?, por eso les digo: ‘Métanse en todo eso, porque todo eso es lo que he trabajado y es a lo que le he invertido, este es su patrimonio, al final va a terminar siendo de ellos”, explicó.

Tal como lo hizo su papá con él, Alejandro reveló que está apoyando a los cinco para cumplir sus sueño en la música: “Ahora resulta que mis cinco hijos quieren ser cantantes, tienen un talentazo muy fuerte, súper bondadoso, porque todos cantan y tienen todo el paquete completo, se saben manejar bien, lo saben hacer bien, tienen todo para hacerla e independientemente de eso, estoy tratando de apoyarlos a todos en lo que puedo, pero me quedo pensando, ¿qué voy a hacer con todo mi patrimonio?, quieren ser artistas y todos quieren hacer su patrimonio y yo lo que tengo acá, qué, ¿se lo voy a dejar a mi CEO de mi oficina?”, comentó divertido el cantante quien acudió a aquella entrevista con su hijo mayor Álex Fernández a quien está invitando a varias de sus presentaciones en México y en el extranjero.