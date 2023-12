Por primera vez, Horacio Pancheri habla sobre la polémica con Samadhi Zendejas

Casi dos meses atrás, Horacio Pancheri se vio envuelto en la polémica, luego de que la actriz Samadhi Zendejas compartiera en sus redes sociales un supuesto mensaje del actor argentino en el que la insultaba. Desde ese momento, la reacción de los usuarios fue inmediata, haciendo llegar una ola de comentarios al intérprete, recriminando de alguna manera su actitud. Aunque el protagonista de telenovelas argumentó que su cuenta de Instagram había sido hackeada, prefirió alejarse por un tiempo de las redes, debido a las constantes ofensas recibidas en el transcurso de los días. A un tiempo de lo sucedido, Pancheri ha hablado por primera vez ante las cámaras de cómo se encuentra, y de la manera en que él y los suyos fueron atacados, algo que hasta ahora ha sabido asimilar, no sin olvidar pedir disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos.

Horacio Pancheri sobre la polémica

Directo, Horacio se refirió a lo ocurrido, revelando cómo se dio todo con el paso de las semanas desde que Samadhi se pronunciara públicamente, algo que cobró total atención mediática y también en las redes. “Me ha sorprendido mucho la reacción del público, la agresión… un cometario que no fue realmente como se vio, pero bueno, pasó, pasaron como cinco o seis semanas ya del momento, a mí sí me afectó tanta agresión, tantos insultos hacia mi familia, hacia mi hijo, a sus mujeres, a un bebé que no tiene nada qué ver…”, explicó el actor de melodramas a Televisa Espectáculos, afirmando no concebir la manera de proceder de algunas personas. “Al final uno piensa y dice: ‘¿En dónde estamos viviendo? ¿Por qué tanta mala onda con la gente?’…”, agregó durante la conversación.

Al ahondar en sus palabras, Horacio quiso poner en alto su amor por México, incluso disculpándose con quienes hayan podido sentirse aludidos. “Somos figuras públicas, tenemos que ser consientes de lo que hacemos y lo que decimos. Pero nada, el mensaje por sobre todas las cosas es que amo México, amo a las mujeres, así que al que se sintió ofendido, disculpas…”, dijo el argentino, pasando la página de una vez por todas de esta situación que prefirió llevar alejado de los medios de comunicación. Por ahora, todo parece retomar el rumbo para él, dispuesto a seguir adelante y a retomar su actividad en redes sociales. De hecho, ha publicado algunas historias en Instagram recientemente, dejando ver que poco a poco ha pasado la tempestad.

Las consecuencias tras lo ocurrido

En otro instante, Horacio reconoció lo mucho que esta situación repercutió no solo en lo emocional, sino también en el aspecto laboral. Sin embargo, está seguro de que gracias a su esfuerzo de muchos años es posible salir adelante, por lo que tomó las riendas ante lo ocurrido y continúa trabajando, refugiándose así en lo que más le apasiona. “Seguimos trabajando, eso me dio mucha paz y mucha tranquilidad porque bueno, es entendible. Unas marcas se han caído en ese momento, está bueno porque yo no juego con mi carrera, no juego con mi reputación, he construido una carrera muy importante en México y quiero seguir haciéndola…”, explicó el intérprete, seguro de que este es otro momento en el que el panorama luce mejor.

Luego de las consecuencias mediáticas y el señalamiento de las personas, Horacio tomó la decisión de alejarse por un tiempo de las redes sociales, algo que sin duda lo llevó a reflexionar sobre la manera en que ocurren las interacciones por esos medios. “La gente dice: ‘¿Por qué no estás en las redes? ¿Por qué desapareciste? La verdad que sí me sentí como mal, la agresión, no para hacerme la víctima sino, ¿qué es esto de las redes? Uno comparte la vida de uno, así como te dicen cosas muy lindas son violentas también…” señaló el argentino, que cuenta con poco más de 2.5 millones de seguidores en Instagram, red social en la que suele ser muy activo al mostrar algunos instantes de su vida personal así como de sus logros profesionales.

