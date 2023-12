La crisis de salud que ha llevado al padre de Britney Spears a perder una pierna

Luego de que Britney Spears consiguiera su ansiada libertad, luego de vivir 13 años bajo la tutela legal de su padre, James Spears, las cosas comenzaron a complicarse para el progenitor de la cantante, quien ha sido blanco de un sinfín de señalamientos de parte de su hija, pues lo ha acusado de haberse aprovechado de ella y de su fortuna, al tener él el poder de decidir sobre todos los aspectos de su vida. Desde entonces, James ha procurado mantener un perfil bajo y se ha alejado completamente de los reflectores, pues además tiene algunos legales relacionados con la custodia de Britney que tiene que aclarar ante la ley. Sin embargo, esta semana su nombre nuevamente ha vuelto a acaparar titulares debido a su estado de salud, pues según han reportado medios estadounidenses, el patriarca del clan Spears ha estado lidiando con algunas enfermedades en los últimos meses, las cuales han resultado en la amputación de una de sus piernas.

¿Qué sucedió con el papá de Britney?

De acuerdo con TMZ, el padre de la cantante fue hospitalizado desde algunas semanas atrás, por presentar una fuerte infección en una de sus piernas, por lo que sus doctores hicieron todo lo posible por ayudarlo. De hecho, James fue sometido a cinco cirugías previas, con las que se esperaba que tuviera una notable mejoría, pues buscaban detener la infección. Sin embargo, todo fue en vano, pues al no ver un avance favorable en su salud, los médicos tomaron la decisión de amputarle la pierna. "No está bien. La infección de su pierna era masiva. Se sometió a cinco intervenciones para contenerla, sin éxito. Sus doctores decidieron que la única forma de proceder era con la amputación", detallaron personas cercanas a su entorno al medio citado anteriormente.

Cabe destacar, que el mismo medio reporta que el estado de salud de James sigue siendo delicado, pues además de la crisis que lo llevó a perder una pierna, Spears se encuentra sumamente afectado anímicamente, además de otros padecimientos que le han impedido mostrar mejoría evidente. Por otro lado, se ha detallado que el padre de Britney se mantiene esperanzado en poder reconciliarse con su famosa hija, luego de varios años de distanciamiento, especialmente ahora que se ha hecho evidente que Britney ha retomado su relación con su mamá, Lynne Spears, con quien pasó su cumpleaños recientemente.

Britney podría retomar su relación con James

De hecho, TMZ también detalla que Britney habría invitado a su cumpleaños a su padre y a su hermana menor, Jamie Lynn, con quienes mantenía una ríspida relación. Sin embargo, se ha sabido que ninguno de los dos ha estado presente; él por sus problemas de salud y ella porque se encontraba fuera de la ciudad. Sin embargo, se tiene conocimiento por algunas fuentes cercanas a la intérprete, que la idea de Britney es poder limar asperezas con los miembros de su familia en algún punto de su vida, aunque ella es consciente de que la conexión que mantenía con cada uno de ellos no volverá a ser la misma. “Britney sabe que tomaría algún tiempo y no está segura de que su conexión pueda recuperarse por completo alguna vez, pero ella está abierta a la posibilidad”, señaló el informante a US Weekly.

Britney poco a poco recupera su paz

Tras la publicación de sus memorias, apenas en octubre pasado, la vida de Britney Spears parece estar tomando su curso, mientras intenta reconstruir sus redes familiares. Algo que se hizo evidente el pasado 2 de diciembre, cuando salieron a la luz unas fotografías, tomadas de las redes sociales del manager y mejor amigo de la Princesa del Pop, Cade Hudson, en donde se podía ver a Spears recostada sobre el regazo de su madre, lo que evidenciaba que habían pasado esa fecha juntas. Cabe destacar, que esta reunión madre e hija se ha dado tan solo meses después de que Britney compartiera en redes sociales que había hecho las pases con su mamá, quien la había visitado por primera vez en su casa, luego de año de no hacerlo. "Mi dulce mamá apareció ayer en mi puerta después de 3 años... Ha pasado tanto tiempo... Con la familia siempre hay cosas que deben resolverse... ¡¡¡pero el tiempo cura todas las heridas!!!" escribió la intérprete en Instagram, antes de dirigirse directamente a su madre. "Después de poder comunicar lo que he retenido durante mucho tiempo, ¡¡¡me siento tan bendecida de haber podido intentar hacer las cosas BIEN! ¡Te quiero mucho! Psss... ¡Qué suerte tengo de que podamos tomar un café juntas después de 14 años! ¡Vayamos de compras después!", finalizó.