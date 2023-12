El emotivo mensaje de Barbara Mori a su hijo Sergio ante un importante logro

La maternidad es para Bárbara Mori uno de los aspectos que más la llena de orgullo. Su felicidad es inmensa al ver crecer y evolucionar a su hijo, Sergio Mayer Mori, quien al igual que sus padres ha heredado su gusto y pasión por los reflectores. Tan cercana como suele ser al joven, la intérprete ha sido testigo de un reciente logro profesional de su primogénito, quien tomó la decisión de dar forma a su sueño como músico. Inspirado por este arte, Sergio ha puesto en marcha todo lo necesario para cumplir con sus objetivos, incluso meses atrás abrió una convocatoria para invitar a otros profesionales de música a incorporarse a su proyecto. Ante tal escenario, Bárbara ha permanecido a su lado, celebrando su ímpetu y siempre atenta a los movimientos de su hijo, quien ahora ha realizado una presentación que conmovió desde lo más profundo a la actriz, quien le ha dedicado un sentido mensaje por este momento.

Las palabras de Bárbara a su hijo Sergio

Tal cual lo dejó ver, Bárbara disfrutó en primera fila de una presentación musical de su hijo Sergio. La intérprete no dudó en compartir un video de este instante, en el que aparece el joven guitarra en mano y frente al micrófono. Acompañado de otros músicos, fue así como llevaron a cabo este show íntimo, el cual llenó de felicidad a la intérprete de cine y series televisivas, quien además dedicó al cantante unas palabras con las que le reiteró su total cariño y admiración. “¡Simplemente espectacular! @smayermori. Es increíble la capacidad que tienes de materializar tus sueños y encontrar en el camino con quién construirlos. ¡Que hermoso lo que vieron mis ojos anoche!”, escribió la uruguaya en las primeras líneas de su texto, el cual ilustró con el clip de ese momento que además acumuló las felicitaciones de sus seguidores.

Para Bárbara, se trató de una experiencia única, pues además de disfrutar del talento de su hijo aprovechó la oportunidad para reiterarle el infinito amor que le tiene, siempre feliz de verlo crecer y de realizarse en cualquier aspecto artístico. “Qué deleite es escucharte, escucharlos. Tu música, el ambiente, la energía, qué linda experiencia nos regalaste…”, dijo, para luego hacer énfasis en el enorme sentimiento que la invade. “Te amo y te admiro hasta el infinito”, agregó la también productora, quien ha sido uno de los principales apoyos de Sergio, que de igual manera está muy orgulloso de caminar de la mano de su madre en este periodo de constantes cambios en su vida. “Felicidades, chicos que gran equipo son”, agregó Bárbara al final de su mensaje.

El amor de Sergio Mayer Mori por su madre

La cercanía y complicidad entre Sergio Mayer Mori y su madre, Bárbara Mori, es tan grande, que ambos suelen dedicarse amorosos mensajes a través de sus redes sociales. Aunque prefieren ser muy discretos, no dudan en hacer públicos algunos de los momentos que comparten juntos, instantes que acaparan la atención de los fanáticos de la actriz. Recordemos que semanas atrás, Sergio escribió algunas palabras a Bárbara. “Gracias por darme la vida, madre hermosa. Eres un alma muy especial y te mereces todo lo bueno en la vida”, dijo el intérprete en su cuenta de Instagram, a lo que la actriz respondió: “Gracias a ti por escogerme. Tú te mereces lo más lindo de esta vida. Te amo”.

En otro momento, Sergio ha profundizado en lo mucho que significa para él contar con el apoyo de su madre, a quien admira y quiere inmensamente. “Mi mamá, no solo como abuela, sino como mamá y como ser humano, es una de las personas que más valoro y respeto en este mundo. Estoy también muy orgulloso y muy agradecido de que me haya tocado un ser humano así de hermoso como madre”, dijo a finales de agosto pasado para los medios de comunicación, declaraciones retomadas por la periodista de espectáculos Berenice Ortiz. En esa misma charla, Sergio contó que durante su etapa de trabajo por Colombia, Bárbara viajó con su hija, la pequeña Mila, al país Sudamericano, dándole así un especial detalle que nunca olvidará. “Yo andaba por allá, (Mila) me fue a visitar, justo porque llevaba mucho tiempo allá, y la extrañaba muchísimo, y me iba ir a ver mi mamá, entonces le dije: ‘Tráete a Mila, por favor’, entonces sí, fue a verme, estuvo muy lindo ese encuentro”, dijo.

