El nuevo posado de enamorados de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Tras un periodo de incertidumbre sobre la situación sentimental entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, los actores han dejado claro que el amor prevalece y se encuentra fuerte, disfrutando al mismo tiempo de sus hijos, Christopher y Kailey. De hecho, recientemente la actriz, -quien ha revelado un nuevo y romántico y posado fotográfico junto al galán-, viajó a España con su familia para ser testigo del reconocimiento que recibió William por su trayectoria sobre los escenarios, esto durante el Festival Internacional de Cine de Almería, espacio en el que la intérprete concedió una entrevista a la televisión para reiterar que en el corazón y en su relación con el cubano todo va por buen camino. Posteriormente, ella le dedicó un profundo mensaje a Levy en redes sociales, quien ahora ha reaccionado a los guiños de su amada compañera, presumiendo a todos sus fans lo orgulloso que se encuentra por la estabilidad que prevalece en su vida en estos instantes.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

William Levy responde a las muestras de cariño de Elizabeth

Feliz por el amor al interior de su círculo familiar, William ha recibido las muestras de cariño más sinceras de sus seres queridos ante sus recientes logros profesionales. Elizabeth no dudó en enaltecer este instante con un sentido mensaje y fotos en su cuenta de Instagram de su paseo por Almería con su familia, publicaciones en las que pone de frente la gran admiración que tiene por el padre de sus hijos. Precisamente, William ha respondido a las recientes palabras de Elizabeth, un tierno guiño que no pasó desapercibido por sus seguidores. El intérprete replicó el mensaje de Elizabeth en sus historias de Instagram, agregando al mismo un emoji de agradecimiento y otro de corazón, dejando ver así lo mucho que aprecia este detalle de la actriz.

De esta manera, William reconoce la gran importancia que tiene Elizabeth en su vida, poniendo de frente su comentada reconciliación, tras un periodo en el que se dijo ambos habían tomado la decisión de tomar caminos separados. Aunque ninguno de los dos habló al respecto, las especulaciones fueron constantes a lo largo de varios meses, sobre todo por los misteriosos mensajes que, en ocasiones, el cubano publicaba en sus historias de Instagram. Por ahora, todo marcha por buen camino para la pareja de actores, quienes han seguido al pie de la letra el compromiso de mantener sus asuntos familiares lejos del ojo público, negándose a responder cuando se les cuestiona al respecto.

VER GALERÍA

La nueva y romántica foto de Elizabeth y William

Para celebrar por este periodo de dicha, Elizabeth también presumió una romántica y nueva fotografía en la que aparece muy enamorada junto a William. La pareja se deja ver posando al aire libre en la Plaza de la Constitución de Almería, postal en la que además se observa de fondo el Palacio del Ayuntamiento. Sin más palabras que esta imagen, la actriz reafirma su amor por el cubano, siempre cercano a su familia. “Amo, @willevy”, escribió la interprete al pie de la postal dada a conocer la mañana de este 5 de diciembre. Por supuesto, sus seguidores reaccionaron inmediatamente, enviándoles todas las felicitaciones en esta nueva etapa y varios comentarios con buenos deseos.

Las palabras de Elizabeth a William

Fue el pasado 27 de noviembre cuando Elizabeth abrió su corazón a través de las redes sociales para enaltecer su admiración por William. La actriz le dedicó amorosas palabras, reconociendo su gran esfuerzo y dedicación para hacer realidad cada uno de sus sueños. “Ese eres tú, agradecido y con un corazón noble. He estado a tu lado desde el comienzo de tu carrera, he vivido tus muchos ‘no’ y he visto cómo los conviertes en retos, en oportunidades. He visto cómo los conviertes en un sí, haces que la gente se sienta cercana. Haces que los incrédulos crean que los sueños se cumplen…”, escribió en las primeras líneas, para luego expresar el inmenso orgullo que siente por él. “Felicidades por todo el cariño que has cosechado en tu camino. Ver el cariño de tus fans hacia ti me enorgullece. Siempre estaré orgullosa de ti, te voy a admirar siempre. Toty, Kailita y yo te amamos y estamos muy orgullosos de ti. Felicidades por este premio. Ahí estaremos siempre aplaudiendo todos tus logros, @willevy”, finalizó.

VER GALERÍA