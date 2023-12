Conmovida, Fernanda Castro agredece el total apoyo de su madre, Angélica Rivera

La vida de Angélica Rivera ha sido un misterio desde el momento en el que sus responsabilidades como primera dama de México llegaron a su fin y de que su divorcio con el expresidente Enrique Peña Nieto se hiciera público. Pues la intérprete decidió alejarse completamente de los reflectores y apostar por una vida de bajo perfil y más discreta. Y aunque mantiene sus redes sociales privadas, de vez en cuando se deja ver a través de las de sus hijas, quienes se han encargado de dar cuenta de lo que sucede en la vida de la actriz y de sus planes a futuro. Tal y como sucedió recientemente, cuando Fernanda Castro dedicó un emotivo mensaje a la también cantante, mismo que acompañó de una serie de fotos de lo más especiales, pues en ella pudimos ver a ‘La Gaviota’ en su faceta más personal y rodeada de sus tres retoños, a quienes tuvo con el productor José Alberto ‘El Güero’ Castro.

La admiración de Fernanda por Angélica

A través de su perfil de Instagram, la joven cantante compartió una serie de fotografías de su infancia, y algunas más actuales, en las que pudimos observar a la actriz disfrutando de su faceta de mamá, siempre rodeada de sus tres hijas y feliz de haber hecho realidad su deseo de ser madre. Al pie de las fotografías, Fernanda escribió unas emotivas palabras para su famosa mamá, en las que dejó en el profundo respeto y el gran amor que tiene por ella. “¡Cada día te admiro y te amo más! Gracias por tú sabes qué y por ser la mejor mamá del mundo”, escribió la intérprete con los sentimientos a flor de piel y sumamente conmovida, sin entrar en mayores detalles.

Como era de esperarse, la publicación de Fernanda provocó un sinfín de reacciones de parte de sus seguidores, quienes se mostraron emocionados ante las fotografías inéditas de la vida familiar de la actriz, y por tener noticias sobre ella, pues a pesar de que ya han pasado varios años desde la última vez que la vimos brillar en una telenovela, sus fans no quitan el dedo del renglón y no dejan de pedir su regreso a la televisión. Y entre todas esas respuestas, sin duda destacó la que Angélica envió a su hija, quien agradeció las palabras de Castro con un sincero “Te amo”, dejando en claro así la conexión que tiene con ella.

El 'regreso' de Angélica a la TV

Aunque se esperaba que Angélica Rivera encabezara un nuevo proyecto de la mano de Danilo Carrera, todo parece indicar que por ahora no será así, según confirmó el mismo Danilo en una reciente entrevista. Sin embargo, en febrero de 2020, la ‘Gaviota’ “regresó” a la televisión, pero no como muchos de sus fanáticos lo esperaban. La actriz visitó la sala de ensayos del reality show de Mira Quién Baila, programa del que formó parte Sofía, para darle una grata sorpresa a su hija, a la que abrazó y le dedicó lindas palabras, en un instante que quedó para el recuerdo. “Vengo a decirte que me siento muy orgullosa de ti, todo lo que estás haciendo ha valido la pena y aquí estoy”, comentó la actriz en medio de un abrazo con Sofía. Visiblemente conmovida, Castro le comentó a Rivera lo especial que era para ella tenerla presente en ese momento: “Agradezco que estés aquí, porque sé que es complicado”, a lo que Angélica respondió. “Hoy vengo de mamá. Yo quiero que la gente sepa que vengo de mamá, que vengo a apoyar a mi hija, que vengo a darle consejos, que vengo a darle mucha fuerza y sobre todo agradecerte Sofi, quiero agradecerte públicamente, porque has sido un pilar muy fuerte cuando más te he necesitado, ahí has estado”, explicó.

La vida de Angélica lejos de los reflectores

A lo largo de este periodo, y desde que concluyó su papel como primera dama de México, Angélica se ha refugiado en su familia, haciendo contadas apariciones en las redes sociales de sus hijas y, de vez en cuando, de paseo por algún sitio. Sin embargo, no ha perdido la oportunidad de ser la protagonista de grandes momentos familiares, como lo ha sido el reciente compromiso de su hija Sofía Castro con su novio Pablo Bernot, así como en las navidades, donde la hemos visto protagonizar los posados más familiares al lado de sus tres retoños y de su exesposo y padre de sus hijas, el productor José Alberto 'El Güero' Castro.