Omar Fayad, esposo de Victoria Ruffo, rompe el silencio sobre los rumores de su matrimonio

Con poco más de dos décadas de matrimonio, Victoria Ruffo y Omar Fayad tienen muy clara su situación sentimental. Más allá de los rumores de una supuesta separación, los esposos se han tomado el tiempo para hacer frente a esas versiones. Ya lo hizo la actriz en días pasados, al desmentir de manera rotunda todo lo que se ha dicho, orgullosa de la unión familiar en su círculo. Ahora, es el político quien ha tomado la palabra para referirse a estas versiones, mismas que tomaron fuerza tras darse a conocer su nombramiento como próximo embajador de México en Noruega, lo que implicará su mudanza a aquel país. Pero, ¿qué dice Fayad sobre las especulaciones de divorcio? ¿Quién lo acompañará en su nueva faceta política fuera de México? Sincero, el funcionario respondió a estas preguntas, despejando las dudas de una vez por todas.

Omar Fayad habla de los rumores de divorcio

Con total apertura, Omar habló de las recientes versiones en las que se pone en duda la estabilidad en su matrimonio, mismas que aseguran una posible separación con Victoria. Al respecto, el político habló para echar por tierra todo lo que se dice. “Tenemos 22 años de casados. Somos una familia muy disfuncional. Ya ves que estuvieron jo… y jo… sobre si estábamos divorciándonos. Como dice Victoria, yo no la voy a dejar. No estoy dispuesto a cambiar de diablo para vivir el mismo infierno”, explicó Fayad en entrevista con TVNotas, para luego explicar a qué se refiere con el término familia disfuncional. “Somos disfuncionales porque toda la familia está cada uno en su onda. Victoria está actualmente en una obra de teatro en Estados Unidos. Ella se va los jueves de gira y regresa hasta el domingo a Pachuca, donde vivo actualmente. Formé mi grupo plural independiente. Ya no estoy en el PRI. No tengo nada que hacer ahí…”, dijo durante la charla.

En su conversación con el medio antes citado, Omar además reveló cómo han logrado hacer crecer el cariño que prevalece entre los dos, un amor a prueba de todo que con el paso de los años ha tomado fuerza. “Por ser disfuncionales el matrimonio ha durado. Nos entendemos muy bien. Si yo le hiciera escenas de celos a mi mujer, no hubiésemos durado ni un día. Tengo una mujer guapa y famosa. Soy un hombre maduro. Como te digo, somos una familia disfuncional, pero unida…”, dijo el político, quien reconoció la posición de Victoria Ruffo como una mujer excepcional, y quien lo acompañó cada día cuando ejerció su cargo como gobernador del estado de Hidalgo.

¿Con quién se mudará a Noruega?

Recientemente, la noticia del nuevo nombramiento de Omar Fayad como embajador de México en Noruega avivó los rumores de separación entre él y Victoria. Sin embargo, nada de eso es cierto, según lo ha reiterado. A la par, varias preguntas han surgido, entre ellas la de con quién se mudará el político a aquel país tan pronto asuma su cargo, y si esa persona que lo acompañará será su esposa Victoria, quien además tiene varios compromisos laborales en México. Sin embargo, todo está todavía por definirse en ese sentido. “Mis hijos estudian actualmente en Estados Unidos, pero en estados diferentes. Vicky, mi hija, estudia Diseño de moda. Y Anuar, Administración. Ahora, en vacaciones de diciembre, nos los llevaremos a Noruega. Esperaré a que termine la gira de teatro mi esposa y entonces, ya en familia, tomaremos las decisiones”, dijo, no sin antes decir que ya se prepara para asumir su nuevo cargo, por lo que próximamente se estará presentando al Senado de la República, ante comisiones, para dar seguimiento al proceso.

¿Cómo toman los rumores?

Ante las especulaciones, Victoria y Omar han asumido una postura de total tranquilidad, aunque tomando los cometarios con humor. “Le estuve mandando memes que la gente sube a redes. De mí se han dicho infinidad de cosas. La verdad no hacemos caso y nos hemos reído mucho con lo del divorcio. Dejamos que la gente hable. Que digan lo que quieran…”, explicó. “Esta semana fui tendencia en redes sociales. Primero por el divorcio. Segundo porque iba yo a tocar como DJ. Y tercero por la embajada de Noruega. Estamos ya curtidos y acostumbrados…”.

