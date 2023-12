Las emocionantes palabras de Macaulay Culkin a su pareja Brenda Song al recibir su estrella en el Paseo de la Fama

El fin de semana pasado sin duda estuvo lleno de emociones para Macaulay Culkin, quien tras una vida frente a las cámaras y una vida repleta de altibajos, tanto a nivel personal como profesional, finalmente fue reconocido con su estrella en el icónico Paseo de la Fama de Hollywood. Una ocasión en la que el artista estuvo acompañado por algunos de sus colegas más queridos, así como por su prometida, Brenda Song, y sus dos hijos, quienes sin duda fueron los invitados más especiales que pudo tener el intérprete de 43 años, quien durante su discurso de agradecimiento, no pudo evitar mostrarse conmovido a la hora de referirse a su pareja, a quien le dedicó unas emotivas palabras con las que dejó en claro el profundo amor que tiene por ella, así como la gratitud que siente al tener la fortuna de haber formado una familia a su lado.

El agradecimiento de Macaulay a Brenda

Visiblemente conmovido y con la voz entrecortada, el actor, recordado por su entrañable trabajo en la saga de películas Home Alone (Mi Pobre Angelito), en donde dio vida a Kevin, personaje que ha quedado grabado en los corazones de personas, tomó el estrado para agradecer a todos los presentes por el cariño demostrado y por el importante reconocimiento que le han hecho al develar su estrella en el Paseo de la Fama. Sin embargo, fueron las palabras que le dedicó a Brenda las que lograron conmover a todos los presentes, pues fue en ellas que puso en alto lo importante que es para él compartir con ella su vida. “Me gustaría agradecer a Brenda. Eres absolutamente todo. Eres mi campeona, eres la única persona hoy más feliz por mí que yo”, dijo el intérprete visiblemente emocionado y al borde de las lágrimas.

Macaulay continuó con sus palabras dejando en claro la profunda admiración que tiene por su mujer, así como lo significativo que es para él el poder escribir una historia de amor y construir una familia a su lado. “No solo eres la mejor mujer que he conocido, eres la mejor persona que he conocido. Y después del nacimiento de nuestros dos hijos te has convertido en una de mis tres personas favoritas. Te amo", expresó Macaulay Culkin, quien cerró su discurso con un mensaje muy especial para todos, haciendo referencia a una de las escenas de la película Home Alone. “Para terminar, en el espíritu de las fiestas, solo quiero decir: Feliz Navidad, animales asquerosos", haciendo reír a todos los presentes.

El mensaje de Catherine O'Hara para Macaulay

Sin duda alguna, uno de los momentos más emotivos de la develación de la estrella de Macaulay, fue la asistencia de la icónica actriz Catherine O’Hara, la madre de Culkin en Home Alone, quien le dedicó unas cariñosas palabras al intérprete, en las que destacó la forma en la que ‘su hijo’ en la ficción logró quedarse en los corazones de la gente y hacer historia al marcar a toda una generación con su trabajo actoral. “Home Alone es y siempre será una sensación global adorada... La razón por la que familias de todo el mundo no pueden dejar pasar un año sin verla y amarla es por Macaulay Culkin", dijo O'Hara, que con sus palabras hizo llorar a su compañero de elenco. "Macaulay, felicidades. Mereces una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Gracias por incluirme a mí, tu mamá falsa que te dejó no solamente una vez, sino dos, en este momento tan feliz", ahondó la intérprete de A Mighty Win.

Por otro lado, la actriz Natasha Lyonne, quien compartió créditos con Macaulay en Party Monster en 2003, también acompañó al actor en esta ocasión tan especial, por lo que no dudó en homenajear a su amigo y colega con unas emotivas palabras: “La verdadera belleza es ver el adulto en el que te convertiste, el padre que eres y tus hermosos hijos”, dijo la actriz de series como Russian Doll.

