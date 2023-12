El angustiante momento que vivió Leonardo García al ser desalojado de su departamento

A siete meses de la muerte de Andrés García, su hijo, Leonardo García, atraviesa por un instante complicado tras haber sido desalojado de su departamento en la Ciudad de México. La noticia se dio a conocer mientras un programa de televisión transmitía en vivo las imágenes de varias personas sacando del inmueble las pertenencias del actor, quien incluso se tomó un tiempo para conversar con algunos medios sobre lo que estaba ocurriendo, tal cual lo ha hecho en ocasiones anteriores. En compañía de su abogado, el intérprete dio detalles de lo ocurrido, asegurando que todo se trata de un fraude inmobiliario, tras haber cubierto una parte del costo del inmueble, algo que, asegura, también afectó de igual manera a sus vecinos. Así mismo, García señaló directamente a la inmobiliaria como responsable de esta situación, pues asegura tanto él como los otros inquilinos fueron abandonados por la empresa.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Leonardo García habla de lo ocurrido

Fue la tarde del lunes 4 de diciembre cuando se reportó el desalojo del penthouse de Leonardo, ubicado en la zona de Polanco. En ese instante, en medio de la movilización de quienes sacaban muebles del edificio, el actor habló ante las cámaras de televisión para profundizar en lo sucedido. “Es una situación medio larga, se podría decir de un fraude inmobiliario en donde yo había dado el 65 por ciento y mis vecinos también y no cumplió la inmobiliaria. De alguna forma, ellos se agarraron y están pidiendo el desalojo a mí, y después se lo van a pedir a mis otros vecinos. Esto lo tiene que decidir el juicio y nada, me desalojaron por comparar en una asociación, una inmobiliaria …”, explicó ante las cámaras del programa televisivo De Primera Mano, ubicado a las afueras del inmueble.

Durante la charla, Leonardo también se refirió a las prácticas de la inmobiliaria con la que adquirió el departamento, lamentando esta situación y la manera de proceder de quienes estuvieron a cargo de la venta de la propiedad. De hecho, recordó que desde el año 2020 ya había denunciado por las irregularidades que existían. “Nos abandonaron para terminar el edificio, muchos vicios ocultos, entonces contratamos un abogado para que le dijera: ‘Oye, pues termina bien entonces el edificio que estás haciendo, son las cuestiones legales de las situaciones inmobiliarias…”, agregó el también empresario, visiblemente molesto por los acontecimientos.

VER GALERÍA

No fue notificado del desalojo

En su plática, Leonardo también comentó que ante las circunstancias irregulares en el inmueble, él y sus vecinos emprendieron acciones en su debido momento. Sin embargo, eso no impidió que fuera desalojado de la manera en que ha ocurrido. “Nosotros los vecinos hicimos todos los arreglos para que se sostuviera el edificio, nosotros pagamos eso cuando lo debió haber hecho la inmobiliaria, pero ellos de alguna forma hablaron con un juez o algo y ahora pidieron mi desalojo y no podemos hacer nada, porque tienen la orden y todo, ni modo, ya veré legalmente qué hago…”, explicó ante las cámaras del programa televisivo, revelando incluso que nunca fue notificado de manera legal de lo que sucedería. “A mí no me notificaron, y tampoco el abogado que estaba manejando (esto), porque no es mi abogado nada más, es de todos los vecinos. Él dice que no le avisaron nada, yo no soy el abogado, por eso contratamos un abogado, él dice que nunca le avisaron…”, señaló.

¿Adeuda rentas de 5 millones de pesos?

Leonardo además habló del procedimiento que llevaron a cabo las personas encargadas de poner en marcha el desalojo. “Me espanté, pensaba que iban a entrar a asaltarnos… ni avisos ni nada, pero ellos los tenían, nuestro abogado dice que no. Tengan cuidado en donde compran propiedades en preventa…”, aseguró. Sobre la versión que asegura el desalojo tiene que ver por el adeudo de rentas que asciende a más de 5 millones de pesos, el abogado del actor explicó: “No puede ser renta porque se compró, entonces necesitamos primero hacer el estudio integral de las constancias que componen todo el cúmulo judicial para poder intervenir y hacer lo que sea posible hasta este momento. Es un litigio de cinco años, lo que no sabemos es cómo va a avanzar y necesitamos ver en qué momento pasas de ser un comprador a ser un arrendatario…”, agregó el litigante.

VER GALERÍA