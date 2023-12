Así fue la increíble fiesta de cumpleaños de los mellizos de Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas Para Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas no hay nada más importante que la felicidad y el bienestar de sus mellizos, Máxima y León, quienes se han converitdo en su adoración

Para los Salinas Álvarez son días de celebración. Y es que a tan solo unas semanas de que Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas celebraran sus primeros 12 años de matrimonio, la pareja se volvió a vestir de fiesta, en esta ocasión por el cumpleaños número 8 de sus mellizos, Máxima y León, quienes se han convertido en la adoración de los actores. Es por eso que los orgullosos padres no han dudado en celebrar por todo lo alto esta importante fecha, por lo que organizaron una increíble fiesta temática para consentir a sus pequeñitos y a sus invitados, la cual ha estado llena de detalles y todo tipo de sorpresas, algo que no podía ser diferente, pues sin duda para Jorge y Elizabeth no hay nada más importante que la felicidad y el bienestar de sus hijos.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

El increíble festejo de los mellizos de Elizabeth y Jorge

A través de su perfil de Instagram, Elizabeth compartió una serie de fotografías en las que mostró algunos vistazos de la increíble fiesta que organizó para sus pequeños, la cual estuvo inspirada en jazmín, la princesa de la película Aladdin de Disney, y en Top Gun, por lo que el festejo estuvo repleto de detalles de dichos filmes. Además, los actores prepararon todo un festín de bocadillos para todos los invitados, pues dispusieron algunas barras de dulces, frutas y chocolates, además de un delicioso pastel, al cual los mellizos soplaron las velitas con total emoción y rodeados por el amor de sus orgullosos padres. “Máxima y León: ¡Feliz cumpleaños! Celebramos sus primeros 8 años al estilo Top Gun y Jazmin, la pasaron increíble rodeados de amor y muchas alegrías con todos sus amigos. Los amamos con todo nuestro ser, mami y papi”, compartió la Álvarez al pie de su publicación.

Aunque Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas suelen ser muy abiertos a la hora de compartir con sus fans los detalles más especiales de su vida como padres, sin duda sorprendió a sus fans lo grandes que lucen los pequeños en las fotos de su cumpleaños. Y es que, por un lado, Máxima decidió inspirarse en Jazmin a la hora de elegir su atuendo para su fiesta, por lo que pudimos ver a la pequeña convertirse en toda una princesa. Por su lado, León también optó por un outfit inspirado en la película protagonizada por Tom Cruise, por lo que el pequeño lució como todo un piloto de aviones profesional, con todo y gafas oscuras.

Elizabeth y Jorge apuestan por su amor

Sin duda alguna, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas han logrado construir una relación muy sólida a lo largo de más de 12 años, a través de los cuales no solo han formado una hermosa familia al lado de sus mellizos, Máxima y León, quienes sin duda son su adoración. Además, a lo largo de esos años, también han enfrentado todo tipo de rumores y especulaciones en torno a su relación de pareja, situaciones a las que han hecho frente con total sinceridad y que los ha hecho crecer como matrimonio. Algo de lo que habló la actriz en una reciente entrevista, en la que dejó en claro que su relación es a prueba de todo. “Estoy tan feliz, tan contenta en mi matrimonio que yo sé quién soy, no necesito dar ninguna declaración, sin embargo, como lo estás preguntando, te estoy respondiendo con mucho gusto, y pues nos seguirán viendo. Hay matrimonio Salinas Álvarez para rato, para los que les quede duda…”, explicó la intérprete de telenovelas durante un reciente encuentro con los medios de comunicación en un evento público.

Sobre los rumores que suelen surgir, dijo: “Yo lo tomo, la verdad, como debe de ser, sabiendo quien soy, sabiendo lo que tenemos y pues nada, la verdad es que a veces me sorprende… pero es normal, entiendo nuestro trabajo y a veces se dan situaciones que uno no puede controlar y n te queda más que seguir adelante, darle vuelta a la página…”, agregó.