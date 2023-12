La reacción de Aislinn Derbez a la decisión de Mauricio Ochmann de no aparecer en su podcast

Emocionada por los proyectos que tiene en puerta, Aislinn Derbez se reunió con sus hermanos, Vadhir y José Eduardo, su padre, Eugenio Derbez, y Alessandra Rosaldo en la Ciudad de México para la presentación oficial de la cuarta temporada de De Viaje con Los Derbez, una nueva entrega en la que la famosa familia ha tenido la oportunidad de explorar Finlandia y conocer la llamada Villa de Santa Claus. A su paso por la alfombra roja de la premier, Aislinn se mostró, como siempre, abierta a responder a las preguntas de los reporteros sobre su actual relación con Mauricio Ochmann, padre de su hija Kailani, señalando que aunque ya no están juntos como pareja existe un profundo cariño entre los dos. Antes de abandonar la zona de prensa, la actriz ha querido ahondar en las declaraciones que hizo su ex esposo sobre la posibilidad de aparecer en su podcast, La Magia del Caos, en el que ya han participado no sólo celebridades sino también varios de los seres queridos de la famosa, incluido su papá.

Sincera, Aislinn respondió a los cuestionamientos de los medios sobre la decisión de Mauricio de no participar en su programa: “Le asusta, que tal si le saco preguntas (duras)”, comentó a manera de broma en la entrevista retomada por la reportera Berenice Ortiz, “Es que él es muy reservado, es muy cuidadoso con lo que expone de él mismo, como que cuida mucho su vida privada. Entonces a mí se me hace que dice: ‘Esta mujer…’”.

Teniendo en cuenta las temáticas que se abordan en su podcast, la actriz comentó que comprende el deseo de su ex: “Ya sabe que soy medio filosa, entonces le asustan mis preguntas”, añadió, “Desde chiquita soy muy curiosa, me la paso preguntando puras intimidades a todo mundo y yo creo que por eso no quiere”. Positiva, Aislinn no descartó la idea de que el padre de su hija se una a ella en algún nuevo episodio: “Pero ya lo convenceremos, algún día (...) Voy a hacer la talacha”.

Fue hace unos días que Mauricio expuso los motivos por los que, de momento, no ha considerado acudir como invitado al programa de su ex: “La verdad es que estoy muy contento y la apoyo cien por ciento con su podcast y todo, pero creo que nuestra relación es nuestra relación y así como la llevamos creo que está muy bien”, afirmó ante las cámaras de Venga la Alegría evitando dar una respuesta concreta, “La verdad es que no nos hemos puesto a platicar, pero yo la apoyo muchísimo y le deseo que le vaya muy bien siempre”.

Las sinceras declaraciones de Mauricio Ochmann sobre su cercanía con las mamás de sus hijas

Aislinn Derbez sobre su cercanía con Mauricio Ochmann

Con las celebraciones decembrinas a la vuelta de la esquina, la actriz confirmó que pasará el 24 y 25 de diciembre a lado de Mauricio y su hija: “Kai pidió de regalo de Navidad que estuviéramos los dos con ella en la nieve, así que se lo vamos a cumplir”. Asimismo, Aislinn comentó que los lazos que la unen al padre de su hija son sólidos: “El amor siempre ahí está, el amor hay, en pareja lo dudo mucho”, dijo aclarando que su relación es meramente amistosa, “La verdad es que estamos muy contentos como estamos ahorita, somos una súper buena familia, somos muy buenos amigos él y yo. Hay muchísimo amor, nos amamos mucho, pero como pareja la verdad es que no”.

Al referirse sobre su relación con el padre de su hija, la actriz hizo hincapié en la importancia de que las ex parejas mantengan una amistad o cercanía: “Debería ser normalizado que se llevaran bien los ex, porque cuando estás con una pareja, lo amas muchísimo. Si es amor real no tendría porqué convertirse en odio, no tendría porqué convertirse en nunca hablarse”, agregó, “Tendrías que estar feliz porque el otro es feliz aunque no te incluya esa felicidad, como que no me hace mucho sentido cuando pasa del amor al odio en un segundo, ahí no había amor entonces”.