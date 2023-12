Las nuevas declaraciones de Luis de Llano sobre el proceso legal que enfrenta con Sasha Sokol

Después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ratificó la sentencia emitida en su contra y desestimó la apelación que promovió en el caso que enfrenta en los juzgados con Sasha Sokol por el delito de daño moral, Luis de Llano habló con la prensa de cómo va este proceso legal que no ha concluido debido a que él ha querido agotar todos los recursos para comprobar su inocencia. El productor reveló que, aunque por el momento no puede hablar públicamente de este proceso, está analizando la posibilidad de compartir su versión de la historia, una vez que haya sido absuelto de los cargos en su contra. Tras las últimas declaraciones de Luis de Llano, Sasha Sokol reaccionó en sus redes sociales donde compartió la definición de la palabra cinismo.

¿Cuándo contará su versión?

Durante su visita a la cámara alta del país, Luis de Llano sostuvo un breve encuentro con la prensa a la que le explicó por qué prefiere esperar para hablar de este tema: “Es mi forma de ser, yo me espero hasta que termine el proceso y les explicaré toda la historia”, comentó en entrevista para el programa Ventaneando. Fue en ese momento que un reportero le preguntó si creía que podía defender lo indefendible: “Claro que se puede defender. Eso depende de quién lo vea”, añadió el productor quien reveló que ya está analizando la forma en la que compartirá su testimonio de este tema: “Cuando termine el proceso seguro que les daré toda una plática. No sé, todavía lo estoy pensando, pero creo que a lo mejor. De alguna forma tengo que hacer una catarsis”, declaró al micrófono del programa De Primera Mano.

El productor acudió al Senado de la República para apoyar la presentación de la iniciativa de Ley Magno que busca promover la equidad entre hombres y mujeres como en su caso que, de acuerdo con su perspectiva, ha sido objeto de señalamientos injustificados: “Yo he sido parte de esta estadística de aquellos que por el simple hecho de tener éxito, posición, prestigió e imagen me han atacado con las más infames injurias y actos lacerantes que no sólo me han empapado a mí, a mi familia y a mi entorno, sino también a muchos hombres por el simple hecho de tener este género”, comentó durante el discurso que ofreció durante la presentación de esta iniciativa de ley.

La reacción de Sasha

Aunque no especificó en qué etapa va su proceso legal, aseguró que todo marcha bien para él: “Así es la ley, voy en regla con todo y estoy esperando nada más terminar”. Cuando la prensa le mencionó a Sasha Sokol, el productor se limitó a decir: “No hablo de eso, no puedo”. Por su parte, horas después de que se hicieran públicas estas declaraciones de Luis de Llano, Sasha reaccionó en sus redes sociales compartiendo la definición de la palabra cinismo: “Nombre masculino. Actitud de la persona que miente con descaro y defiende o práctica de forma descarada, impúdica y deshonesta algo que merece general desaprobación: cinismo, oportunista; cinismo descarado; era un mundo donde la decadencia irreversible y el cinismo elegante se habían convertido en modo de vida estéticamente aceptable”, se lee en la imagen que compartió en su cuenta de X.

La etapa final del juicio

Fue a finales de septiembre que Sasha Sokol compartió el último comunicado en el que compartía los avances en el caso que enfrenta con el productor. En aquel documento que la cantante difundió en redes sociales, dio a conocer que la ley le ha dado la razón de todas las instancias y que, luego de que el productor apeló la sentencia emitida el pasado 10 de mayo en su contra, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, no sólo ratificó la sentencia, sino que también amplió los efectos de su condena, un importante falló que la acerca a la victoria definitiva de este caso.