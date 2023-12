El orgullo de Lucero y Mijares ante las 100 representaciones de la obra que protagoniza su hija Lucerito

Sin duda alguna, el último año ha sido sumamente especial para Lucerito Mijares, quien tras haber dado muestra de su gran talento en algunos conciertos de sus padres, finalmente comenzó a labrar su propio camino en el mundo del espectáculo, como actriz de teatro musical. Es así que, desde hace unos meses, la intérprete se ha convertido en el centro de las miradas de la obra El Mago, de la que es protagonista, en donde ha dado muestra de sus dotes artísticas, las cuales ha heredado directamente de sus padres, Lucero y Mijares, quienes no podrían estar más felices y orgullosos de lo que ha logrado su hija en tan poco tiempo. Algo que ha quedado en claro durante la celebración de las 100 representaciones de El Mago, una oportunidad en la que los famosos cantantes asistieron al teatro para demostrarle su total apoyo a su retoño, mostrándose sumamente felices de verla desarrollar su talento sobre el escenario y verla crecer como artista.

Las emocionantes palabras de Lucero para su hija

Tal y como lo mencionó Lucero en un mensaje que le ha dedicado a su hija a través de sus redes sociales, en el que se ha mostrado sumamente orgullosa de lo que Lucerito ha logrado con su talento y de la pasión y el compromiso que le ha puesto a este proyecto. “Mi Lucerito hermosa. Hoy estás celebrando junto con tu amorosa compañía teatral; tus nuevos grandes amigos, las 100 representaciones de El Mago”, compartió emocionada. “Te abrazo con todo mi amor mi niña hermosa, valoro y respeto tu gran entrega y profesionalismo, tu voz mágica que toca los corazones de quienes te escuchamos, tu capacidad de ilusionarte cada día creando a Dorothy de una manera tan única y particular. Que sean tus primeras 100, que sea el comienzo de muchas celebraciones y triunfos en tu vida. Te amo y te admiro infinito”, agregó con ilusión.

Finalmente, Lucero cerró su mensaje compartiendo algunos consejos con Lucerito, tomándose un instante para reconocer el trabajo de toda la compañía. “Que siempre tengas ese brillo en los ojos y esa alegría por conquistar al respetable público como si fuera la primera vez. Que Dios guíe tu camino y que brilles siempre como la estrella que estás empezando a ser (para mí lo eres desde el día en que naciste). ¡Te amo y te aplaudo hoy como no te imaginas! Felicidades a toda la compañía de El Mago, son espectaculares. Que cumplan muchísimas funciones más, haciendo felices a tantas personas. ¡Los beso y abrazo muy fuerte!”, concluyó.

Mijares, sorprendido por lo que su hija ha logrado

A pesar de que Mijares ha sido testigo del crecimiento artístico y ha sido mentor de su hija, al igual que Lucero, sigue siendo maravillándose de ver a su pequeña moverse como pez en el agua cuando está sobre un escenario, algo que sin duda lo hace sentir sumamente orgulloso. “Desde la primera vez que la vi, porque yo la veía y analizaba: ‘¡Caray, si esta niña hace 15 días me estaba regañando!’, verla a ella y verla también cuando hace entrevistas con ustedes, digo, habla mejor que yo y que su mamá”, compartió el intérprete en una charla que sostuvo con el programa Hoy.

Lucerito reconoce el apoyo de sus papás

Para Lucerito Mijares la realización de sus sueños como intérprete no se habría dado de la misma manera sin la guía y el consejo de sus papás. Durante estos años, ellos han sido su mayor impulso y ejemplo, según reconoce, poniendo de frente los años de trayectoria en que ellos han logrado construir dos de las carreras más fuertes en el espectáculo mexicano, un asunto de total admiración para ella. “Creo que lo he tratado de una manera bastante buena por los papás que tengo que han sido algo impresionante, increíble porque me han apoyado muchísimo en este mundo, que obviamente ellos ya conocen desde hace más de 20 años…”, dijo Lucerito en una charla que sostuvo con Anette Cuburu para su canal de YouTube, en la que ahondó sobre más aspectos de sus inquietudes profesionales y personales, dando muestra de su desenvolvimiento y de la seguridad que ha ganado a lo largo de estos meses.